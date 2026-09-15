Bomberos de Bogotá habrían pagado por adelantado siete máquinas extintoras a pesar de que no fueron entregadas a tiempo: Contraloría lanzó una alerta por la posible irregularidades en más de 6 mil millones de pesos

La Contraloría de Bogotá concluyó que el anticipo generó el hallazgo fiscal porque los bienes financiados no habían sido entregados a tiempo - crédito Controlaría

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Las siete máquinas extintoras para Bogotá ya fueron entregadas al Cuerpo Oficial de Bomberos, pero la Contraloría de Bogotá mantuvo un hallazgo fiscal por $6.643 millones debido al manejo del anticipo y a las fallas de control durante la ejecución del contrato.

El caso corresponde al contrato 588, firmado en diciembre de 2022 para adquirir vehículos destinados a reforzar la atención de emergencias en la capital. Aunque el proceso debía completarse en 15 meses, la entrega se prolongó hasta 2026.

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La Contraloría estableció que el organismo de bomberos desembolsó por anticipado el 49% del valor contractual, equivalente a $6.643 millones, antes de recibir los bienes dentro del plazo acordado. La auditoría concluyó que hubo deficiencias en la supervisión del contrato y posibles consecuencias disciplinarias.

El contrato de las máquinas extintoras venció sin que los vehículos fueran recibidos

La Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá suscribió el negocio con la Unión Temporal Extintor 4X4. El acuerdo tenía un valor de $14.336 millones.

Bomberos de Bogotá no recibió las máquinas extintoras en el plazo previsto del 28 de febrero de 2024 pese al desembolso anticipado - crédito @BomberosBogota/X

La contratación contemplaba la compra de siete máquinas extintoras. Los vehículos debían ampliar la capacidad operativa de Bomberos de Bogotá para responder a incendios y otras emergencias.

El plazo contractual establecía que la entrega debía concretarse el 28 de febrero de 2024. Al llegar esa fecha, la entidad todavía no había recibido las máquinas.

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La Contraloría examinó los cambios efectuados durante la ejecución para mantener activo el proceso. Aun con esas modificaciones, el organismo de control concluyó que no se garantizó el cumplimiento del tiempo previsto.

El hallazgo se produjo dentro de una auditoría sobre la gestión de pasivos exigibles correspondiente a las vigencias entre 2020 y 2025. La revisión incluyó el seguimiento de obligaciones pendientes y la forma en que las entidades manejaron los recursos asociados.

El anticipo quedó bajo revisión por la falta de entrega oportuna

Las condiciones financieras del contrato permitieron que Bomberos entregara anticipadamente casi la mitad de los recursos pactados. Ese giro ocurrió pese a que los vehículos no llegaron en el término inicialmente establecido. Para la Contraloría, el desembolso quedó asociado al posible detrimento fiscal porque los bienes que debían adquirirse con ese dinero no habían sido entregados a la entidad en la fecha prevista.

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Una inhabilidad sobreviniente de 7M Group obligó a modificar la Unión Temporal Extintor 4X4 durante la ejecución del contrato - crédito Contraloría

El organismo de control también identificó problemas en la vigilancia del negocio contractual. Su análisis señaló fallas en el seguimiento a las obligaciones del contratista. La auditoría advirtió, además, que las medidas disponibles para enfrentar los incumplimientos no se aplicaron de manera oportuna. Esa evaluación derivó en una posible incidencia disciplinaria.

La decisión no cuestiona que las máquinas hayan sido recibidas finalmente por Bomberos de Bogotá. El foco del hallazgo está en las actuaciones de control desarrolladas mientras la entrega permanecía pendiente.

Cinco suspensiones marcaron la ejecución entre 2023 y 2024

La ejecución del contrato acumuló cinco suspensiones entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Esas interrupciones extendieron el proceso y aplazaron la entrega de los vehículos.

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Una de las suspensiones estuvo vinculada con la situación de 7M Group, integrante de la Unión Temporal Extintor 4X4. La empresa quedó afectada por una inhabilidad sobreviniente. Esa condición se relacionó con sanciones y multas impuestas por incumplimientos en otros contratos. A partir de ese escenario, se solicitó modificar la composición de la unión temporal.

El trámite dejó el proceso detenido durante cerca de seis meses. Más tarde, se autorizó la cesión del 50% de la participación que correspondía a 7M Group al grupo KPN Colombia S.A.S. La autorización permitió reactivar la ejecución contractual. A pesar de ello, las prórrogas y suspensiones no evitaron que la entrega se extendiera más allá del periodo inicialmente acordado.

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La revisión comenzó por analítica de datos y denuncias del Concejo

La investigación sobre la compra de los vehículos se desarrollaba desde 2024. La Contraloría inició el seguimiento a partir de ejercicios de analítica de datos empleados para construir una malla de contratación. El proceso también recibió atención por denuncias formuladas desde el Concejo de Bogotá. Los cuestionamientos se referían a las dificultades que atravesaba la adquisición de las máquinas extintoras.

Con la auditoría terminada, el organismo de control dejó planteadas observaciones sobre el anticipo, las decisiones tomadas durante las interrupciones y el papel de la supervisión contractual.

Las siete máquinas ya forman parte de los recursos entregados a Bomberos de Bogotá. El hallazgo fiscal y la posible incidencia disciplinaria continúan ligados a la administración de los recursos y al control efectuado durante los retrasos.

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