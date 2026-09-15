Colombia

Esto puede ganar un ingeniero en Ecopetrol en 2026, según su nivel profesional

La empresa difundió una medición de remuneraciones por género, con montos mensuales que superaron los $90 millones en puestos ejecutivos masculinos

Un hombre de espaldas con casco amarillo y camisa azul mira el letrero de Ecopetrol con una iguana verde y torres industriales de fondo.
La compañía informó una brecha de género de 2,78% y expuso las diferencias salariales registradas entre áreas no administrativas y ejecutivas- crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ecopetrol publicó una medición sobre las remuneraciones de su personal según nivel de cargo y género, con cifras anuales que permiten establecer un promedio mensual para puestos no administrativos y ejecutivos.

El documento, difundido en junio de 2026, estuvo destinado a identificar y corregir las diferencias salariales entre hombres y mujeres dentro de la empresa.

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La compañía informó que la brecha salarial de género fue de 2,78%. Según explicó, ese resultado indicó que, en promedio, las mujeres recibieron una remuneración superior a la de los hombres en la organización.

Ecopetrol - crédito Ecopetrol
Ecopetrol publicó una medición sobre las remuneraciones de su personal según nivel de cargo y género - crédito Ecopetrol

Los datos no presentaron un salario puntual para cada profesión. La tabla agrupó al personal de acuerdo con su nivel dentro de la compañía y expuso el promedio anual de remuneración de mujeres y hombres.

Un ingeniero de petróleos podía percibir entre $8 y $12 millones

La plataforma Magneto Empleos señaló que la Ingeniería de Petróleos se ubicó entre las profesiones mejor pagadas en Colombia.

De acuerdo con esa referencia, un ingeniero de petróleos podía recibir en Ecopetrol un salario básico mensual de entre $8 y $12 millones.

La información suministrada no detalló los cargos incluidos en ese cálculo ni el nivel de experiencia de los profesionales. Tampoco especificó si el valor contempló beneficios adicionales al salario básico.

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La tabla de Ecopetrol presentó remuneraciones promedio por niveles. En el segmento no administrativo, el ingreso mensual promedio de las mujeres fue de $20,1 millones, mientras que el de los hombres alcanzó $19,4 millones.

En el segmento no administrativo, el ingreso mensual promedio de las mujeres fue de $20,1 millones, mientras que el de los hombres alcanzó $19,4 millones - crédito Juan Páez/Colprensa
En el segmento no administrativo, el ingreso mensual promedio de las mujeres fue de $20,1 millones, mientras que el de los hombres alcanzó $19,4 millones - crédito Juan Páez/Colprensa

En los cargos ejecutivos, las mujeres registraron una remuneración mensual promedio de $74,4 millones. Para los hombres de ese mismo nivel, el promedio llegó a $92,7 millones.

Las cifras correspondieron a los valores anuales distribuidos en 12 meses. La medición mostró diferencias entre niveles y géneros, aunque no estableció una remuneración específica para cada especialidad profesional.

Qué es Ecopetrol y cuáles son las actividades que desarrolla

Ecopetrol es una compañía colombiana de energía que participa en la exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos. Su actividad abarca petróleo, gas natural, combustibles y productos derivados, dentro y fuera de Colombia.

La empresa está organizada como una sociedad anónima del orden nacional y se encuentra vinculada al Ministerio de Minas y Energía. La República de Colombia posee la mayoría de sus acciones.

Su origen está ligado a la administración de los activos petroleros que revirtieron al Estado tras el fin de la Concesión de Mares. Con el paso de los años, la compañía amplió sus negocios y conformó un grupo empresarial con presencia en varios sectores.

Ecopetrol busca y extrae petróleo y gas en campos ubicados en distintas regiones de Colombia. También puede desarrollar esas actividades en otros países mediante filiales, contratos o asociaciones con terceros.

Una parte de su operación corresponde a la refinación. Este proceso transforma el crudo en combustibles y otros productos utilizados por hogares, vehículos, industrias y actividades de transporte. La compañía cuenta con refinerías en Barrancabermeja y Cartagena.

Ecopetrol desvinculó a José Enrique Name Correa de su filial de trading en Estados Unidos sin explicar de forma oficial las razones del cambio - crédito Diego Pineda/Colprensa
Ecopetrol es una compañía colombiana de energía que participa en la exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos - crédito Diego Pineda/Colprensa

El traslado de crudo y combustibles constituye otro de sus frentes de trabajo. A través de empresas del grupo, como Cenit, participa en la operación de oleoductos, poliductos, terminales portuarias y sistemas de almacenamiento.

La compañía también tiene presencia en la comercialización y distribución de hidrocarburos y sus derivados. Sus estatutos contemplan, además, actividades relacionadas con biocombustibles, fuentes renovables de energía, hidrógeno y tecnologías de captura, uso o almacenamiento de carbono.

El Grupo Ecopetrol incluye compañías con operaciones en Colombia, Brasil, México y Estados Unidos. Entre ellas se encuentran filiales enfocadas en exploración y producción, transporte de hidrocarburos, infraestructura energética, vías y telecomunicaciones.

Las acciones de Ecopetrol se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia. La empresa también cuenta con certificados de depósito estadounidenses, conocidos como ADR, que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

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