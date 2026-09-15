Colombia

Mujer usó a su propio hijo para robar un local comercial en Bogotá y lo abandonó junto a su cómplice cuando llegaron las autoridades

La madre y un adulto escaparon en un taxi cuando el dueño del negocio los descubrió, y dejaron al niño de 12 años solo en el local de Kennedy tras tomar dinero de la caja

Las cámaras de seguridad registraron al menor mientras tomaba efectivo, mientras los adultos distraían a los vendedores - crédito Mebog
Guardar

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos adultos señalados de intentar hurtar dinero de un local comercial en el sur de la ciudad. Uno de ellos fue una mujer que habría instrumentalizado a su hijo para delinquir.

Durante la huida, ambos dejaron dentro del establecimiento a un menor de 12 años que, según el reporte oficial, habría sido utilizado para participar en el hecho.

PUBLICIDAD

El caso ocurrió en el sector de Patio Bonito cuando un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana, entraron al comercio junto al niño. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, los adultos habrían distraído a la empleada para permitir que el menor llegara a la caja registradora y tomara efectivo.

La intervención de las patrullas de vigilancia comenzó tras una alerta de la comunidad. La víctima relató que el niño se acercó a la caja mientras los dos adultos entretenían a la trabajadora del local.

Las autoridades capturaron a la madre del niño y a su pareja, señalado como cómplice del hurto en Bogotá - crédito Mebog
Las autoridades capturaron a la madre del niño y a su pareja, señalado como cómplice del hurto en Bogotá - crédito Mebog

Así lo explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy: “La Policía Nacional permite informar la captura de dos ciudadanos por el delito de hurto en la localidad de Kennedy. Hechos ocurridos en el barrio Patio Bonito, donde una madre de familia instrumentalizaba a su hijo de 12 años con el fin de cometer hurto en los establecimientos comerciales”.

PUBLICIDAD

Según la Policía Nacional, el objetivo habría sido sustraer un millón de pesos en efectivo. El dinero estaba en la caja registradora del establecimiento comercial. El intento de salida derivó en un forcejeo dentro del local. El hecho causó daños en elementos del comercio que fueron calculados en cerca de 9 millones de pesos.

El oficial continuó diciendo que “una vez sorprendido por parte del administrador, estas personas tratan de huir en un vehículo taxi. Inmediatamente, da la llamada a la línea de emergencia uno dos tres, donde nuestras patrullas de las zonas de atención realizan el plan candado con el fin de dar con los responsables”.

Los uniformados iniciaron la búsqueda del vehículo poco después de recibir el aviso. Las patrullas lograron ubicar e interceptar el taxi a varias cuadras del comercio afectado.

Las autoridades capturaron a la madre del niño y a su pareja, señalado como cómplice del hurto en Bogotá - crédito Mebog

La Policía Nacional capturó en flagrancia al hombre y a la mujer. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto.

El taxi utilizado para escapar fue inmovilizado. Las autoridades no difundieron la identidad de los detenidos ni precisaron la fecha en la que ocurrió el procedimiento.

El niño quedó bajo custodia de la autoridad competente. La medida busca activar la ruta de atención integral y avanzar en el restablecimiento de sus derechos.

Los comerciantes pidieron denunciar los casos ante la URI de Kennedy

Una de las comerciantes afectadas convocó a quienes hayan sufrido hechos similares a presentar la denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy. “Hago un llamado a las víctimas de esta señora y de este niño para que, por favor, se acerquen a la URI de Kennedy a denunciar, para que así el proceso sea más rápido”, dijo la mujer a CityTV.

El menor quedó bajo protección de Infancia y Adolescencia, que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos en Kennedy - crédito Mebog
El menor quedó bajo protección de Infancia y Adolescencia, que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos en Kennedy - crédito Mebog

El pedido apunta a que las autoridades puedan reunir los reportes de los comerciantes que sospechan haber sido afectados por la misma modalidad.

La investigación sigue en curso para determinar la cantidad de robos en los que podrían estar involucrados los dos adultos y para establecer las circunstancias en las que el menor habría sido utilizado.

Robos en Kennedy

La Policía Nacional indicó que la localidad de Kennedy registró una reducción del 25% en los hurtos a establecimientos comerciales frente al período anterior.

Esa baja equivale a 123 casos menos, de acuerdo con las cifras difundidas por la institución. El reporte no detalló las fechas exactas tomadas para la comparación.

La fuerza de seguridad también informó que efectuó 2.284 capturas en flagrancia por distintos delitos en esa localidad. La Policía Nacional rechazó la utilización de menores de edad en hechos delictivos. La institución pidió a los ciudadanos que comuniquen situaciones que afecten la seguridad y la convivencia a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Temas Relacionados

Madre abandono hijoRobo menor de edadKennedyCaptura Policía BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido de ida jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá terminó en empate sin goles, pese a que fue el Cardenal el que tuvo las opciones más claras

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Domiciliario en Barranquilla fue recibido a tiros por un cliente: se habría molestado porque le pidieron que bajara a recoger el paquete

El hecho ocurrió la noche del domingo 13 de septiembre en Ciudadela 20 de Julio, tras un altercado con un comprador que habría exigido que el encargo fuera llevado al segundo nivel de una casa

Domiciliario en Barranquilla fue recibido a tiros por un cliente: se habría molestado porque le pidieron que bajara a recoger el paquete

Caso Yhormar Hurtado: gremio de futbolistas presentó acción de tutela para defender el derecho al trabajo del jugador del América de Cali

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales aseguró que la Dimayor “trata a los futbolistas como esclavos” y obstaculiza el ejercicio de su profesión

Caso Yhormar Hurtado: gremio de futbolistas presentó acción de tutela para defender el derecho al trabajo del jugador del América de Cali

Petro llamó “presidente ilegítimo” a Abelardo de la Espriella ante miembros del Parlamento Europeo: “Manipulando el voto de millones de colombianos”

El exmandatario señaló que el verdadero ganador de los comicios fue el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda

Petro llamó “presidente ilegítimo” a Abelardo de la Espriella ante miembros del Parlamento Europeo: “Manipulando el voto de millones de colombianos”

Colombia perdió la autosuficiencia en gas, aseguró Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás: el país ya importa el 34% de las necesidades de gas natural

La compañía advirtió que el faltante ya afecta a la industria, que redujo su consumo ante la falta de oferta y recurrió a combustibles como el carbón y el gas licuado de petróleo

Colombia perdió la autosuficiencia en gas, aseguró Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás: el país ya importa el 34% de las necesidades de gas natural
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Un reto con lengua de vaca dejó una nueva salida en ‘MasterChef Celebrity’: este fue el grave error que sacó a Virginia Lizcano del ‘reality’

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Deportes

Proyecto de una carrera oficial de Fórmula 1 en Barranquilla sigue vivo, aseguró promotor del evento: culpó a Gustavo Petro de que no se haya realizado

Proyecto de una carrera oficial de Fórmula 1 en Barranquilla sigue vivo, aseguró promotor del evento: culpó a Gustavo Petro de que no se haya realizado

Juan Guillermo Cuadrado será presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios: esta es la fecha

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Caso Yhormar Hurtado: gremio de futbolistas presentó acción de tutela para defender el derecho al trabajo del jugador del América de Cali

El exportero colombiano Óscar Córdoba reveló que lo quisieron despedir de Boca: “Vuelo Avianca”