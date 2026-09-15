Álvaro Leyva le escribió a Marco Rubio para denunciar presunto plan de Petro para desestabilizar la elección de Abelardo de la Espriella como presidente: “Intención conspirativa”

Álvaro Leyva denunció presunto plan de Petro para desestabilizar la elección de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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El excanciller Álvaro Leyva acusó al expresidente de la República, Gustavo Petro, de enfrentar dos denuncias ante autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Leyva dirigió una nueva carta a Marco Rubio para señalar supuestas conductas ilegales durante su gobierno.

Petro fue incluido por Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que reúne a personas, empresas, entidades y gobiernos sancionados por actividades delictivas internacionales o amenazas a la seguridad nacional. Al exmandatario también le retiraron la visa para ingresar a ese país.

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Conforme a lo expuesto por Leyva, los procesos están relacionados con hechos que calificó como “típicamente antijurídicos y culpables”. El exministro no entregó detalles sobre las denuncias, aunque aseguró que puede aportar información y nombres de testigos.

El exdiplomático anunció que remitirá a Estados Unidos información con nombres de testigos calificados que demostrarán la necesidad de investigar los presuntos delitos que cometió el expresidente de la República - crédito @AlvaroLeyva/X

El exjefe de la diplomacia colombiana también acusó a Petro de impulsar una “intención conspirativa” contra la legitimidad del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Según escribió, el hoy líder de la oposición cuestiona la validez de la elección pese a que se intenta darle apariencia legal.

“El espectáculo bochornoso que fuera su mandato desde el inicio del mismo, su fracaso, y la grotesca forma de desatender el resultado de las urnas que dieron el triunfo al actual Jefe de Estado Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA, ha venido acompañado de una intención conspirativa de peligroso calado; como lo es afirmar que la credencial del nuevo mandatario carece de legitimidad aunque se pretenda dársele visos de legalidad a su elección”, puntualiza la misiva.

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Según Leyva, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, ha sido víctima de ataques por parte de Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Leyva anunció que enviará la información al embajador estadounidense (e), Hugo Guevara, para que sea remitida a Todd Wallace Blanche, a quien identificó como fiscal general de Estados Unidos. El excanciller sostuvo que los testimonios demostrarán la necesidad de investigar los presuntos delitos.

“En los próximos días me dirigiré al actual Embajador Americano (encargado), Hugo Guevara, dándole cuenta de lo actuado por mí hasta la fecha, acompañado de nombres de testigos calificados que sin duda pondrán de manifiesto la urgencia de adelantar una pronta y cumplida justicia dada la gravedad de los delitos. Solicitaré comedidamente al señor Embajador interino se sirva remitir en debida forma el documento anunciado al señor Todd Wallace Blanche @AGToddBlanche actual Fiscal General USA, para lo que sea de su competencia”, señala el texto.

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Las cartas anteriores de Leyva, difundidas durante su etapa como ministro de Relaciones Exteriores, incluían relatos sobre hechos que dijo haber presenciado en el gobierno de Petro, entre ellos situaciones personales del entonces presidente y pérdidas de objetos durante viajes oficiales al exterior.

Las denuncias de Álvaro Leyva a Marco Rubio

El excanciller Álvaro Leyva envió una carta el 6 de agosto de 2026 al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para ratificar denuncias contra el presidente saliente Gustavo Petro y ofrecer su colaboración a la Fiscalía estadounidense.

El escrito fue remitido también a otros destinatarios en el país norteamericano y quedó en manos del fiscal general encargado de ese país, Todd Wallace Blanche.

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Leyva afirmó que presentó dos denuncias en territorio estadounidense y que, tras la salida de Pamela Bondi del Departamento de Justicia, remitió copias de los expedientes a Blanche con los mismos propósitos. “Dos denuncias fueron interpuestas en su país por quien hoy les escribe”, sostuvo el exministro de Relaciones Exteriores.

Expedientes enviados a Todd Blanche

La carta enviada por Álvaro Leyva a Marco Rubio y otras autoridades estadounidenses ratifica las denuncias contra Gustavo Petro y ofrece colaboración con la justicia de ese país - crédito @AlvaroLeyva /X

El excanciller Leyva manifestó que queda a disposición del funcionario estadounidense “para lo que haya menester”. También indicó que los expedientes entregados a Blanche tenían “iguales pretensiones y alcances” que las acciones iniciadas previamente.

La carta no precisa cuáles son los hechos concretos que sostienen los señalamientos contra Petro ni describe el contenido de los expedientes. Leyva aludió a presuntas “conductas penales” y a un “delictual comportamiento” del mandatario colombiano.

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El exfuncionario aseguró que decidió confrontar y denunciar a Gustavo Petro por lo que definió como “realidades insoslayables”, relacionadas, según su postura, con la “particular condición personal” del exmandatario colombiano y su “indigno proceder”. Antes de acudir a autoridades judiciales estadounidenses, había enviado varias cartas al despacho presidencial, que luego tuvieron difusión pública.