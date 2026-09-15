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El exportero colombiano Óscar Córdoba reveló que lo quisieron despedir de Boca: “Vuelo Avianca”

El guardameta que defendió los colores de la selección Colombia recordó la advertencia que recibió de Carlos Bianchi durante una goleada de Boca ante Jujuy, cuando el entrenador le envió un papel con una advertencia

La revelación del momento curioso se dio en un partido de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Jujuy -crédito Monólogos sin Propina/YouTube
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El recuerdo de Óscar Córdoba en el fútbol argentino con la camiseta de Boca Juniors fue uno de los mejores que tiene el hincha Xeneize (apodo de Boca), al ganar seis títulos (siendo los más recordados la Copa Libertadores del 2000 ante Palmeiras y del 2001 ante Cruz Azul), y la Copa Intercontinental del Real Madrid.

Pero cuando llegó proveniente del América de Cali en la temporada 1998, sus comienzos no fueron fáciles de la mano del extécnico Carlos Bianchi, uno de los entrenadores más ganadores del fútbol argentino, y así se viralizó en redes sociales cuando recordaron lo dicho por Córdoba cuando vivió una amenaza de despido por parte del entrenador argentino.

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La anécdota de Carlos Bianchi con Óscar Córdoba se viralizó en redes sociales-crédito Fotobaires
La anécdota de Carlos Bianchi con Óscar Córdoba se viralizó en redes sociales-crédito Fotobaires

La imagen de Óscar Córdoba relajado durante una goleada de Boca Juniors en la Bombonera tuvo un límite. Desde el banco de suplentes, Carlos Bianchi le hizo llegar un mensaje que incluía un vuelo de Avianca a Bogotá a las seis de la mañana, como advertencia por las distracciones del arquero colombiano.

La escena ocurrió en un partido ante Gimnasia de Jujuy, que Boca ganó 4-0, según reconstruyó el exfutbolista. Córdoba contó que el equipo dominaba el encuentro y que, entre las indicaciones tácticas, se permitió mirar hacia la tribuna para ubicar a su familia. Entonces, el utilero le entregó un papel con la supuesta reserva aérea.

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El portero relató la anécdota en el programa La Mesa de Abajo, de Monólogos sin propina, el 14 de diciembre de 2025. El canal futbolero El Tapado volvió a difundir el fragmento en Instagram, donde quedó registrado el recuerdo de Córdoba sobre la advertencia que recibió de su entrenador.

“Estábamos jugando contra Jujuy y el equipo jugaba hermoso ese día: ta, ta, pum, pum, gol; ta, ta, pum. Y yo, de sacada, como dicen ustedes, descansadito. Uno se distrae, pero también disfruta de lo que está haciendo. Uno trabaja permanentemente, da órdenes y ve cómo queda parado el equipo. Después sí tiene un tiempo para relajarse y, de pronto, mira la tribuna, ve dónde está la familia. Estábamos en la Bombonera”, dijo.

Y añadió: “Cuando me gritan, miro para atrás y estaba el utilero con un papelito. Me entrega el papelito y dice: ‘Vuelo Avianca, seis de la mañana, Buenos Aires-Bogotá’. Y seguí hueveando. Ganamos cuatro a cero y yo no volví a aparecer en todo el partido. El papelito lo había escrito Bianchi. Me dijo: ‘No huevees más, que lo mando para Bogotá’. Le dije: ‘No, listo, profe. No hay problema, tranquilo’”, relató Córdoba.

Óscar Córdoba es uno de los porteros históricos de Boca-crédito @eltapadook/Instagram

Óscar Córdoba apoyó a Álvaro Montero en el arco de Boca Juniors

Óscar Córdoba señaló que la estatura de dos metros de Álvaro Montero lo convierte en una referencia física para el arco de Boca-crédito @espnargentina/Instagram

El arquero Álvaro Montero regresó el 12 de septiembre de 2026 a Boca Juniors tras viajar a Colombia por la muerte de su abuela y quedará disponible para la revancha ante São Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras el exguardameta Óscar Córdoba sostuvo que puede ganar un lugar de peso en el club argentino.

El plantel viajó el 14 de septiembre a Brasil para disputar el encuentro del día siguiente en el estadio Morumbí. Montero no integró el equipo que venció a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura, aunque era una de las excepciones entre los habituales titulares que Rodolfo Arruabarrena pensaba utilizar.

El entrenador confirmó que había hablado con el colombiano antes de su retorno.

“Desgraciadamente tuvo el fallecimiento de su abuela, hoy he hablado y ya tenía el vuelo de vuelta así que mañana (12 de septiembre de 2026) ya va a estar con nosotros”, afirmó Arruabarrena.

Un arquero de espaldas ante una portería y un muro de ladrillos, con un hombre a la derecha realizando una seña de aprobación.
El exarquero Óscar Córdoba aprueba el desempeño del guardameta Álvaro Montero ante un arco respaldado por una pared de ladrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arquero llegó a Boca desde Vélez Sarsfield por USD 4 millones, como reemplazante de Agustín Marchesín, lesionado. Sus atajadas ante Lanús, Vélez y São Paulo le devolvieron confianza al cuerpo técnico después de un comienzo que había generado dudas.

Montero resultó decisivo en la victoria por 1-0 sobre São Paulo FC, el 8 de septiembre, en el partido de ida de los cuartos de final. Ese rendimiento se sumó a una recuperación que Óscar Córdoba atribuyó, en parte, al respaldo que recibió del entrenador.

El exarquero de la Selección Colombia destacó la decisión de Arruabarrena de mantenerlo en el puesto cuando surgieron cuestionamientos por sus primeras actuaciones.

“Destaco la confianza que le dio el Vasco a Montero cuando lo estaban criticando muchísimo. Yo decía que había que darle tiempo, llevaba apenas tres partidos”, expresó en F90, de ESPN.

Córdoba, ganador de dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental con Boca, consideró que la inversión realizada por el club hacía aún más necesario sostener al arquero. “Otro técnico quizás hubiera dicho que no le daba confianza y lo bajaba. Pero ante una inversión tan grande, tenés que respaldarlo en lugar de tirarlo a la guerra”, sostuvo.

Arruabarrena también bromeó sobre el regreso de Montero durante una consulta posterior al triunfo frente a Central Córdoba:

“Álvaro tiene el vuelo de vuelta mañana sábado temprano. Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más...”.

La estatura de Montero fue el principal atributo que Córdoba destacó al analizar su proyección. El exfutbolista afirmó que el guardameta, cercano a los dos metros, tiene condiciones para consolidarse en Boca e incluso para haber ocupado el arco de Colombia.

“Para mí, es el arquero que va a marcar un espacio bastante importante en Boca. Mide casi dos metros, es una muralla. Lo único que debe corregir, y se lo dije a él, es el trabajo de pliometría, porque por su estatura hay arqueros que no se acostumbran a ese tipo de ejercicios. Para mí, incluso, tenía condiciones para ser el arquero de la selección”, dijo.

La pliometría comprende ejercicios destinados a desarrollar potencia, agilidad y capacidad de reacción, aptitudes especialmente necesarias para un arquero de gran altura. Córdoba comparó esa ventaja física con su propia experiencia: con 1,84 metros, explicó, debía potenciar el salto para imponerse en las jugadas aéreas.

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