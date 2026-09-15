Colombia

Gustavo Bolívar alertó por aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación para 2027: “Una barbaridad”

El exsenador aseguró que el endeudamiento proyectado elevaría el déficit cerca del 10% y afectaría las tasas de interés y a los exportadores

Gustavo Bolívar se despachó contra el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito John Paz/Colprensa - Luisa González/Reuters
Gustavo Bolívar se despachó contra el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito John Paz/Colprensa - Luisa González/Reuters
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El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, cuestionó el monto de endeudamiento contemplado en el Presupuesto General de la Nación y pidió al Congreso revisar el proyecto antes de su discusión.

El monto quedó fijado en 634,9 billones de pesos, luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaran la proposición mayoritaria presentada por el Gobierno.

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A través de un mensaje publicado en X, sostuvo que la iniciativa llevaría el déficit fiscal a niveles cercanos al 10% y tendría efectos sobre el comportamiento de los mercados.

Bolívar señaló que el debate legislativo comenzará este martes 15 de septiembre de 2026 y advirtió que aprobar el endeudamiento propuesto sería una “gran irresponsabilidad”. Según afirmó, el aumento de las obligaciones financieras podría traducirse en mayores tasas de interés, costos más altos de aseguramiento y una caída en las calificaciones de riesgo del país.

El exfuncionario también planteó que una mayor entrada de dólares producto de la deuda afectaría a los sectores exportadores. “No saben lo que se nos viene”, expresó al dirigirse a los congresistas que deberán discutir el presupuesto.

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Gustavo Bolívar advirtió que la deuda pública podría llegar al 66% del PIB - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar advirtió que la deuda pública podría llegar al 66% del PIB - crédito @GustavoBolivar/X

En su publicación, Bolívar comparó el rubro destinado al servicio de la deuda durante el gobierno de Gustavo Petro con el que, según dijo, figura en la propuesta de la actual administración del mandatario Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con sus cálculos, el presupuesto de Petro contemplaba 118 billones de pesos para ese concepto. El monto actual, añadió, ascendería a 155,4 billones de pesos, una diferencia de 37,4 billones frente a la cifra que calificó como la más alta registrada hasta entonces.

“El rubro deuda en el presupuesto de Petro era de 118 billones”, escribió Bolívar. Luego sostuvo que la nueva proyección representa un incremento que tendría consecuencias para las cuentas públicas.

El exsenador afirmó que cerca de 105 billones de pesos corresponderían únicamente al pago de intereses. Bajo esa lectura, ese componente superaría los recursos previstos para inversión, mientras que el gasto de funcionamiento aumentaría.

El exdirigente político indicó que el nivel de endeudamiento elevaría la deuda pública hasta el 66% del producto interno bruto (PIB). También contrastó esa proyección con las críticas que recibió el gobierno de Petro cuando el indicador se ubicaba, según recordó, en 59% del PIB.

Bolívar pidió al Congreso revisar el presupuesto y alertó por el déficit fiscal - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Bolívar pidió al Congreso revisar el presupuesto y alertó por el déficit fiscal - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Calladitos”, escribió al referirse a quienes cuestionaron la política fiscal de la administración anterior. En el mismo mensaje sostuvo que algunos sectores han mantenido una actitud distinta frente al actual Gobierno.

Bolívar vinculó el debate presupuestal con las promesas de austeridad formuladas durante la campaña. Para él, la propuesta incrementa el gasto sin una financiación concentrada en los sectores de mayores ingresos.

“El Gobierno que prometió austeridad trae más gasto, una barbaridad”, afirmó. Agregó que el pago de la deuda impacta al conjunto de la población, dado que se cubre con recursos públicos.

El exdirector del DPS pidió que los legisladores evalúen las consecuencias de aprobar la iniciativa. Sin embargo, expresó escepticismo frente a la posibilidad de que el Congreso modifique el rumbo del proyecto.

“Ojalá el Congreso escuche”, manifestó Bolívar. También cuestionó a los parlamentarios que, según su posición, podrían negociar su respaldo político a cambio de beneficios.

Gustavo Bolívar comparó el servicio de deuda del presupuesto con el de Gustavo Petro - crédito AFP
Gustavo Bolívar comparó el servicio de deuda del presupuesto con el de Gustavo Petro - crédito AFP

En otro tramo de su intervención, Bolívar se dirigió a empresarios que respaldaron las críticas contra el gobierno de Petro. Aseguró que parte de ese sector podría reconsiderar su postura ante un eventual deterioro de las variables fiscales y financieras.

“Empezarán a extrañar la estabilidad económica”, señaló. El exsenador defendió el manejo de las finanzas públicas durante los cuatro años de la administración anterior y afirmó que existió responsabilidad fiscal.

También mencionó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al plantear que ciertos actores políticos reciben un trato menos crítico que el que enfrentó Petro. “Ni con el pétalo de una rosa”, escribió para resumir esa apreciación.

El Congreso deberá abordar el proyecto en las próximas sesiones, en medio de los cuestionamientos de sectores políticos sobre el nivel de gasto, la deuda y las metas fiscales.

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