Colombiano extraditado por tráfico de migrantes, se declaró culpable ante un juez de Texas: sobornaba a agentes de la Armada

Luis Enrique Linero Pinto, alias El Calvo, se declaró culpable en Texas por integrar una red de tráfico de migrantes entre San Andrés, Nicaragua y Estados Unidos - crédito Armada de Colombia

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El colombiano Luis Enrique Linero Pinto, alias El Calvo, se declaró culpable en un tribunal federal de El Paso, Texas, por su participación en una red de tráfico de migrantes que operaba desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua y Estados Unidos.

El ciudadano de 41 años admitió haber integrado una conspiración que puso en peligro la vida de decenas de personas. Una embarcación vinculada al caso desapareció el 21 de octubre de 2023 con cerca de 40 extranjeros y dos capitanes a bordo.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Linero Pinto fue extraditado desde Colombia tras su captura y quedó acusado de coordinar parte de la ruta marítima usada por la organización.

El caso se incorporó a la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia orientada a perseguir redes de tráfico de personas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

Según el Departamento de Justicia, Linero Pinto facilitaba alojamiento en San Andrés y organizaba el embarque de migrantes hacia Nicaragua - crédito Ejército Nicaragua

La declaración de culpabilidad de Luis Enrique Linero Pinto se relaciona con una estructura que trasladaba migrantes desde Colombia hacia Nicaragua por mar, antes de conducirlos a través de Centroamérica y México rumbo a Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, el acusado facilitaba alojamiento, coordinaba embarcaciones y obtenía información sobre patrullajes navales.

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De acuerdo con la acusación judicial difundida por el Departamento de Justicia, Linero Pinto asesoraba a los migrantes para que llegaran a San Andrés, donde los recibía y les conseguía hospedaje antes de trasladarlos hasta las embarcaciones.

Las autoridades sostuvieron que el colombiano sobornó a integrantes de la Armada colombiana para conocer en tiempo real la ubicación de patrulleras navales desplegadas entre San Andrés y Nicaragua. Esa información, según la acusación, permitía que las lanchas evitaran los controles durante el trayecto marítimo.

La investigación vinculó al acusado con una embarcación que salió de San Andrés el 21 de octubre de 2023. La lancha llevaba aproximadamente 40 migrantes y dos capitanes, pero desapareció durante la navegación hacia Nicaragua.

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El Departamento de Justicia indicó que Linero Pinto reconoció su participación en el tráfico de personas que viajaban en esa embarcación. “Linero Pinto desempeñó un papel fundamental en una extensa red de tráfico de personas”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

La extradición se produjo después de una operación conjunta en Colombia

Una embarcación que salió de San Andrés el 21 de octubre de 2023 con cerca de 40 migrantes y dos capitanes desapareció durante la travesía hacia Nicaragua - crédito Armada de Colombia

La Armada Nacional de Colombia había informado que Linero Pinto y Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, conocido como Hernando, fueron extraditados en diciembre de 2025 en una acción coordinada con Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) e Interpol Colombia.

Ambos habían sido detenidos el 30 de noviembre de 2023, durante una operación en la que participaron la Armada, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia.

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Según la institución naval colombiana, la pesquisa fue liderada por Inteligencia Naval y permitió establecer la presunta participación de los dos hombres en actividades que afectaban la seguridad marítima y la integridad de los migrantes.

La Armada señaló que Linero Pinto buscaba acercarse a integrantes de la institución para obtener información sensible que facilitara el desplazamiento clandestino de las embarcaciones.

En ese esquema, alias Hernando habría sido el principal cabecilla de la red, según la información oficial colombiana. La Armada sostuvo que De la Cruz Rivera Orjuela cumplía funciones de coordinador y guía. Su tarea incluía captar migrantes y ofrecer rutas clandestinas a través de San Andrés y de la selva del Darién, con destino a Nicaragua.

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Una embarcación que salió de San Andrés el 21 de octubre de 2023 con cerca de 40 migrantes y dos capitanes desapareció durante la travesía hacia Nicaragua - crédito Armada

La institución colombiana afirmó que ambos se convirtieron en los primeros ciudadanos del país extraditados a Estados Unidos por delitos vinculados con el tráfico de migrantes.

Ahora, el acusado puede recibir hasta 20 años de prisión. Un juez federal definirá la pena tras evaluar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y los demás elementos previstos por la ley.

“Las organizaciones de tráfico de personas anteponen las ganancias a la vida humana”, declaró Ryan G. McRae, agente especial interino a cargo de HSI El Paso, al Departamento de Justicia.

McRae afirmó que estas redes explotan a personas vulnerables y las exponen a condiciones que pueden resultar mortales.