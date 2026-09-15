Norteamericano narró cómo fue “secuestrado y robado” a plena luz del día en apartamento de Bogotá: “Me dejaron atado en la ducha”

El estadounidense Daniel Lee afirmó que descubrió a los dos ladrones cuando intentaban entrar a su apartamento - crédito @daniel2lee/IG

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El ciudadano estadounidense Daniel Lee denunció que fue víctima de un robo con violencia dentro de su apartamento en Bogotá, donde, según su relato, dos hombres lo intimidaron con armas blancas, lo ataron y lo dejaron en el baño mientras revisaban sus pertenencias.

El testimonio fue publicado en un video de Instagram el lunes 14 de septiembre de 2026 por parte del mismo Lee.

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El extranjero relató que el hecho ocurrió el miércoles anterior (9 de septiembre), cuando salió de su vivienda hacia las 2:30 p. m. para pasear a su perro. Al regresar, cerca de las 2:50 p. m., encontró a dos hombres frente a la puerta de su apartamento.

“Cuando salí del ascensor, había dos hombres frente a mi puerta intentando entrar”, contó en el video. Según explicó, les preguntó qué estaban haciendo, pero los hombres habrían reaccionado de forma violenta.

“Se dieron la vuelta y vinieron hacia mí”, afirmó Lee. De acuerdo con su versión, los dos sujetos lo llevaron a la fuerza a un cuarto de basura situado cerca de su apartamento.

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Los asaltantes lo habrían intimidado con un destornillador

El estadounidense aseguró que los hombres portaban cuchillos y que uno de ellos sacó un destornillador durante el forcejeo. Según relató, el agresor lo levantó cerca de su rostro y le exigió las llaves.

“¿Quieres tus ojos o quieres tus llaves?”, recordó Lee que repitió en español que le dijo uno de los malhechores.

Después de entregar las llaves, los sujetos habrían ingresado con él a la vivienda. Lee comentó que los hombres arrancaron cables de una lámpara y de un teléfono fijo para utilizarlos como amarres.

El ciudadano estadounidense detalló que los agresores le amarraron las manos y los pies, le cubrieron la boca para impedir que pidiera ayuda y le pusieron una capucha.

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“Me pusieron una mordaza para que no pudiera gritar y una capucha sobre la cabeza. Después me dejaron en la ducha”, describió Lee.

Norteamericano denunció que le robaron dispositivos electrónicos, dinero y documentos bancarios

Mientras permanecía atado, Lee indicó que escuchó a los hombres revisar los clósets, cajones y muebles de su apartamento.

El estadounidense contó que los agresores volvieron al baño para golpearlo y exigirle dinero.

“Volvieron y empezaron a patearme. Me preguntaban: ‘¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero?’”, recordó Lee.

Según su testimonio, los asaltantes se llevaron un computador MacBook, un iPhone, un reloj Apple Watch, audífonos AirPods, USD 200 en efectivo, cinco tarjetas de crédito, una cadena y prendas de vestir.

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El denunciante aseguró que, después de unos 10 minutos sin escuchar ruidos dentro de la vivienda, intentó salir. Con las manos y los pies aún amarrados, habría logrado desplazarse hasta el ascensor y presionar el botón para bajar a la recepción del edificio.

“Tuve que saltar hasta el ascensor”, contó. Al llegar al vestíbulo, los empleados del inmueble alertaron a la Policía, según su relato.

La inspección el apartamento después del robo por parte de la Policía

Lee indicó que la recepción llamó a las autoridades y que cerca de 15 policías llegaron al edificio para revisar su apartamento. Para ese momento, los asaltantes ya habrían escapado.

El ciudadano estadounidense no precisó en el video la localidad, el barrio ni el nombre del edificio donde ocurrió el caso. Tampoco precisó si presentó una denuncia formal.

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En la grabación, anunció que difundirá una segunda parte de su historia para explicar a quién atribuye haber facilitado información sobre él y su vivienda.