Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en el medallero y las competencias más importantes de hoy, 15 de septiembre

Colombia sumó cuatro oros en las pruebas de patinaje de velocidad - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia conquistó ocho nuevos oros el lunes 14 de septiembre en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, impulsada por el patinaje de velocidad, el levantamiento de pesas y los clavados, una jornada que la llevó al tercer puesto del medallero con 10 títulos y 28 preseas en total.

Brasil encabezaba la clasificación con 21 oros, 19 platas y 12 bronces, mientras Argentina ocupaba el segundo lugar con 12 títulos, cinco segundos puestos y 15 terceros lugares. La delegación colombiana sumaba 10 oros, nueve platas y nueve bronces.

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El patinaje artístico todavía podía ampliar la cosecha colombiana. Brayan Carreño lideraba la danza masculina tras el programa Style con 70,43 puntos, seguido por Jeshua Folleco, tercero con 64,07, antes de la definición mediante el programa libre del martes.

El Patinódromo Municipal entregó cuatro oros, una plata y un bronce para Colombia en los 200 metros meta contra meta y los 1.000 metros sprint. Kollin Castro ganó la prueba femenina de 200 metros con 19,234 segundos, mientras Sara Muñoz fue tercera con 19,764.

Francisco Mosquera fue uno de los que ganó medalla de oro en las prueba de levantamiento de pesas - crédito Comité Olímpico Colombiano

El levantamiento de pesas agregó tres títulos y una plata. Duván Ferrer ganó la categoría masculina de 60 kg con un total de 260 kg, resultado de 120 kg en arranque y 140 kg en envión. Nayive Medina se impuso en los 49 kg femeninos con 173 kg acumulados. Francisco Mosquera obtuvo el oro de los 65 kg masculinos con 298 kg, mientras Rohelys Galvis fue plata en los 53 kg femeninos con 190 kg.

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El trampolín de tres metros masculino dejó una final con dos colombianos en los primeros lugares. Luis Felipe Uribe obtuvo el oro con 445,90 puntos y Sebastián Morales recibió la plata tras sumar 418,00 unidades.

La natación de carreras aportó dos platas y cinco bronces. Juan José Giraldo finalizó segundo en los 200 metros pecho con 2:14,01, por detrás del brasileño Caio Pumputis, y el relevo femenino de 4x100 metros combinados también ocupó el segundo escalón del podio.

La esgrimista Carmen Correa llegó a semifinales de espada individual femenina tras vencer 15-10 a la paraguaya H. Alcaraz en octavos y 13-12 a la brasileña M. Guimaraes. Luego perdió 13-7 ante la peruana Doig y obtuvo el bronce.

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Los deportes electrónicos también entregaron dos terceros puestos para Colombia. Omar Escorcia fue bronce en la final de Assetto Corsa, que ganó el chileno Ángel Inostroza ante el argentino Bruno Coleff, mientras Luis Castellanos obtuvo el bronce en EA Sports.

En boxeo, Johan Caicedo debutó en los 90 kg con una victoria sobre el uruguayo G. Deleon por RSC, una detención del combate por decisión arbitral, en los cuartos de final. El resultado le aseguró el pase a semifinales.

El boxeo es otro de los deportes donde Colombia es potencia en Suramérica y tiene opciones de ganar varias medallas de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano

Brasil: 21 medallas de oro; 19 medallas de plata; 12 medallas de bronce. Argentina: 12 medallas de oro; 5 medallas de plata; 15 medallas de bronce. Colombia: 10 medallas de oro; 9 medallas de plata; 9 medallas de bronce. Venezuela: 3 medallas de oro; 4 medallas de plata; 4 medallas de bronce. Chile: 2 medallas de oro; 4 medallas de plata; 8 medallas de bronce. Perú: 1 medalla de oro; 5 medallas de plata; 2 medallas de bronce. Ecuador: 1 medalla de oro; 2 medallas de plata; 2 medallas de bronce. Uruguay: 1 medalla de oro; 0 medallas de plata; 0 medallas de bronce. Paraguay: 0 medallas de oro; 1 medalla de plata; 4 medallas de bronce. Panamá: 0 medallas de oro; 0 medallas de plata; 1 medalla de bronce.

Estas son las competencias donde Colombia puede aumentar su cuota de medallas

El 15 de septiembre se vivirá el penúltimo día de las competencias de natación en los Juegos Suramericanos - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia debutará este martes 15 de septiembre con seis disciplinas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: voleibol, ciclismo de ruta, golf, tiro deportivo, sóftbol femenino y Stand Up Paddle (SUP), una modalidad de tabla con remo.

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El ciclismo de ruta comenzará con la contrarreloj individual y continuará el viernes 18 con las pruebas de ruta. Cada competencia otorgará una medalla de oro, una de plata y una de bronce en las dos ramas.

El circuito cercano a la ciudad de Rafaela tendrá recorridos de 48 kilómetros para la contrarreloj masculina y 36 para la femenina. Las carreras de ruta alcanzarán los 168 kilómetros en la rama masculina y los 108 en la femenina, sobre un trazado de 12 kilómetros.

La selección femenina de voleibol competirá desde este martes hasta el sábado en el estadio cubierto del Club Atlético Newell’s Old Boy de Rosario. El torneo se resolverá en una ronda de todos contra todos, en la que el equipo con mayor puntuación obtendrá el oro.

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Colombia enfrentará a Chile, Venezuela, Argentina y Paraguay. La nómina femenina está compuesta por Sofía Vélez, Laura Rojas, Nicoll Torres, Sofía Mesa, Melanie Gallego, Juliana Toro, Wendy Vargas, Daniela Montaño, Valery Balanta, Karen Rentería, Helen Lozano y Katherin Ramírez.

El Centro Internacional de Tiro Deportivo de Santa Fe será sede de 15 pruebas hasta el domingo 20: 12 individuales y tres mixtas. Todas incluirán una ronda clasificatoria y una final, con 15 medallas de oro, 15 de plata y 15 de bronce disponibles.

Las pruebas utilizarán rifle de aire, pistola de aire y escopeta. Mariana Morales y Pedro Gutiérrez representarán a Colombia en escopeta; Juana Rueda, Sebastián Sánchez y Álex Peralta lo harán en pistola, e Iván Camilo López competirá en rifle.

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