Mujer publicó video acusando a un acólito de presunto acoso sexual en medio de una eucaristía en Bogotá: “Sacándose el pene por una ventana y mastrubándose”

El caso se presentó el mediodía del viernes 11 de septiembre, cuando la mujer pasaba por un conjunto residencial ubicado en el sector de Ciudadela Colsubsidio, en la localidad de Engativá - crédito @catalinaescobar0128/IG

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Una mujer identificada como Catalina Escobar, decidió alzar la voz y confrontar en público a quien ella señaló como un presunto acosador sexual en el sector de Ciudadela Colsubsidio, en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.

Lo que más ha generado indignación y repudio es que el hombre que ella señaló es el acólito que cada domingo ayuda a un sacerdote que llega hasta la manzana 28, y frente al salón comunal, y que vive en la misma zona, le habría hecho gestos obscenos, luego de mostrarle su miembro viril desde la ventana de un apartamento cuando ella iba caminando el mediodía del viernes 11 de septiembre.

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“Quiero comentarles algo que me pasó personalmente a mí y que acá hay muchas mujeres que también han sido víctimas. Es importante que lo sepan, porque acá hay mujeres adultas, hay niños y hay personas vulnerables. El día viernes por el mediodía, yo iba pasando por el conjunto de Las Ceibas cuando este señor presuntamente me sacó el pene y empezó a masturbarse”, señaló Escobar en su testimonio que se hizo viral en redes sociales.

Por tal motivo, Infobae Colombia se comunicó con Catalina, que expresó su impotencia por lo que ocurrió después de que ella intervino en medio de la eucaristía, y la poca empatía por parte de las presentes, e incluso del mismo sacerdote.

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Catalina Escobar confrontó al presunto acosador sexual, pero la resp¿uesta del sacerdote fue lo que más la sorprendió - crédito @catalinaescobar0128/IG

“Hay testimonios que dicen que (el acólito) las ha perseguido en cicla (bicicleta) acosándolas, que les ha sacado el pene en varias ocasiones masturbándose. Y usted es cómplice porque usted ya sabe, porque yo misma fui al conjunto y hablé, fui a la Policía y estoy haciendo esto porque me sentí vulnerable”, dijo Catalina en la grabación señalando al cura, que no le prestó mayor atención a la denuncia de la mujer.

“Nadie, ni la Policía, ni nadie me prestó atención”, recordó Catalina, que expresó que fue hasta el CAI de la zona, ubicado a pocas cuadras, pero debido a la falta de acción por parte de los uniformados y la reacción del adiminstrador del conjunto residencial optó por “boletear” en redes sociales a su presunto acosador.

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“No quiero que otras personas pasen lo que yo pasé y los niños tengan que protegerlos de estos abusadores”, menciona al final del video la mujer.

Una joven contó que el mismo sujeto se pasearía por el parque de Ciudadela Colsubsidio y allí perseguría a jóvenes en bicicleta - crédito suministrado a Infobae Colombia

Las redes sociales le dieron la razón a la víctima: el rostro del acólito lo reconocieron otras mujeres que sufrieron casos similares

Catalina, en medio del desconsuelo por no recibir apoyo, buscó la forma de visibilizar lo que le pasó y por medio de un grupo de Facebook de residentes en Ciudadela Colsubisidio y Cortijo relató los hechos y brindó detalles sobre la apariencia física del hombre, y las respuestas que recibió la dejaron perpleja, pero más segura de que lo que había hecho era lo correcto.

Y es que no fue uno, ni dos, sino decenas de mensajes los que recibió, en los que algunas habitantes de la zona contaron los momentos desagradables que vivieron por cuenta de este personaje.

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“Y después de hacer esa publicación llegaron muchos comentarios de mujeres que han vivido lo mismo con él, que les saca el pene a las niñas que juegan voleibol, a las que un tiempo que patinaban, que también les sacaba el pene, que las perseguía en cicla. Inclusive hay una, una mujer que dijo que cuando ella tenía aproximadamente 13 años y vivía debajo de la torre de él, el tipo llegó a la casa de ella con un libro sexual, y se le intentó meter al apartamento. Ella denunció, pero pues en ese momento no pasó nada”.

Varios usuarios pidieron tener cuidado con el sujeto - crédito suministrado a Infobae Colombia

En varias de las denuncias se aclara que el sujeto vive con su abuela, una adulta mayor, que sería quien responde por él y que, en anteriores ocasiones, argumentó que este personaje tiene un problema de salud mental.

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Lo que más dejó sorprendida a Catalina fue la reacción del sacerdote el domingo 13 de septiembre, luego de exponer lo que ella vivió.

“Estábamos esperando al padre porque la idea era que el padre escuchara lo que él estaba haciendo, y esperando que le dijera algo como que: ‘¿Usted por qué hace eso? Eso no está bien, váyase de acá, usted no tiene que estar acá’. Antes, por el contrario, el padre empezó a decir como que: ‘Yo no lo conozco, solamente viene acá’, inclusive hasta (el cura) puso el baflé a todo volumen, le subió el volumen a la música, como silenciándonos, y solamente una persona de las que estaban ahí sentadas en la misa le dijo como: ‘No, es que usted no tiene que estar acá, váyase, váyase’; Entonces lo sacaron, pero por el padre, él hubiera terminado la misa y ese tipo seguiría ahí“, agregó la mujer en su relato a este medio.

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Fueron varios los testimonios que Catalina recibió luego de que denunció todo a través de redes sociales - crédito suministrado a Infobae Colombia