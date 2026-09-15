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Con conmovedor video, James Rodríguez se despidió de la selección Colombia tras 131 partidos con la Tricolor: “Fue uno de los mayores honores de mi vida”

El volante fue goleador del Mundial de Brasil 2014, mejor jugador de la Copa América USA 2024 y el jugador con más partidos jugados en la historia de la Tricolor

Este fue el mensaje de despedida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X
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El adiós a la selección Colombia llegó con un mensaje personal de James Rodríguez, jugador con más partidos jugados en la historia del equipo nacional. El futbolista comunicó este 15 de septiembre de 2026 que cerrará su ciclo con el combinado, después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y durante su regreso al fútbol colombiano.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Rodríguez afirmó que tomó la decisión tras una trayectoria marcada por partidos, triunfos, derrotas y torneos internacionales. “Siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó.

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El mediocampista describió la camiseta nacional como la realización de un deseo de infancia y como una responsabilidad ante sus compañeros, su familia y los aficionados. “Cada vez que entré a una cancha, entendí que no jugaba solamente por mí”, sostuvo.

Rodríguez repasó experiencias que, según dijo, lo marcaron de forma permanente. Mencionó sus participaciones en mundiales, goles, noches que definió como inolvidables, triunfos que impulsaron la ilusión colectiva y caídas que fortalecieron al grupo.

James Rodríguez, de Colombia, en acción en el partido contra Suiza del Mundial 2026. EFE/EPA/BOB FRID
James Rodríguez, de Colombia, en acción en el partido contra Suiza del Mundial 2026. EFE/EPA/BOB FRID

El jugador señaló que desde su llegada tuvo una meta concreta: elevar el lugar de la selección Colombia. “Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera”, manifestó.

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A juicio de Rodríguez, ese objetivo fue resultado de un proceso compartido: “No fue solamente mío, fue de una generación completa, de muchos compañeros y de todo un país que volvió a soñar en grande”, afirmó.

El volante recordó que tuvo el honor de usar la camiseta número diez y de portar la cinta de capitán de la selección Colombia. Explicó que asumió ambas responsabilidades con respeto y con conciencia sobre el significado de representar al país.

“Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia”, dijo Rodríguez sobre los dos símbolos que llevó durante su ciclo internacional.

James Rodríguez jugó tres copas del mundo con la selección Colombia: Brasil 2014, Ruisa 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS
James Rodríguez jugó tres copas del mundo con la selección Colombia: Brasil 2014, Ruisa 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Rodríguez dedicó parte de su despedida a los futbolistas con quienes compartió vestuario. Extendió el reconocimiento a entrenadores, cuerpos técnicos y a las personas que trabajaron alrededor del seleccionado colombiano durante estos años: “Cada uno dejó algo en mi historia”.

El anuncio incluyó un agradecimiento a su familia, a la que ubicó detrás de cada partido, cada viaje, cada alegría y cada situación difícil. Rodríguez sostuvo que ese respaldo fue una fuente de fortaleza cuando los resultados o las circunstancias no acompañaban.

El futbolista también dirigió un mensaje a los aficionados. Agradeció el acompañamiento que recibió durante su carrera con la selección, tanto en las celebraciones como en los períodos de mayor dificultad: “Gracias por celebrar conmigo, por sufrir conmigo, por exigirme, por apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo”.

El mediocampista pidió a los próximos convocados que comprendan el privilegio de representar al país. “Que entiendan siempre el privilegio que significa vestir esta camiseta y que la defiendan con el alma”, afirmó.

El partido contra Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedará como el último de James Rodríguez con la camiseta de la selección - crédito Amanda Perobelli/REUTERS
El partido contra Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedará como el último de James Rodríguez con la camiseta de la selección - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

El colombiano aseguró que deja el seleccionado con tranquilidad por el esfuerzo que entregó durante su recorrido. “Yo me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo”, concluyó antes de agradecer por los recuerdos, los abrazos y los momentos compartidos.

La historia de James Rodríguez como jugador de la selección Colombia se cierra con 131 partidos disputados en Eliminatorias, Amistosos, Copas del Mundo y Copas América. Además, es el segundo jugador con más goles anotados, 31, solo superado por Radamel Falcao. En Brasil 2014 fue el ganador de la bota de oro con seis goles y en la Copa América de USA 2024 fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Sus esfuerzos ahora se concentrarán en la etapa que inicia como jugador de Atlético Nacional, club con el que jugará durante el segundo semestre y al que llega luego de 17 años en el fútbol internacional.

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