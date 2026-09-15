Así quedaron los colombianos en el ránking UCI, luego de la Vuelta a España: Santiago Buitrago subió más de 30 puestos

Santiago Buitrago se consagró campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026 y terminó como el segundo colombiano mejor ubicado en el ránking UCI - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

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El colombiano Santiago Buitrago se consagró campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026 y subió 38 posiciones hasta el puesto 61 del ránking de la Unión Ciclista Internacional, un avance que lo dejó como el segundo corredor del país mejor ubicado tras tres semanas de competencia en territorio español.

La ronda terminó el domingo 13 de septiembre con un recorrido final por Granada y con el español Enric Mas, del Movistar Team, como ganador de la clasificación general. Buitrago, integrante del Bahrain Victorious, acumuló 78 puntos en la montaña, 16 más que el belga Wout van Aert.

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El Mundial de Ruta de Montreal, Canadá, será la próxima cita de importancia del calendario y se disputará entre el 20 y el 27 de septiembre. La temporada aún contempla algunas competencias menores antes de su cierre.

El ciclista colombiano Santiago Buitrago del Team Bahrain Victorious con el maillot de líder de Montaña tras la decimoséptima etapa de La Vuelta a España, de 185 kilómetros de recorrido entre Dos Hermanas y Sevilla, este miércoles. EFE/ Javier Lizón

La actualización posterior a La Vuelta elevó a Buitrago hasta la casilla 61, con 1.258,29 puntos. El bogotano se instaló entre los 100 mejores del mundo después de sostener el liderato de la montaña hasta la última semana de carrera.

Egan Bernal, ausente en la Vuelta a España, perdió 17 puestos y quedó en el lugar 44 con 3.189,12 unidades, aunque conservó su condición de mejor colombiano del escalafón. Harold Tejada, quien cerró la carrera española dentro de los 10 primeros de la general, figura en la posición 67 con 1.175 puntos.

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En la cima mundial continúa el esloveno Tadej Pogacar, pese a la caída que sufrió durante la Vuelta. Suma 11.676,75 unidades, seguido por el belga Remco Evenepoel, con 7.921,61, y el mexicano Isaac del Toro, con 6.476,46, según Caracol Radio.

El ecuatoriano Richard Carapaz fue el corredor latinoamericano que más avanzó dentro del top 10: llegó al décimo lugar con 3.189,12 puntos. La clasificación también situó a Nairo Quintana en el puesto 292, con 336 unidades.

El salto de Juan Felipe Rodríguez y los movimientos colombianos

Juan Felipe Rodríguez terminó 16.º en la Vuelta a España y firmó el mayor ascenso colombiano en el ránking UCI al subir 274 posiciones hasta el puesto 374 - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Juan Felipe Rodríguez terminó 16.º en la clasificación general de la Vuelta y protagonizó el mayor ascenso colombiano en el listado: escaló 274 posiciones hasta la casilla 374. El ciclista del EF Education-EasyPost completó junto con Tejada y Buitrago el grupo de colombianos que acabó entre los 20 primeros de la ronda ibérica.

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Iván Ramiro Sosa mejoró 41 lugares luego de su participación en España. Juan Guillermo Martínez fue el único colombiano presente en La Vuelta que retrocedió: cayó 267 posiciones y pasó a ocupar el puesto 1.471.

1. Tadej Pogacar (Eslovenia - UAE Team Emirates): 11.676,75 puntos.

2. Remco Evenpoel (Bélgica - RedBull Bora Hansgrohe): 7.921,61 puntos.

3. Isaac Del Toro (México - UAE Team Emirates): 6.476,46 puntos.

44. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): 1.498,75 puntos.

61. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 1.258,29 puntos.

67. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): 1.175 puntos.

La camiseta de lunares representó una de las actuaciones más destacadas de la trayectoria de Buitrago. Aunque no disputó la victoria general, el corredor colombiano superó en la clasificación de montaña a Van Aert y al propio Mas, vencedor de la edición.

Sin Egan Bernal por problemas médicos: la nómina de Colombia en los Mundiales de Ciclismo de Ruta

Egan Bernal será baja de Colombia en el Mundial de Ciclismo de Montreal por una sobrecarga muscular y Wilmar Paredes fue convocado como reemplazo - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Egan Bernal será baja en el Mundial de Ciclismo de Montreal, Canadá, que se disputará entre el 20 y el 27 de septiembre, debido a una sobrecarga muscular que le impide competir en condiciones óptimas. La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó su ausencia y convocó a Wilmar Paredes como reemplazo.

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Paredes, de 30 años, compite para el Team Medellín y ganó cuatro etapas de la Vuelta a Colombia 2026. También se impuso en la Vuelta a Sao Paulo, la Clásica de Azuero, en Panamá, y el Tour de Beauce, en Canadá.

La prueba de ruta élite masculina se disputará el 27 de septiembre y será la principal aspiración de la delegación colombiana. La nómina también incluye a Nairo Quintana, Harold Tejada, Santiago Buitrago, Brandon Rivera, Sergio Higuita y Walter Vargas.

El trazado del Mundial partirá de Brossard y terminará en Avenue du Parc, con un circuito urbano de poco más de 12 kilómetros, para completar los 273 kilómetros de recorrido. El tramo inicial será más largo para los hombres y más corto para las mujeres antes de ingresar al recorrido principal.

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El circuito incluirá tres ascensiones: Côte Camillien-Houde, de 1,8 kilómetros al 8%; Côte de Polytechnique, de 780 metros al 6%, con un segmento de 200 metros al 11%; y Côte Pagnuelo, de 600 metros al 7%.

La llegada conservará el último repecho de 560 metros al 4%, pero el acceso al sprint será modificado para eliminar la curva en U y permitir la instalación de tribunas, camiones de televisión y zonas de hospitalidad.