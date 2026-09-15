Colombia

Tras escándalo por posibles irregularidades en nombramientos y contratos en Ecopetrol, Fiscalía investigará audio que involucra al expresidente encargado Juan Carlos Hurtado

La solicitud busca verificar el contenido y la autenticidad de una grabación de 43 minutos, que será sometida a peritaje, análisis forense y cotejo de voces para establecer si hubo edición o manipulación

La Fiscalía General de la Nación investigará el audio sobre Ecopetrol y la hoja de vida de Juan Carlos Hurtado Parra - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La Fiscalía General de la Nación investigará el audio sobre Ecopetrol y la hoja de vida de Juan Carlos Hurtado Parra - crédito Nathalia Angarita/Reuters
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La Fiscalía General de la Nación investigará el audio revelado sobre una reunión en la que se habló de la hoja de vida de Juan Carlos Hurtado Parra, entonces presidente encargado de Ecopetrol, y de asuntos relacionados con contratos y negocios de la compañía.

Según información conocida por El Tiempo, la petición ante el ente acusador busca establecer el contenido y la autenticidad de la grabación de 43 minutos. El material será sometido a un análisis forense y a un cotejo de voces para determinar si fue editado o manipulado.

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La solicitud de investigación surgió después de que el audio situara a Hurtado en una conversación donde un asistente identificado como “Víctor” sostuvo que su hoja de vida, usada para su regreso a Ecopetrol, fue entregada por una persona conocida como “el Bachiller” y gestionada junto con Manel Grau, según fuentes internas consultadas por el diario nacional.

La información conocida por El Tiempo indica que la Fiscalía recibirá una solicitud para indagar el episodio. La grabación ya está en poder de las autoridades, de acuerdo con un investigador consultado por el diario.

La grabación de 43 minutos será sometida a análisis forense y cotejo de voces para establecer su autenticidad y detectar si fue editada - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La grabación de 43 minutos será sometida a análisis forense y cotejo de voces para establecer su autenticidad y detectar si fue editada - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el audio se escucha una voz, atribuida a Hurtado, en la que admite cómo se movió su currículum”, dijo el investigador. El funcionario habló luego de confirmar que el archivo había sido entregado a las autoridades.

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Todo parece indicar que un informante aseguró que uno de los asistentes al desayuno donde se registró la conversación ya admitió la realización de ese encuentro. El examen técnico deberá determinar la integridad del audio y la identidad de las voces.

La investigación penal se sumaría a una auditoría forense que Ecopetrol prepara sobre distintos episodios ocurridos durante el cuatrienio de Gustavo Petro. Aún no estaba definido si la reunión vinculada con Grau sería incluida en esa revisión interna.

Hurtado sostuvo que su comportamiento siempre se ajustó a la ley y a los reglamentos de la estatal. Según la publicación, pidió al presidente de la junta directiva, Luis Felipe Henao, y al responsable de la auditoría forense, Ricardo Rodríguez Yee, que el asunto también fuera examinado dentro de la compañía.

La junta pidió la salida inmediata de Juan Carlos Hurtado

La investigación penal sobre el audio se sumaría a la auditoría forense que Ecopetrol prepara sobre episodios del cuatrienio de Gustavo Petro - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La investigación penal sobre el audio se sumaría a la auditoría forense que Ecopetrol prepara sobre episodios del cuatrienio de Gustavo Petro - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La divulgación del audio tuvo efectos inmediatos en la dirección de Ecopetrol. Veinticuatro horas después de la publicación del diario nacional, Henao le solicitó a Hurtado que renunciara de forma inmediata a la presidencia encargada.

El asunto no figuraba inicialmente en la agenda de la junta directiva extraordinaria, programada antes de la asamblea general de accionistas. Fuentes de la petrolera dijeron al medio que la discusión fue incorporada durante la sesión.

La junta se reunió en el Metropolitan Club. En ese encuentro también presentó su renuncia Hildebrando Vélez, integrante del órgano directivo y una ficha del petrismo. Asimismo, se sabe que la salida de Herrera fue verbal y estuvo acompañada por unas palabras breves.

El audio alude a altos cargos, contratos y negocios en Venezuela

La conversación incluye una voz atribuida a Manel Grau, el ciudadano catalán cercano al expresidente Gustavo Petro y a Verónica Alcocer. En el audio revelado por El Tiempo se habla de la asignación de altos cargos en la compañía.

También se mencionan contratos millonarios de taladros y posibles oportunidades de negocios en Venezuela. La grabación recoge, además, intervenciones sobre presuntas actividades comerciales de un joven llamado Julián, que podría ser la pareja de Ricardo Roa.

El segmento que generó mayor preocupación se relaciona con el trámite de la hoja de vida de Hurtado. Allí, el hombre identificado como “Víctor”, descrito como un contratista influyente de la estatal, afirmó que el documento fue entregado por “el Bachiller”.

La difusión del archivo abrió interrogantes sobre la eventual intervención de personas ajenas a la estructura formal de Ecopetrol en decisiones relacionadas con sus directivos. Ese punto será uno de los asuntos que podría aclarar la Fiscalía.

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