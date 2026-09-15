Es oficial, este será el primer partido de James Rodríguez con Atlético Nacional: Edwin Cardona se quedó por fuera por lesión

El futbolista colombiano James Rodríguez saluda a aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional este domingo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (Colombia) - crédito EFE/ STR

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Cuatro días después de que James Rodríguez fue oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional, Lucas González incluyó en la convocatoria al jugador que más partidos ha jugado en la historia de la selección Colombia y que se convirtió en el nombre más importante del mercado de fichajes del segundo semestre del 2026.

La oficina de comunicaciones de Atlético Nacional confirmó la inclusión del volante, que jugará con el número 23 en su espalda, entre la lista de viajeros para enfrentar a Internacional de Bogotá en el partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Siendo su primera convocatoria con el equipo verdolaga.

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Entre los ausentes se destaca Edwin Cardona, uno de los jugadores con los que James deberá pelear su puesto en el equipo, por una contusión en el muslo. Tampoco estará Matheus Uribe, que sufrió un golpe en un tobillo y por recomendación médica no fue incluido.