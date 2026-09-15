Colombia

Álvaro Leyva le escribió a Marco Rubio para denunciar presunto plan de Petro para desestabilizar la elección de Abelardo de la Espriella como presidente: “Intención conspirativa”

El exdiplomático anunció que remitirá a Estados Unidos información con nombres de testigos calificados que demostrarán la necesidad de investigar los presuntos delitos que cometió el expresidente de la República

Leyva llama a Petro a renunciar, asegurando que la situación es irreversible y que el país está al borde de una catástrofe moral y política - crédito Presidencia - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Álvaro Leyva denunció presunto plan de Petro para desestabilizar la elección de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Guardar

El excanciller Álvaro Leyva acusó al expresidente de la República, Gustavo Petro, de enfrentar dos denuncias ante autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Leyva dirigió una nueva carta a Marco Rubio para señalar supuestas conductas ilegales durante su gobierno.

Petro fue incluido por Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que reúne a personas, empresas, entidades y gobiernos sancionados por actividades delictivas internacionales o amenazas a la seguridad nacional. Al exmandatario también le retiraron la visa para ingresar a ese país.

PUBLICIDAD

Conforme a lo expuesto por Leyva, los procesos están relacionados con hechos que calificó como “típicamente antijurídicos y culpables”. El exministro no entregó detalles sobre las denuncias, aunque aseguró que puede aportar información y nombres de testigos.

El exdiplomático anunció que remitirá a Estados Unidos información con nombres de testigos calificados que demostrarán la necesidad de investigar los presuntos delitos que cometió el expresidente de la República - crédito @AlvaroLeyva/X
El exdiplomático anunció que remitirá a Estados Unidos información con nombres de testigos calificados que demostrarán la necesidad de investigar los presuntos delitos que cometió el expresidente de la República - crédito @AlvaroLeyva/X

El exjefe de la diplomacia colombiana también acusó a Petro de impulsar una “intención conspirativa” contra la legitimidad del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Según escribió, el hoy líder de la oposición cuestiona la validez de la elección pese a que se intenta darle apariencia legal.

“El espectáculo bochornoso que fuera su mandato desde el inicio del mismo, su fracaso, y la grotesca forma de desatender el resultado de las urnas que dieron el triunfo al actual Jefe de Estado Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA, ha venido acompañado de una intención conspirativa de peligroso calado; como lo es afirmar que la credencial del nuevo mandatario carece de legitimidad aunque se pretenda dársele visos de legalidad a su elección”, puntualiza la misiva.

PUBLICIDAD

Según Leyva, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ha sido víctima de ataques por parte de Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Según Leyva, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ha sido víctima de ataques por parte de Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Leyva anunció que enviará la información al embajador estadounidense (e), Hugo Guevara, para que sea remitida a Todd Wallace Blanche, a quien identificó como fiscal general de Estados Unidos. El excanciller sostuvo que los testimonios demostrarán la necesidad de investigar los presuntos delitos.

“En los próximos días me dirigiré al actual Embajador Americano (encargado), Hugo Guevara, dándole cuenta de lo actuado por mí hasta la fecha, acompañado de nombres de testigos calificados que sin duda pondrán de manifiesto la urgencia de adelantar una pronta y cumplida justicia dada la gravedad de los delitos. Solicitaré comedidamente al señor Embajador interino se sirva remitir en debida forma el documento anunciado al señor Todd Wallace Blanche @AGToddBlanche actual Fiscal General USA, para lo que sea de su competencia”, señala el texto.

Las cartas anteriores de Leyva, difundidas durante su etapa como ministro de Relaciones Exteriores, incluían relatos sobre hechos que dijo haber presenciado en el gobierno de Petro, entre ellos situaciones personales del entonces presidente y pérdidas de objetos durante viajes oficiales al exterior.

Las denuncias de Álvaro Leyva a Marco Rubio

El excanciller Álvaro Leyva envió una carta el 6 de agosto de 2026 al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para ratificar denuncias contra el presidente saliente Gustavo Petro y ofrecer su colaboración a la Fiscalía estadounidense.

El escrito fue remitido también a otros destinatarios en el país norteamericano y quedó en manos del fiscal general encargado de ese país, Todd Wallace Blanche.

Leyva afirmó que presentó dos denuncias en territorio estadounidense y que, tras la salida de Pamela Bondi del Departamento de Justicia, remitió copias de los expedientes a Blanche con los mismos propósitos. “Dos denuncias fueron interpuestas en su país por quien hoy les escribe”, sostuvo el exministro de Relaciones Exteriores.

Expedientes enviados a Todd Blanche

La carta enviada por Álvaro Leyva a Marco Rubio y otras autoridades estadounidenses ratifica las denuncias contra Gustavo Petro y ofrece colaboración con la justicia de ese país - crédito Álvaro Leyva/X
La carta enviada por Álvaro Leyva a Marco Rubio y otras autoridades estadounidenses ratifica las denuncias contra Gustavo Petro y ofrece colaboración con la justicia de ese país - crédito @AlvaroLeyva /X

El excanciller Leyva manifestó que queda a disposición del funcionario estadounidense “para lo que haya menester”. También indicó que los expedientes entregados a Blanche tenían “iguales pretensiones y alcances” que las acciones iniciadas previamente.

La carta no precisa cuáles son los hechos concretos que sostienen los señalamientos contra Petro ni describe el contenido de los expedientes. Leyva aludió a presuntas “conductas penales” y a un “delictual comportamiento” del mandatario colombiano.

El exfuncionario aseguró que decidió confrontar y denunciar a Gustavo Petro por lo que definió como “realidades insoslayables”, relacionadas, según su postura, con la “particular condición personal” del exmandatario colombiano y su “indigno proceder”. Antes de acudir a autoridades judiciales estadounidenses, había enviado varias cartas al despacho presidencial, que luego tuvieron difusión pública.

Temas Relacionados

Álvaro LeyvaGustavo PetroCartaMarco RubioAbelardo de la EspriellaFraude electoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, Fiscalía impuitó a alias Víctor Chalá, cabecilla de las disidencias: familia del comunicador se refirió a los demás implicados

El ente acusador señaló al supuesto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc por el crimen ocurrido el 5 de mayo de 2026 en Briceño, Antioquia

Por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, Fiscalía impuitó a alias Víctor Chalá, cabecilla de las disidencias: familia del comunicador se refirió a los demás implicados

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Los creadores de contenido discutieron durante la presentación de la cartelera, que tendrá su jornada de combates el 14 de noviembre en Bogotá

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

A la cárcel exmilitar que asesinó a su pareja y a su hijastra en una casa del sur de Bogotá: lo capturaron con los cuerpos dentro de su carro en la vía al Llano

Dionnys David Fonseca Turizo habría acabado con la vida de la menor de 11 años por una discusión que sostuvo con la mamá de la niña, y horas después hizo lo mismo con Keila Ortiz Salas

A la cárcel exmilitar que asesinó a su pareja y a su hijastra en una casa del sur de Bogotá: lo capturaron con los cuerpos dentro de su carro en la vía al Llano

Jorge Barón le reclamó fuerte a James Rodríguez por haber firmado con Atlético Nacional: “La peor de una traición es que nunca viene de un enemigo”

El veterano presentador, que se hizo famoso por la ‘patadita de la buena suerte’ y ‘agüita para mi gente’, y que es conocido hincha del Deportes Tolima, se hizo viral por su reacción a la llegada del volante al equipo antioqueño

Jorge Barón le reclamó fuerte a James Rodríguez por haber firmado con Atlético Nacional: “La peor de una traición es que nunca viene de un enemigo”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Un reto con lengua de vaca dejó una nueva salida en ‘MasterChef Celebrity’: este fue el grave error que sacó a Virginia Lizcano del ‘reality’

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Deportes

El goleador colombiano Kevin Viveros fue víctima de racismo: Athletico Paranaense anunció que tomará medidas en el caso

El goleador colombiano Kevin Viveros fue víctima de racismo: Athletico Paranaense anunció que tomará medidas en el caso

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en el medallero y las competencias más importantes de hoy, 15 de septiembre

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez fue exonerado por la UCI en caso de dopaje: volverá a correr en Europa

Así fue la fuerte patada y expulsión de Jean Fernandes, arquero del América de Cali, en la derrota ante Pasto: esto dijeron los analistas arbitrales