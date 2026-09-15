Colombia

Bomberos de Bogotá habrían pagado por adelantado siete máquinas extintoras a pesar de que no fueron entregadas a tiempo: Contraloría lanzó una alerta por la posible irregularidades en más de 6 mil millones de pesos

El organismo de control concluyó que la Unidad Administrativa Especial de Bomberos giró por adelantado el 49% de un negocio de 2022 pese al incumplimiento de la fecha pactada

La Contraloría de Bogotá concluyó que el anticipo generó el hallazgo fiscal porque los bienes financiados no habían sido entregados a tiempo - crédito Controlaría
Guardar

Las siete máquinas extintoras para Bogotá ya fueron entregadas al Cuerpo Oficial de Bomberos, pero la Contraloría de Bogotá mantuvo un hallazgo fiscal por $6.643 millones debido al manejo del anticipo y a las fallas de control durante la ejecución del contrato.

El caso corresponde al contrato 588, firmado en diciembre de 2022 para adquirir vehículos destinados a reforzar la atención de emergencias en la capital. Aunque el proceso debía completarse en 15 meses, la entrega se prolongó hasta 2026.

PUBLICIDAD

La Contraloría estableció que el organismo de bomberos desembolsó por anticipado el 49% del valor contractual, equivalente a $6.643 millones, antes de recibir los bienes dentro del plazo acordado. La auditoría concluyó que hubo deficiencias en la supervisión del contrato y posibles consecuencias disciplinarias.

El contrato de las máquinas extintoras venció sin que los vehículos fueran recibidos

La Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá suscribió el negocio con la Unión Temporal Extintor 4X4. El acuerdo tenía un valor de $14.336 millones.

Varias unidades de bomberos llegaron al lugar para apagar el fuego y desalojar a dos personas que fueron afectadas - crédito @BomberosBogota/X
Bomberos de Bogotá no recibió las máquinas extintoras en el plazo previsto del 28 de febrero de 2024 pese al desembolso anticipado - crédito @BomberosBogota/X

La contratación contemplaba la compra de siete máquinas extintoras. Los vehículos debían ampliar la capacidad operativa de Bomberos de Bogotá para responder a incendios y otras emergencias.

El plazo contractual establecía que la entrega debía concretarse el 28 de febrero de 2024. Al llegar esa fecha, la entidad todavía no había recibido las máquinas.

PUBLICIDAD

La Contraloría examinó los cambios efectuados durante la ejecución para mantener activo el proceso. Aun con esas modificaciones, el organismo de control concluyó que no se garantizó el cumplimiento del tiempo previsto.

El hallazgo se produjo dentro de una auditoría sobre la gestión de pasivos exigibles correspondiente a las vigencias entre 2020 y 2025. La revisión incluyó el seguimiento de obligaciones pendientes y la forma en que las entidades manejaron los recursos asociados.

El anticipo quedó bajo revisión por la falta de entrega oportuna

Las condiciones financieras del contrato permitieron que Bomberos entregara anticipadamente casi la mitad de los recursos pactados. Ese giro ocurrió pese a que los vehículos no llegaron en el término inicialmente establecido. Para la Contraloría, el desembolso quedó asociado al posible detrimento fiscal porque los bienes que debían adquirirse con ese dinero no habían sido entregados a la entidad en la fecha prevista.

Una inhabilidad sobreviniente de 7M Group obligó a modificar la Unión Temporal Extintor 4X4 durante la ejecución del contrato - crédito Contraloría
Una inhabilidad sobreviniente de 7M Group obligó a modificar la Unión Temporal Extintor 4X4 durante la ejecución del contrato - crédito Contraloría

El organismo de control también identificó problemas en la vigilancia del negocio contractual. Su análisis señaló fallas en el seguimiento a las obligaciones del contratista. La auditoría advirtió, además, que las medidas disponibles para enfrentar los incumplimientos no se aplicaron de manera oportuna. Esa evaluación derivó en una posible incidencia disciplinaria.

La decisión no cuestiona que las máquinas hayan sido recibidas finalmente por Bomberos de Bogotá. El foco del hallazgo está en las actuaciones de control desarrolladas mientras la entrega permanecía pendiente.

Cinco suspensiones marcaron la ejecución entre 2023 y 2024

La ejecución del contrato acumuló cinco suspensiones entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Esas interrupciones extendieron el proceso y aplazaron la entrega de los vehículos.

Una de las suspensiones estuvo vinculada con la situación de 7M Group, integrante de la Unión Temporal Extintor 4X4. La empresa quedó afectada por una inhabilidad sobreviniente. Esa condición se relacionó con sanciones y multas impuestas por incumplimientos en otros contratos. A partir de ese escenario, se solicitó modificar la composición de la unión temporal.

El trámite dejó el proceso detenido durante cerca de seis meses. Más tarde, se autorizó la cesión del 50% de la participación que correspondía a 7M Group al grupo KPN Colombia S.A.S. La autorización permitió reactivar la ejecución contractual. A pesar de ello, las prórrogas y suspensiones no evitaron que la entrega se extendiera más allá del periodo inicialmente acordado.

La revisión comenzó por analítica de datos y denuncias del Concejo

La investigación sobre la compra de los vehículos se desarrollaba desde 2024. La Contraloría inició el seguimiento a partir de ejercicios de analítica de datos empleados para construir una malla de contratación. El proceso también recibió atención por denuncias formuladas desde el Concejo de Bogotá. Los cuestionamientos se referían a las dificultades que atravesaba la adquisición de las máquinas extintoras.

Con la auditoría terminada, el organismo de control dejó planteadas observaciones sobre el anticipo, las decisiones tomadas durante las interrupciones y el papel de la supervisión contractual.

Las siete máquinas ya forman parte de los recursos entregados a Bomberos de Bogotá. El hallazgo fiscal y la posible incidencia disciplinaria continúan ligados a la administración de los recursos y al control efectuado durante los retrasos.

Temas Relacionados

Compra máquinas extintorasHallazgo fiscalContraloríaBomberos BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exministro de Justicia asumió la defensa de agente de Tránsito que fue golpeada por una conductora durante un operativo en Ibagué: “La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse”

La firma del exjefe de la cartera de Justicia anunció que representará a María Camila Martínez en el proceso por la denuncia presentada tras el ataque ocurrido durante un control en la Clínica Avidanti

Exministro de Justicia asumió la defensa de agente de Tránsito que fue golpeada por una conductora durante un operativo en Ibagué: “La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse”

Sacerdote hizo polémicos cuestionamientos a los feligreses durante su sermón y se refirió al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres: “Toca es plomo”

El religioso que habría llevado a cabo su homilía en Santander, fue calificado por usuarios afines a Abelardo de la Espriella como “el cura petrista” por la reflexión que compartió con sus feligreses

Sacerdote hizo polémicos cuestionamientos a los feligreses durante su sermón y se refirió al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres: “Toca es plomo”

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se casarán y revelaron detalles de la fecha

La pareja respondió en redes sociales una de las preguntas más repetidas por sus seguidores y confirmó que ya definió cuándo llegará al altar

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se casarán y revelaron detalles de la fecha

Santiago Cruz reveló por qué convertirse en padre lo llevó a hablar sobre sus adicciones: “Estaba liberando a mis hijos de esas cargas”

El cantautor explicó en diálogo con Infobae Colombia que hacer pública su experiencia fue una decisión difícil, pero vinculada con la responsabilidad que siente como padre

Santiago Cruz reveló por qué convertirse en padre lo llevó a hablar sobre sus adicciones: “Estaba liberando a mis hijos de esas cargas”

Chontico Día resultados de hoy martes 15 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 15 de septiembre, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se casarán y revelaron detalles de la fecha

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se casarán y revelaron detalles de la fecha

Santiago Cruz reveló por qué convertirse en padre lo llevó a hablar sobre sus adicciones: “Estaba liberando a mis hijos de esas cargas”

Greeicy se sometió al confesionario de Rosalía y relató una noche de angustia por Mike Bahía y una infidelidad: “Agarré las llaves del carro y empaqué la maleta”

Abogado de la madre de Yeison Jiménez explicó qué está pasando con el millonario legado del cantante: “No tiene nada que ver con la herencia”

Diego Guauque volvió al oncólogo y recibió una noticia sobre su cáncer: “Vuelvo a vivir lo mismo”

Deportes

Así quedaron los colombianos en el ránking UCI, luego de la Vuelta a España: Santiago Buitrago subió más de 30 puestos

Así quedaron los colombianos en el ránking UCI, luego de la Vuelta a España: Santiago Buitrago subió más de 30 puestos

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia: estos fueron los mejores momentos que tuvo el 10 en su paso con la Tricolor

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: así formaría el León en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

James Rodríguez le dijo adiós a la selección Colombia: estas son las cifras que dejó en su paso por la ‘Tricolor’, con la que disputó tres mundiales

James Rodríguez estuvo cerca de llegar al Avellino, y presidente del club italiano reveló porqué se cayó la negociación: “Me expresó dudas sobre sus capacidades”