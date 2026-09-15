Colombia

Diego Guauque volvió al oncólogo y recibió una noticia sobre su cáncer: “Vuelvo a vivir lo mismo”

Antes de conocer el diagnóstico, el reportero relató el miedo que aún le provocan las consultas y agradeció a su familia

El comunicador contó que no presenta recaídas ni tumores en la zona donde fue intervenido y agradeció a su familia - crédito @diego_reportero/ Instagram

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Diego Guauque recibió un nuevo resultado favorable en el seguimiento de su cáncer. El periodista asistió a una consulta con su oncólogo como parte de los controles que mantiene después de las intervenciones médicas a las que se sometió y confirmó que no presenta recaídas ni tumores en la zona que fue tratada.

El comunicador compartió el momento a través de sus redes sociales, donde mostró parte de la espera antes de ingresar al consultorio.

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Aunque los chequeos forman parte de una rutina que debe cumplir cada cuatro meses, reconoció que la cercanía de cada cita todavía le provoca temor. “Nunca deja de darme susto, temor, nervios”, expresó Guauque antes de conocer la valoración de su especialista. El periodista relató que, pese al tiempo transcurrido desde los momentos más difíciles de su proceso médico, la espera de los resultados continúa como una instancia de incertidumbre.

Mientras permanecía en la sala de espera, el comunicador observó a otros pacientes y a sus acompañantes. Esa escena lo llevó a compartir una reflexión sobre las emociones que suelen concentrarse en un consultorio de oncología, donde las personas aguardan noticias que pueden modificar sus rutinas y sus planes personales.

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Diego Guauque confirmó que sus nuevos exámenes no detectaron recaídas ni tumores - crédito Instagram @diego_reportero
Diego Guauque confirmó que sus nuevos exámenes no detectaron recaídas ni tumores - crédito Instagram @diego_reportero

“Algunas caras largas, otras tristes, otros preocupados, pero todos esperanzados en que las palabras de su especialista brinden precisamente eso: esperanza, fe para seguir adelante”, manifestó el periodista en el video que difundió.

La consulta avanzó con la revisión de sus exámenes y, tras recibir la valoración del oncólogo, Guauque comunicó que el resultado fue positivo. “Me fue bien, el oncólogo me dice que no hay recaídas, que no hay tumores en la zona donde me hicieron las intervenciones”, afirmó con alivio.

Desde que enfrentó el diagnóstico y el tratamiento contra el cáncer, Guauque ha mostrado distintas etapas de su recuperación, así como los controles posteriores que debe realizarse de manera periódica. El resultado no implica el final de los seguimientos médicos. El oncólogo le indicó que deberá regresar dentro de cuatro meses para una nueva revisión. Ese lapso, explicó el periodista, tiene un significado especial después de la experiencia que atravesó con la enfermedad.

“Son cuatro meses que para mí significan paz, tranquilidad, son como cuatro meses de vida y pienso aprovecharlos al máximo”, señaló. Para Guauque, la cita no se limitó a confirmar un dato clínico. También representó una oportunidad para hablar sobre la forma en que percibe el paso del tiempo desde que inició su proceso de recuperación.

Guauque confesó que cada control médico todavía le genera temor e incertidumbre - crédito @diego_reportero/ Instagram
Guauque confesó que cada control médico todavía le genera temor e incertidumbre - crédito @diego_reportero/ Instagram

El comunicador ha insistido en que cada control médico le recuerda la importancia de prestar atención al presente. Tras conocer la valoración, Diego Guauque agradeció al equipo médico, a su familia y a las personas que lo han acompañado. “Gracias a mis médicos, gracias a Dios, a la Virgen y gracias a mi familia”, expresó en el mismo video.

“Y hoy aprendí que la tranquilidad también es una forma de regalo. Tengo cuatro meses más para disfrutarla. Cuatro meses más para abrazar a los míos. Cuatro meses más para compartir con las personas que amo.Cuatro meses más para vivir. Y hay que aprovecharlos”, añadió el comunicador en su publicación.

Guauque adelantó que esta nueva experiencia le dejó una reflexión que planea compartir más adelante con sus seguidores. El periodista no profundizó sobre ese mensaje, pero señaló que la jornada en el consultorio le permitió extraer una enseñanza personal.

Diego Guauque recordó la importancia de hacerse chequeos médicos constantemente - crédito captura de video @diego_reportero/IG
El periodista continúa informando a su comunidad digital sobre las distintas etapas de su recuperación - crédito captura de video @diego_reportero/IG

“Esto que me pasa hoy me deja una profunda reflexión que más adelante la compartiré en un video aparte, pero también una enseñanza que la vida me deja hoy”, anticipó.

La publicación generó reacciones de apoyo entre quienes siguen su proceso en redes sociales. El periodista ha mantenido una comunicación directa con su comunidad digital durante las distintas fases de su tratamiento y recuperación, desde los momentos de mayor dificultad hasta las noticias favorables que recibe en sus controles.

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