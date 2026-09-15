Desapareció frente a su novia mientras se bañaba en una cascada y apareció muerto: qué pasó con Abraham Gil en Santa Marta

Las víctimas fueron identificadas como Abraham Gil y Marcos Medina Molina - crédito Jose Rojano/Facebook - san pelayo en linea/Facebook

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Dos jóvenes de 23 años fueron encontrados sin vida en hechos ocurridos entre el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre de 2026 en zonas rurales del departamento del Magdalena. Uno de los casos se registró en la cascada Pozo Verde, en Santa Marta, donde Abraham Gil murió luego de desaparecer bajo el agua.

El segundo corresponde a Marcos Medina Molina, creador de contenido conocido como Producciones Marquitos, cuyo cuerpo fue localizado en el corregimiento de La Gran Vía, jurisdicción de Zona Bananera.

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Las autoridades adelantan investigaciones separadas para establecer las circunstancias de ambos fallecimientos. En el caso de Gil, las primeras versiones apuntan a un posible ahogamiento, aunque ese diagnóstico deberá ser confirmado mediante los procedimientos judiciales y forenses.

En la muerte de Medina, Medicina Legal busca determinar el origen de las lesiones halladas en su cuerpo, mientras la Policía continúa la búsqueda de la motocicleta en la que se desplazaba.

Últimos momentos de vida de Abraham Gil cuando se iba a sumergir en el pozo - crédito Redes sociales

Abraham Gil desapareció en una cascada de Bonda

Gil se encontraba el domingo 13 de septiembre de 2026 en la cascada Pozo Verde, ubicada en la vereda La Lisa, área rural del corregimiento de Bonda, en Santa Marta. Según los relatos conocidos, había llegado al lugar con su novia para pasar parte de la jornada en ese atractivo natural.

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En algún momento, el joven ingresó al agua y se sumergió. Su pareja permanecía en la orilla y advirtió que no volvía a la superficie. La mujer comenzó a solicitar ayuda a gritos, lo que alertó a visitantes y residentes que se encontraban en el sector.

Varias personas participaron en los primeros intentos por ubicarlo. Las condiciones del sitio, rodeado de vegetación y con zonas de difícil acceso, complicaron la búsqueda. El operativo se extendió durante varias horas y continuó hasta el lunes con la participación del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta.

La Policía confirmó a El Tiempo que los equipos de socorro localizaron el cuerpo sin signos vitales en el área donde había desaparecido. Las autoridades activaron las diligencias con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar la inspección y trasladar el cadáver a Medicina Legal.

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Abraham Gil se sumergió en una cascada de Bonda y no volvió a la superficie - crédito Redes sociales

El reporte inicial plantea que la muerte habría ocurrido por inmersión, pero los resultados periciales deberán establecer la causa exacta. La investigación busca determinar si existieron factores adicionales durante la emergencia y reconstruir los momentos previos a la desaparición.

Marcos Medina salió hacia Santa Marta y apareció sin vida: su moto no aparece

El otro caso ocurrió en Zona Bananera. Marcos Medina Molina, de 23 años, fue reportado como desaparecido por sus familiares después de salir el sábado 12 de septiembre desde Pueblito de Los Andes, corregimiento de Nueva Granada, con destino a Santa Marta.

Medina era conocido en redes sociales como Producciones Marquitos. De acuerdo con la información disponible, viajaba en una motocicleta. Tras perder contacto con él y confirmar que no había llegado a su destino, sus allegados dieron aviso a las autoridades.

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La búsqueda concluyó hacia el mediodía del domingo 13 de septiembre, cuando unidades de la Policía del Magdalena localizaron el cuerpo en el corregimiento de La Gran Vía. El vehículo no estaba en el lugar del hallazgo y continúa desaparecido.

Marcos Medina Molina, conocido como Producciones Marquitos, fue encontrado en La Gran Vía luego de salir rumbo a Santa Marta - crédito Redes sociales

Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) y del Laboratorio Móvil de Criminalística realizaron la inspección técnica de la escena. Medicina Legal asumió el análisis del cuerpo para establecer si las heridas fueron ocasionadas con arma blanca o de fuego.

La Policía mantiene como una de las líneas preliminares un posible hurto de la motocicleta, aunque esa hipótesis todavía no cuenta con una confirmación oficial. Los investigadores recibieron la orden de verificar vehículos con las placas de la motocicleta en carreteras y municipios cercanos.

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Las pesquisas también buscan reconstruir el recorrido que Medina realizó desde Nueva Granada, identificar a las personas con las que tuvo contacto y determinar si su muerte guarda relación con el robo del vehículo o con otro hecho violento.