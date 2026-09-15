Mujer usó a su propio hijo para robar un local comercial en Bogotá y lo abandonó junto a su cómplice cuando llegaron las autoridades

Las cámaras de seguridad registraron al menor mientras tomaba efectivo, mientras los adultos distraían a los vendedores - crédito Mebog

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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos adultos señalados de intentar hurtar dinero de un local comercial en el sur de la ciudad. Uno de ellos fue una mujer que habría instrumentalizado a su hijo para delinquir.

Durante la huida, ambos dejaron dentro del establecimiento a un menor de 12 años que, según el reporte oficial, habría sido utilizado para participar en el hecho.

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El caso ocurrió en el sector de Patio Bonito cuando un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana, entraron al comercio junto al niño. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, los adultos habrían distraído a la empleada para permitir que el menor llegara a la caja registradora y tomara efectivo.

La intervención de las patrullas de vigilancia comenzó tras una alerta de la comunidad. La víctima relató que el niño se acercó a la caja mientras los dos adultos entretenían a la trabajadora del local.

Las autoridades capturaron a la madre del niño y a su pareja, señalado como cómplice del hurto en Bogotá - crédito Mebog

Así lo explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy: “La Policía Nacional permite informar la captura de dos ciudadanos por el delito de hurto en la localidad de Kennedy. Hechos ocurridos en el barrio Patio Bonito, donde una madre de familia instrumentalizaba a su hijo de 12 años con el fin de cometer hurto en los establecimientos comerciales”.

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Según la Policía Nacional, el objetivo habría sido sustraer un millón de pesos en efectivo. El dinero estaba en la caja registradora del establecimiento comercial. El intento de salida derivó en un forcejeo dentro del local. El hecho causó daños en elementos del comercio que fueron calculados en cerca de 9 millones de pesos.

El oficial continuó diciendo que “una vez sorprendido por parte del administrador, estas personas tratan de huir en un vehículo taxi. Inmediatamente, da la llamada a la línea de emergencia uno dos tres, donde nuestras patrullas de las zonas de atención realizan el plan candado con el fin de dar con los responsables”.

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Los uniformados iniciaron la búsqueda del vehículo poco después de recibir el aviso. Las patrullas lograron ubicar e interceptar el taxi a varias cuadras del comercio afectado.

Las autoridades capturaron a la madre del niño y a su pareja, señalado como cómplice del hurto en Bogotá - crédito Mebog

La Policía Nacional capturó en flagrancia al hombre y a la mujer. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto.

El taxi utilizado para escapar fue inmovilizado. Las autoridades no difundieron la identidad de los detenidos ni precisaron la fecha en la que ocurrió el procedimiento.

El niño quedó bajo custodia de la autoridad competente. La medida busca activar la ruta de atención integral y avanzar en el restablecimiento de sus derechos.

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Los comerciantes pidieron denunciar los casos ante la URI de Kennedy

Una de las comerciantes afectadas convocó a quienes hayan sufrido hechos similares a presentar la denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy. “Hago un llamado a las víctimas de esta señora y de este niño para que, por favor, se acerquen a la URI de Kennedy a denunciar, para que así el proceso sea más rápido”, dijo la mujer a CityTV.

El menor quedó bajo protección de Infancia y Adolescencia, que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos en Kennedy - crédito Mebog

El pedido apunta a que las autoridades puedan reunir los reportes de los comerciantes que sospechan haber sido afectados por la misma modalidad.

La investigación sigue en curso para determinar la cantidad de robos en los que podrían estar involucrados los dos adultos y para establecer las circunstancias en las que el menor habría sido utilizado.

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Robos en Kennedy

La Policía Nacional indicó que la localidad de Kennedy registró una reducción del 25% en los hurtos a establecimientos comerciales frente al período anterior.

Esa baja equivale a 123 casos menos, de acuerdo con las cifras difundidas por la institución. El reporte no detalló las fechas exactas tomadas para la comparación.

La fuerza de seguridad también informó que efectuó 2.284 capturas en flagrancia por distintos delitos en esa localidad. La Policía Nacional rechazó la utilización de menores de edad en hechos delictivos. La institución pidió a los ciudadanos que comuniquen situaciones que afecten la seguridad y la convivencia a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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