Colombia

Docente ecuatoriano fue hallado sin vida en una playa de Cartagena: autoridades indagan la causa de la muerte

El cuerpo de Diego Ramón Luna Álvarez, de 58 años, fue hallado flotando en una zona apartada de La Boquilla, al norte de la capital colombiana; por ahora avanzan los exámenes forenses

El cuerpo de Diego Ramón Luna Álvarez fue hallado sin vida el 12 de septiembre y trasladado a Medicina Legal para exámenes forenses en Cartagena - crédito Captura de Pantalla Colombia Travel sitio web/Universidad Metropolitana de Ecuador - Facebook
El cuerpo de Diego Ramón Luna Álvarez fue hallado sin vida el 12 de septiembre y trasladado a Medicina Legal para exámenes forenses en Cartagena - crédito Captura de Pantalla Colombia Travel sitio web/Universidad Metropolitana de Ecuador - Facebook
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Hay conmoción en Cartagena y en Ecuador tras conocerse la muerte del ingeniero y académico ecuatoriano Diego Ramón Luna Álvarez que se encontraba de descanso en la capital colombiana.

Los hechos se registraron el sábado 12 de septiembre cuando el cuerpo del exrector universitario apareció en las playas del corregimiento de La Boquilla, zona exclusiva de la Heroica, según reportes de medios locales. Tras el reporte de la ciudadanía, acudieron unidades policiales al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

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Los restos del ciudadano extranjero fueron trasladados a Medicina Legal para exámenes forenses, mientras que las autoridades siguen adelantando la investigación para establecer la causa del fallecimiento del docente de 58 años.

Vista general de las playas de La Boquilla, uno de los sectores turísticos más concurridos de Cartagena, escenario del reciente crimen que volvió a encender las alarmas por la inseguridad en la ciudad -crédito Viajar Colombia
La Policía Metropolitana de Cartagena y el CTI de la Fiscalía buscan establecer si la muerte de Diego Ramón Luna Álvarez ocurrió por ahogamiento o por otras circunstancias -crédito Viajar Colombia

Una de las hipótesis planteadas por la Policía Metropolitana de Cartagena junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía es una emergencia por ahogamiento, aunque no descartan otras circunstancias.

Por su parte, los familiares de Luna Álvarez, quien había sido rector de la Universidad Metropolitana del Ecuador (Umet), impulsan la repatriación de los restos a Ecuador, pero que aún no cuentan con información suficiente para comprender las circunstancias del caso.

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Diego Ramón Luna Álvarez había viajado a Cartagena por descanso, según informó Caracol Radio. Incluso, tenía previsto asistir a un evento musical o concierto de salsa que se iba a desarrollar en el Centro Histórico. A su vez, el medio citado agregó que la visita del ecuatoriano también incluía recorridos por atractivos de la ciudad.

Diego Luna, exrector ecuatoriano muerto en Cartagena - crédito Captura de Pantalla Facebook
Diego Luna, exrector ecuatoriano muerto en Cartagena - crédito Captura de Pantalla Facebook

En cuanto a su trayectoria profesional, Diego Ramón Luna Álvarez se destacaba como investigador en el ámbito educativo de la región andina.

En 2021 obtuvo un posdoctorado en Estudios Libres en la Universidad Fermín Toro de Venezuela y otro en Epistemología de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, según recopiló El Tiempo.

Tras conocerse la muerte del exrector universitario, varias instituciones del país sudamericano lamentaron lo sucedido. Uno de ellos fue el Instituto Excellence de Ecuador que expresó su solidaridad con la familia de Luna Álvarez.

“Hay personas que llegan a formar parte de nuestra historia y otras que tienen un lugar aún más especial: están ahí cuando esa historia apenas comienza a escribirse”, manifestó el centro académico en un comunicado difundido por Instagram.

Así mismo, lo destacó como uno de los pioneros del instituto. “Por eso su partida nos duele de una manera especial. Porque no solo despedimos a un gran profesional y ser humano; despedimos a alguien que siempre estará unido a nuestros comienzos”, comentaron.

El instituto ecuatoriano lamentó el fallecimiento del académico en Cartagena - crédito Instagram
El instituto ecuatoriano lamentó el fallecimiento del académico en Cartagena - crédito Instagram

Otros casos

La muerte de Diego Ramón Luna Álvarez se suma a otros casos de personas fallecidas en los alrededores de las playas de Cartagena. Entre ellos, se destaca el caso de Samuel Peñate, chef de 21 años, muerto en febrero de 2026 tras ser arrastrado por el oleaje en las playas de El Laguito.

De acuerdo con la investigación oficial, Peñate entró al mar junto a su novia y ambos quedaron atrapados por los fuertes vientos y el alto oleaje. Un salvavidas logró rescatar a la mujer, pero el joven fue arrastrado mar adentro. El cuerpo de Samuel apareció horas después en inmediaciones de la isla de Tierrabomba.

De igual manera, se destaca James Michael Winkles, ciudadano inglés de 30 años hallado muerto en una playa del sector de El Laguito. Ese medio informó que llevaba 12 días en Cartagena y que su cuerpo fue localizado flotando en el agua a las 7:00 a. m. del domingo 22 de marzo.

Imagen de referencia - La cobertura del caso recordó otras muertes en playas de Cartagena y las advertencias sobre corrientes marinas, mar de leva y la prohibición de nadar con bandera roja - crédito Ungrd
Imagen de referencia - La cobertura del caso recordó otras muertes en playas de Cartagena y las advertencias sobre corrientes marinas, mar de leva y la prohibición de nadar con bandera roja - crédito Ungrd

Winkles había llegado a la ciudad el lunes 9 de marzo y se hospedaba en un hotel del sector. Según la información conocida, el ciudadano inglés había desaparecido la noche anterior.

Las autoridades marítimas han manifestado sus recomendaciones a los turistas para prevenir riesgos en varias playas de Cartagena, entre ellas Marbella y El Cabrero. Las corrientes marinas y el mar de leva representan una amenaza constante en esas zonas. Enfatizan en la prohibición de nadar en playas con bandera roja y cerca de los espolones.

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