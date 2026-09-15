Él es es Juan Manuel Alvarado, el economista que llegó al Dane después de que Abelardo de la Espriella declarará insubsistente a Ricardo Valencia

Juan Manuel Alvarado fue designado como nuevo director del Dane por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @jmalvaradon/@DANE_Colombia/X

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El economista Juan Manuel Alvarado Nivia fue designado como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tras la salida de Ricardo Valencia Ramírez, quien estuvo 26 días al frente de la entidad.

La Presidencia declaró insubsistente a Valencia después de una controversia por los indicadores económicos de julio y por un presunto incumplimiento de directrices sobre comunicaciones.

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Juan Manuel Alvarado, oriundo de la región Caribe, asumirá la conducción de la entidad responsable de elaborar y divulgar las cifras oficiales sobre empleo, inflación, pobreza, población y actividad económica. Estos datos son utilizados por el Estado, el sector privado y otros actores para orientar decisiones y políticas públicas.

Juan Manuel Alvarado, oriundo de la región Caribe, asumirá la conducción de la entidad responsable de elaborar y divulgar las cifras oficiales sobre empleo, inflación, pobreza, población y actividad económica - crédito Presidencia

Perfil de Juan Manuel Alvarado

El nuevo director del Dane es economista, cuenta con una maestría en Economía de la Universidad del Norte y un máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, institución en la que obtuvo su título con distinción.

Su trayectoria incluye cargos en la Alcaldía de Barranquilla, donde fue gerente de Ciudad, secretario de Planeación y gerente para la atención de la emergencia por pandemia. También integró el equipo fundador de Potencia y trabajó en Fundesarrollo, Bancóldex y Barranquilla Cómo Vamos.

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Durante su paso por la Secretaría de Planeación de Barranquilla participó en iniciativas como Así Vivo mi Barrio y Barranquilla 2100, vinculadas con la planificación urbana de largo plazo. Además, publicó el primer anuario estadístico de la ciudad.

Juan Manuel Alvarado es economista, cuenta con una maestría en Economía de la Universidad del Norte y un máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, institución en la que obtuvo su título con distinción - crédito Redes Sociales

De acuerdo con la Presidencia, de la Espriella conoció el trabajo de Alvarado durante la organización de las ayudas para las víctimas del terremoto de agosto. El Ejecutivo indicó que en esa tarea identificó su capacidad administrativa y su compromiso con el servicio público.

La revisión de la información recibida será una de sus primeras tareas

La Presidencia señaló que Alvarado deberá realizar una revisión de la información recibida de la administración anterior y comunicar los resultados de ese proceso.

El Gobierno afirmó que busca actualizar las capacidades institucionales y tecnológicas del Dane.

“El propósito es llevar al Dane plenamente al siglo XXI, fortalecer sus capacidades institucionales y tecnológicas, y garantizar que el Gobierno y los colombianos dispongan de información estadística rigurosa, independiente, confiable y acorde con las realidades que impactan directamente la vida de los ciudadanos”, indicó en un comunicado.

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La Presidencia señaló que Alvarado deberá realizar una revisión de la información recibida de la administración anterior y comunicar los resultados de ese proceso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hasta ahora, el Ejecutivo no presentó resultados que prueben alteraciones en las cifras estadísticas. La revisión anunciada ocurre mientras la entidad atraviesa una transición directiva y enfrenta el desafío de preservar la confianza en la autonomía técnica de sus indicadores.

Salida de Ricardo Valencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó el 14 de septiembre de 2026 la salida de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). En su lugar, designó al economista Juan Manuel Alvarado Nivia. La Presidencia comunicó que el cambio respondió a asuntos relacionados con la revisión de información oficial y el acatamiento de disposiciones del Ejecutivo.

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Valencia fue declarado insubsistente, una figura aplicable a cargos de libre nombramiento y remoción. Según el comunicado presidencial, la determinación ocurrió luego de que el entonces director manifestara que no encontró irregularidades en los indicadores económicos de julio de 2026, el último mes completo de la administración de Gustavo Petro.

El Gobierno objetó que esa evaluación se hiciera pública “sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas”. La Casa de Nariño planteó que los datos recibidos por la entidad requieren una verificación técnica antes de servir como base para decisiones estratégicas. También indicó que las estadísticas deben reflejar la situación económica y social del país.

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La Presidencia atribuyó a Valencia un presunto incumplimiento de la Directiva Presidencial 001. El documento señaló que el funcionario “hizo caso omiso” de instrucciones que consideró obligatorias para los integrantes del Gobierno. No obstante, el comunicado no explicó el contenido de esa directiva ni identificó las actuaciones específicas que sustentaron el reproche contra el exdirector del Dane.