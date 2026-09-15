Paloma Valencia reveló los pactos políticos en la elección del presidente del Congreso: “Por instrucción de Petro”

La exsenadora y excandidata presidencial se refirió a la votación de Honorio Henríquez como presidente del Congreso - crédito /X

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La exsenadora Paloma Valencia afirmó que el Pacto Histórico votó por Honorio Henríquez, candidato del Centro Democrático, para la presidencia del Congreso por una instrucción del expresidente Gustavo Petro.

La dirigente sostuvo que ese respaldo definió la elección y descartó que hubiera existido un acuerdo entre Petro y el expresidente Álvaro Uribe.

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Valencia relató su versión en un video difundido en sus redes sociales, donde se refirió a la disputa por la mesa directiva del Legislativo y al papel que, según dijo, asumieron varias fuerzas políticas durante la votación.

La exsenadora Paloma Valencia afirmó que el Pacto Histórico votó por Honorio Henríquez, candidato del Centro Democrático, para la presidencia del Congreso por una instrucción del expresidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

De acuerdo con la exsenadora, el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretendía impulsar la candidatura del senador Alfredo Deluque. Valencia afirmó que el congresista acompañó iniciativas del gobierno de Petro durante los primeros tres años y luego se distanció de ese sector para acercarse a la actual administración.

“En Colombia ocurrió algo absolutamente impresionante. El gobierno de Abelardo de la Espriella quería elegir al presidente del Congreso: un congresista que durante los primeros tres años acompañó a Petro, pero luego rompió con él y ahora es cercano al presidente De la Espriella”, manifestó.

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El Centro Democrático mantuvo a Honorio Henríquez como candidato

La excandidata presidencial del Centro Democrático sostuvo que, bajo las tradiciones del Congreso, el primer período de la presidencia le correspondía a su colectividad, a la que describió como el partido de gobierno con mayor número de integrantes.

Según Valencia, el partido optó por conservar la postulación de Honorio Henríquez pese a la pugna política alrededor de la mesa directiva. “El partido decidió no retirar a su candidato”, expresó.

Luego planteó que la definición llegó con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico. “La sorpresa fue que el Pacto Histórico de Petro, por instrucción de Petro, votó por el candidato del Centro Democrático”, dijo.

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Paloma Valencia planteó que la definición llegó con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico - crédito suministrada a Infobae Colombia

La exsenadora no precisó en sus declaraciones cuáles fueron los elementos que, a su juicio, llevaron a Petro a dar esa instrucción. Sí señaló que la votación provocó interpretaciones sobre una eventual coordinación política entre el expresidente y Uribe.

Valencia negó un supuesto acuerdo entre Petro y Uribe

Paloma Valencia rechazó la versión de un posible pacto entre ambos exmandatarios. “Lo primero que dijeron los sectores más extremos fue: ‘Claro, Petro y Uribe hicieron un pacto’. Ese pacto no existe”, afirmó.

Para explicar el apoyo al candidato del Centro Democrático, Valencia presentó una interpretación sobre las motivaciones que atribuyó al sector político de Petro. A su juicio, esa fuerza habría visto la necesidad de preservar garantías institucionales ante lo que consideró una amenaza.

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“Ante esta amenaza, sí necesitamos instituciones; sí necesitamos líderes que representen la institucionalidad y sí necesitamos a alguien que sea demócrata y que no nos persiga por perseguirnos, sino que defienda la institucionalidad”, expresó la exsenadora al recrear la posición que, según ella, tomó el Pacto Histórico.

Valencia añadió que, desde su perspectiva, el referente de esa posición era Uribe y la colectividad que él lidera. “Y esa persona es Álvaro Uribe, y ese partido es el Centro Democrático”, señaló.

La dirigente sostuvo que el episodio reflejó un cambio en la valoración de la institucionalidad dentro de sectores que, de acuerdo con su postura, habían cuestionado al expresidente Uribe y las instituciones del país.

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Alfredo Deluque negó haber respaldado al gobierno de Petro

La versión de Valencia recibió una respuesta pública de Alfredo Deluque, quien le pidió que dejara de “decir mentiras” y negó haber pertenecido al sector político de Petro.

“Yo nunca he estado con Petro”, escribió el senador. Deluque también recordó que Valencia, según dijo, le solicitó apoyo durante una consulta y que luego le agradeció por los resultados. Además, aseguró que ella le consultó sobre la posibilidad de escoger a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

La versión de Valencia recibió una respuesta pública de Alfredo Deluque, quien le pidió que dejara de “decir mentiras” y negó haber pertenecido al sector político de Petro - crédito @deluque/X

El congresista respondió punto por punto a los señalamientos relacionados con sus votaciones. Sobre el presupuesto de 2020, indicó que lo apoyó porque había sido radicado por el gobierno de Iván Duque.

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Frente a la política de paz total, Deluque negó haberla respaldado. Afirmó que votó la prórroga de la Ley 418 de 1997, que autorizaba al Gobierno a iniciar diálogos de paz. También sostuvo que se opuso al proyecto de sometimiento de bandas criminales.

Sobre la reforma tributaria, explicó que votó de forma negativa artículos que consideró perjudiciales y que promovió modificaciones. Indicó, además, que apoyó parcialmente el Plan Nacional de Desarrollo con cambios.

Deluque reconoció haber respaldado la jurisdicción agraria tras acuerdos entre ponentes, altas cortes y el Gobierno. Aseguró que, después de un incumplimiento del Ejecutivo en la Cámara de Representantes, decidieron no darle trámite en la plenaria del Senado.

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El senador añadió que apoyó el proceso de paz de La Habana y cerró su mensaje con una frase dirigida a Valencia: “Punto final”.