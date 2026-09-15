Greeicy se sometió al confesionario de Rosalía y relató una noche de angustia por Mike Bahía y una infidelidad: “Agarré las llaves del carro y empaqué la maleta”

Greeicy contó una historia sobre Mike Bahía que dejó sin palabras a Rosalía en Miami - crédito: captura de pantalla @upinthecl0ud/ TikTok - @mikebahia/Instagram

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Greeicy compartió una historia sobre su relación con Mike Bahía durante el confesionario de Rosalía en Miami y dejó en suspenso al público con un relato que parecía anticipar una crisis sentimental.

La cantante colombiana fue una de las invitadas al segmento que la artista española incluye en sus conciertos, un espacio en el que conversa con mujeres del mundo de la música y el entretenimiento sobre experiencias personales, situaciones complejas y anécdotas vinculadas a sus relaciones.

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La participación de Greeicy se produjo el 14 de septiembre, durante el primero de los dos conciertos que Rosalía ofreció en el Kaseya Center de Miami. Las fechas habían sido reprogramadas luego de que los espectáculos previstos inicialmente para junio se aplazaran por una emergencia familiar.

El confesionario se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira LUX. Rosalía invita a sus artistas para que compartan historias que suelen alejarse de lo musical y se concentran en vivencias personales. En ocasiones, los relatos abordan rupturas, desencuentros afectivos, conflictos de pareja y experiencias que marcaron a las invitadas.

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Frente a la española y a miles de asistentes, Greeicy comenzó por hablar de la relación que mantiene con Mike Bahía. La artista señaló que ambos llevan 14 años juntos y que han construido un vínculo basado en el respeto y la confianza.

“Tengo una relación de 14 años construida con unas bases muy sólidas de confianza y de respeto que te permiten vivir el día a día tranquilo”, expresó la intérprete colombiana. Esa seguridad, según explicó, hizo que una situación relacionada con un viaje de su pareja despertara más inquietud de la que esperaba.

La cantante contó que Mike Bahía viajó a Nueva York para asistir a actividades de la Semana de la Moda. En medio de ese viaje, él le escribió para avisarle que se disponía a dormir y le envió una fotografía. Para Greeicy, el gesto resultó extraño porque no era una costumbre habitual entre ellos.

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“Me dice que está en la cama con foto. Nunca en la vida hemos tenido ese hábito”, recordó. La artista explicó que esa situación activó sus sospechas, pese a la confianza que aseguró tener en su pareja. El ambiente del recinto cambió a medida que avanzaba el relato.

Greeicy afirmó que, más tarde, durante la madrugada, recibió un mensaje de un número que no tenía registrado en su teléfono. El contenido incluía un video que, aparentemente, mostraba a Mike Bahía junto a otra mujer. “A las dos o las tres de la mañana me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado y era un video en el que se veía a mi pareja, muy en el fondo, con alguien muy acaramelado”, relató la cantante.

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La historia dejó a Rosalía y al público atentos a cada detalle. Greeicy explicó que la imagen le produjo una reacción de angustia y que tuvo dificultades para procesar lo que creía haber descubierto. “Sentí un vacío de esos que… empecé a temblar”, dijo.

Según su relato, trató de no reaccionar de inmediato. “Si la está pasando bueno, no voy a ser yo quien le destruya ese momento”, expresó con humor. Aun así, señaló que la confusión y la tristeza la llevaron a pensar en salir de su casa y enfrentar la aparente situación.

“Respiré, agarré las llaves del carro, empaqué en la maleta lo más que pude, empaco mi chinito y me lo llevo. No sabes lo que lloré, la nostalgia que tenía, la confusión, la cantidad de preguntas que me hice”, contó Greeicy ante las cámaras.

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El relato parecía convertirse en una revelación sobre una supuesta infidelidad de Mike Bahía. Sin embargo, cuando el público esperaba conocer qué ocurrió después, la artista aclaró que la historia no correspondía a un hecho real.

“Rosi… era un sueño”, reveló Greeicy entre risas. La colombiana explicó que el viaje, el mensaje anónimo, el video y la presunta infidelidad habían formado parte de una pesadilla. Rosalía reaccionó con alivio y comentó que aquello había sido más bien una pesadilla.

El desenlace provocó risas entre los asistentes y cambió por completo el tono de una historia que durante varios minutos pareció confirmar un problema en una de las relaciones más conocidas de la música colombiana.

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Greeicy dejó claro que Mike Bahía no le fue infiel y que el episodio que contó ocurrió mientras dormía. Su participación en el confesionario se convirtió en uno de los momentos que más comentarios generó tras el concierto de Rosalía en Miami, debido a la tensión que construyó el relato antes de revelar su final.