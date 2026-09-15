Colombia

En video quedó ‘paloterapia’ que le dieron los vecinos a presunto ladrón en Bogotá: le quemaron la moto

Habitantes del barrio Carvajal de la localidad de Kennedy señalaron que el hombre habría cometido robos junto a un cómplice, quien escapó antes de que la comunidad incendiara el vehículo

Un presunto ladrón fue agredido tras ser retenido por habitantes de un barrio de Kennedy - crédito @PasaenBogotá/X

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Un hombre señalado por habitantes del barrio Carvajal como presunto responsable de robos fue retenido en la localidad de Kennedy, después de que comerciantes y transeúntes advirtieran una situación irregular en la tarde del lunes 14 de septiembre de 2026. Durante el episodio, una motocicleta que habría sido utilizada en el hecho terminó incendiada.

Comerciantes y peatones retuvieron a uno de los sospechosos

De acuerdo con la información que circula en la cuenta en X Pasa en Bogotá, el individuo se movilizaba con un cómplice en una moto y, presuntamente, cometía robos en esa zona del sur de la capital, cuando varias personas detectaron lo que ocurría y persiguieron a los sospechosos.

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Los testigos lograron interceptar a uno de ellos, mientras que el otro habría escapado. El hombre retenido fue rodeado por ciudadanos que lo increparon y, según los reportes difundidos sobre el caso, recibió agresiones antes de que la moto fuera quemada. Uno de los ciudadanos que lo rodea tenía una correa en la mano, mientras otras personas grabaron el presunto hecho de intolerancia.

Vecinos interceptaron a un hombre señalado de robos en Carvajal y destruyeron una motocicleta - crédito @PasaenBogota/X
Vecinos interceptaron a un hombre señalado de robos en Carvajal y destruyeron una motocicleta - crédito @PasaenBogota/X

La información disponible no precisa si hubo una intervención inmediata de la Policía ni si el detenido fue trasladado a una estación para responder por los señalamientos.

La motocicleta fue quemada en medio de la retención: esto dijeron usuarios en redes

La quema del vehículo elevó la tensión durante el procedimiento ciudadano. La moto quedó consumida por el fuego en el lugar, según indicaron quienes presenciaron el hecho. El caso vuelve a poner en discusión los riesgos de las retenciones por cuenta propia.

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En redes sociales aparecieron comentarios que respaldaron la reacción de los vecinos. Un usuario escribió “Excelente servicio”, mientras que otro publicó un mensaje que avalaba una agresión mayor contra el capturado.

“Me parece que está mal que: NO LO QUEMEN JUNTO CON LA MOTO”, dijo otro usuario por medio de su cuenta en X.

Retuvieron a un presunto ladrón en Kennedy y quemaron la moto en la que se movilizaba - crédito @PasaenBogota/X
Retuvieron a un presunto ladrón en Kennedy y quemaron la moto en la que se movilizaba - crédito @PasaenBogota/X

Video mostró a un hombre amarrado a un poste tras señalamientos de hurto en Pereira: fue amarrado con cinta

Un hombre señalado en redes sociales como alias El Zarco fue amarrado a un poste en Pereira luego de que varias personas lo acusaran de participar en hurtos en el sector. Un video difundido el 8 de septiembre de 2026 mostró al ciudadano inmovilizado con cinta adhesiva y vinipel, mientras habitantes de la zona observaban la escena.

La identidad real de la persona no fue confirmada. Las publicaciones que circularon en plataformas digitales lo relacionaron con robos, pero no aportaron información sobre una captura en flagrancia, denuncias anteriores ni pruebas que permitieran verificar los señalamientos.

En la grabación, el hombre apareció fijado a un poste con materiales plásticos. Quienes compartieron el contenido describieron la situación como un caso de “paloterapia”, término que suele utilizarse en redes para aludir a castigos físicos o retenciones realizados por particulares contra presuntos delincuentes.

El video no precisó cuánto tiempo permaneció inmovilizado ni si alguna autoridad acudió al lugar. Tampoco se conoció si la Policía trasladó al señalado o si existe una investigación formal relacionada con los hechos que motivaron la retención.

Comunidad inmovilizó a alias “El Zarco” en Pereira, según una grabación difundida en redes - crédito @ColombiaOscura/X

La escena desató una discusión entre internautas. Parte de los comentarios respaldó la actuación de quienes participaron, con mensajes que cuestionaron la respuesta institucional frente a los robos denunciados por comunidades.

Uno de los mensajes afirmó que la práctica recordaba formas de actuar de décadas pasadas y calificó de acertada la decisión de los residentes. Otro usuario escribió que “hizo falta” una agresión contra el hombre atado.

También hubo publicaciones que reclamaron una sanción judicial. Una persona pidió que los responsables de hurtos recibieran el “peso de la ley”, aunque otros comentarios fueron más allá y avalaron medidas tomadas por civiles.

Entre las reacciones apareció un mensaje que sostuvo que, cuando las instituciones actúan como instrumentos de impunidad, “la gente” termina aplicando una supuesta “justicia divina”. Esa postura recibió respuestas de usuarios que coincidieron con la idea de intervenir ante hechos delictivos.

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