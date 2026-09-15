Colombia

Habló el exdirector del Dane declarado insubsistente por el gobierno de Abelardo de la Espriella: “No tuve ninguna comunicación del presidente”

El economista Ricardo Valencia aseguró que se enteró de su desvinculación a las 3:00 p. m. del lunes 14 de septiembre en su despacho, cuando la secretaria general encargada se lo comunicó y le mostró en su teléfono el respectivo decreto

La Presidencia de Colombia declaró insubsistente al exdirector del Dane, Ricardo Valencia, menos de un mes después de su llegada al cargo - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Presidencia de Colombia declaró insubsistente al exdirector del Dane, Ricardo Valencia, menos de un mes después de su llegada al cargo - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El exdirector del Dane, Ricardo Valencia, fue declarado insubsistente el lunes 14 de septiembre por la Presidencia de la República, tras menos de un mes en el cargo y luego de afirmar que no había encontrado anomalías en las cifras del mercado laboral divulgadas por la entidad. El economista sostuvo que no recibió advertencias previas ni explicaciones directas sobre los motivos de su salida.

La decisión se produjo después de una rueda de prensa del 31 de agosto, cuando Valencia anunció que convocaría a expertos en demografía y encuestas de hogares para estudiar el efecto de las nuevas proyecciones poblacionales sobre los indicadores laborales. En esa misma presentación, precisó que hasta entonces no había detectado irregularidades en los datos.

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El exfuncionario relató que conoció su desvinculación mientras estaba en su oficina, a las 3:00 p. m., a punto de firmar varios oficios. La secretaria general encargada le comunicó verbalmente la decisión y luego le mostró en su teléfono el decreto correspondiente, según contó a Blu Radio.

Valencia afirmó que durante su administración no tuvo comunicaciones con el presidente ni con funcionarios de Presidencia sobre las estadísticas producidas por el Dane. Sus contactos con la Vicepresidencia, la oficina jurídica y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se limitaron, dijo, a los trámites de su posesión y a los nombramientos que esperaba llevar al comité directivo.

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La Presidencia cuestionó que Ricardo Valencia descartara anomalías de forma prematura y lo señaló por desacatar una directiva sobre ruedas de prensa - crédito @infopresidencia/X
La Presidencia cuestionó que Ricardo Valencia descartara anomalías de forma prematura y lo señaló por desacatar una directiva sobre ruedas de prensa - crédito @infopresidencia/X

“No tuve ninguna comunicación de Presidencia o del presidente manifestando ninguna inconformidad, ni con mis acciones comunicacionales ni con ninguna otra decisión que yo hubiera tomado en ese tiempo que llevaba en la oficina”, expresó el exdirector del Dane al medio citado.

Las dudas planteadas por Valencia no apuntaban a una posible manipulación de los datos, sino a la actualización del marco muestral de las encuestas de hogares. El Dane revisó sus proyecciones de población en 2023 y 2025, en medio de una caída más acelerada de la fecundidad que llevó a anticipar en 20 años el comienzo del descenso de la población total de Colombia.

Esas modificaciones demográficas pueden afectar los cálculos de empleo, desempleo e inactividad porque esos indicadores dependen de grupos de población ubicados tanto en el numerador como en el denominador. El exdirector explicó que la muestra de las encuestas de hogares todavía no incorporaba plenamente las nuevas estructuras poblacionales, una diferencia que podría introducir “ruido” en los resultados.

“El marco muestral de las estadísticas de hogares todavía no incorporaban esos supuestos poblacionales, lo cual podría introducir algunos ruidos en el cálculo final de los indicadores de mercado laboral u otros indicadores derivados de las encuestas de hogares”, expresó Valencia al medio citado.

La comisión externa que propuso debía revisar el impacto de esos cambios en el diseño de las encuestas y en los indicadores derivados de ellas. Valencia remarcó que ese proceso requería análisis especializados y no implicaba que hubiera identificado anomalías en las cifras ya publicadas.

“Hasta la fecha en la que me formularon esa pregunta, yo no había encontrado ninguna anomalía”, dijo Valencia a Blu Radio. Añadió que esta conclusión estaba basada en su experiencia como subdirector de la entidad entre 2018 y 2022, sus cuatro años posteriores como consultor independiente y los cuatro días de preparación para aquella rueda de prensa.

El Dane cuenta con más de 5.000 personas entre funcionarios y contratistas, de acuerdo con su explicación. La producción de datos comienza con el diseño de la operación estadística y continúa con el trabajo de los encuestadores en hogares y empresas, la revisión de inconsistencias durante la recolección, los controles automatizados de sistemas y la validación final de la Dirección de Metodología y Producción Estadística.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
El exdirector del Dane propuso una comisión de expertos para evaluar cómo las nuevas proyecciones de población afectan los indicadores laborales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Los datos preliminares o provisionales, señaló, pueden ser revisados y ajustados porque los cálculos estadísticos dependen de personas, códigos y procedimientos que pueden registrar errores. Por esa razón, sostuvo, las cifras deben permanecer expuestas al escrutinio público y técnico.

La Presidencia cuestionó que Valencia hubiese descartado anomalías de forma prematura y sostuvo que desacató una directiva sobre la realización de ruedas de prensa. El exdirector dijo a La FM que solo conoció esa explicación a través del comunicado oficial y que nadie del Gobierno le solicitó profundizar la revisión de las cifras difundidas durante la administración anterior.

El economista explicó que la ley estadística obliga al Dane a preservar su independencia técnica en toda la cadena de producción y divulgación de información. Esa norma fue aprobada por el Congreso durante la administración de Piedad Urdinola, después de un proceso promovido durante varias generaciones de directivos de la entidad.

“Esa independencia es sagrada, esa independencia no puede estar sometida a la controversia política de los actores que tienen a cargo tal disputa y solo espero que se siga conservando”, dijo a La FM.

Valencia evitó concluir que su salida hubiera vulnerado esa autonomía, pues afirmó que durante su breve administración publicó todos los datos previstos con los controles habituales. Sobre la futura dirección, indicó que será necesario observar las decisiones y los mecanismos de comunicación que adopte quien lo suceda.

La cancelación de las ruedas de prensa ocurrió luego de que la directora de comunicaciones del Dane recibiera una llamada del equipo de comunicaciones de Presidencia, según relató Valencia a Caracol Radio. A él, aseguró, nadie le transmitió directamente la instrucción, aunque la declaración oficial posterior le atribuyó el desacato de esa orden.

La entidad publicó las estadísticas programadas a las 6:00 p. m. mediante presentaciones, hojas de cálculo, boletines y un video explicativo sobre el índice de precios al consumidor. Valencia sostuvo que actuó conforme a su obligación legal de garantizar la independencia técnica de la institución.

El exdirector señaló que las ruedas de prensa no son obligatorias y que algunos países prefieren divulgar sus estadísticas sin una presentación verbal para reducir el riesgo de interpretaciones equivocadas. Sin embargo, subrayó que la autonomía también debe alcanzar los formatos mediante los cuales la información se pone a disposición de la sociedad.

Valencia sostuvo que las cifras del Dane deben quedar abiertas al escrutinio público y técnico porque los datos preliminares pueden ajustarse - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Valencia sostuvo que las cifras del Dane deben quedar abiertas al escrutinio público y técnico porque los datos preliminares pueden ajustarse - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“A mí personalmente nadie de Presidencia me comunicó nada acerca de la rueda de prensa, pero la directora del área de comunicaciones del Dane me informó que había recibido una llamada del equipo de comunicaciones de Presidencia recordándole esta directiva y pidiéndole que la rueda de prensa no se hiciera. Sin embargo, yo atendí a mi obligación de presentar las estadísticas a las seis de la tarde de ese día, como habíamos prometido, en todos los formatos de PowerPoint, Excel, boletín informativo y un video extenso que además añadía una introducción larga, pedagógica, acerca de cómo se calcula el índice de precios al consumidor. Pues, yo me atuve a la obligación que tengo de ley, que es garantizar la independencia técnica y la mía propia”, dijo Valencia a Caracol Radio.

La divulgación anticipada de indicadores económicos puede otorgar ventajas indebidas a quienes accedan primero a ellos, advirtió. En el caso del índice de precios al consumidor, explicó, esa información puede permitir decisiones de inversión o venta de activos antes de que el resto del mercado conozca el dato.

Valencia sostuvo que el Dane conserva prestigio internacional por aplicar estándares recomendados por la comunidad estadística y por organizaciones multilaterales. También consideró contrario a las buenas prácticas que una autoridad distinta del vocero de la entidad revele una cifra antes de la fecha establecida en el calendario oficial.

El exdirector volverá a Algebra Labs, donde retomará su cargo como CEO. Dijo que su principal preocupación es que el Dane mantenga la independencia técnica que exige la ley y que el país conserve la confianza en las estadísticas oficiales.

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