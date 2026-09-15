Fuga masiva de una estación de Policía en Antioquia: con una segueta se escaparon diez detenidos

Imagen de referencia - La fuga se presentó en la madrugada del lunes 14 de septiembre - crédito Colprensa/Alcaldía de Caucasia

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La Policía Nacional de Colombia reportó la fuga de diez sujetos que se encontraban detenidos en una estación policial del municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia.

Los hechos se registraron en la madrugada del lunes 14 de septiembre de 2026, cuando los reclusos emplearon una segueta para dañar una cadena de seguridad, retiraron un candado y usaron la fuerza para abrir la reja de la sala de capturados.

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El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, sostuvo que el subintendente encargado de la vigilancia advirtió la evasión y reportó de inmediato la situación.

Panorámica de Caucasia, Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia

El personal de guardia alcanzó a impedir la salida de otros internos, mientras las autoridades comenzaron a revisar cámaras de seguridad para establecer la ruta seguida por los fugitivos.

Tras conocerse la situación, la reacción policial activó un plan candado con municipios vecinos y con las autoridades de Córdoba, mientras avanzan las investigaciones sobre las condiciones que permitieron la salida de los diez hombres.

Además, la Alcaldía de Caucasia y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la ubicación y recaptura de cada uno de ellos.

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Quiénes son los prófugos

Los hombres llevaban entre 23 y 404 días en la sala temporal de retención antes de escapar, según las autoridades. Entre ellos se encuentra alias El Mello, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Hasta 50 millones de pesos ofrecen de recompensa por la recaptura de los detenidos - crédito Alcaldía de Caucasia, Antioquia

De acuerdo con el Ejército, tendría influencia en áreas rurales de Cáceres, especialmente en los corregimientos de Guarumo, Jardín de Tamaná y Puerto Bélgica. Así mismo, la institución castrense detalló que este sujeto habría participado en homicidios, extorsiones y control de rentas ilícitas, y estaría al mando de cerca de 32 integrantes de esa organización armada.

Había sido capturado en agosto en el municipio Cáceres, Antioquia, mediante una orden judicial por concierto para delinquir agravado.

Otro de los hombres que escapó es Abraham Díaz Sosa, de 62 años, requerido por feminicidio. Oriundo de San Antero, Córdoba, integraba el cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia, que ya ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por datos que permitieran capturarlo.

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Díaz Sosa es investigado por el asesinato de Luisa Fernanda Madrigal, de 38 años, ocurrido el 28 de octubre de 2025 en una vivienda del sector de invasión Santa Elena, en Caucasia. Las autoridades sostienen que el crimen habría sucedido después de una discusión entre ambos, quienes entonces eran pareja.

Operativo en Antioquia desmantela red liderada por alias El Mello, señalado cabecilla criminal del Clan del Golfo - crédito HibridosWebIA/X

Los otros ocho fugados son Juan Carlos Cara Márquez, requerido por concierto para delinquir agravado; Julio José Peralta Peña, por fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido; Alex José Alberto Boom, por homicidio agravado; y Juan Camilo Montoya García, por violencia intrafamiliar.

También escaparon Leider Osorio Marimón, requerido por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; Darío Luis Sierra Mendoza, por hurto calificado; Faider Antonio Bassa Deha, por acceso carnal o acto sexual abusivo; y Carlos Alberto Gómez Vega, por acto sexual abusivo con menor de 14 años.

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Hasta el momento no se confirmó la captura de ninguno de los diez hombres. La Policía mantiene los controles en Caucasia, municipios cercanos y sectores fronterizos con Córdoba.

Imagen de referencia - Desde 2022 se han presentado más de 30 fugas en la estación policial - crédito Colprensa

Antecedentes

Esta no es la primera vez que ocurre la fuga de detenidos en este centro policial del municipio del Bajo Cauca Antioqueño. En mayo de 2026, otros tres reclusos usaron el mismo mecanismo de la herramienta para emprender la huida.

En su momento, los hombres fueron identificados como José Armando Chantana Meléndez, de 28 años, alias Duván; Francisco Javier Arias, de 30; y Jhon Stiwar Espinosa, de 19. Uno de ellos llevaba apenas tres días judicializado cuando escapó de la Sala Transitoria de Privación de la Libertad.

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Desde 2022, más de 30 detenidos han escapado de esa estación, según reportes de la alcaldía municipal, citado por El Colombiano. La primera de las cuatro fugas registradas en ese período ocurrió en junio de 2022. Alias Cartagena, un presunto sicario del Clan del Golfo, escapó el 29 de mayo de ese año durante la jornada de elecciones presidenciales, luego de 19 días detenido por porte ilegal de armas.