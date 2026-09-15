James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia: estos fueron los mejores momentos que tuvo el 10 en su paso con la Tricolor

Este fue el mensaje de despeida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

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El 15 de septiembre de 2026, James Rodríguez anunció a través de sus redes sociales el retiro de la selección Colombia pondría punto final a una trayectoria que tuvo como eje el Mundial de Brasil 2014 y que se extendió hasta la final de la Copa América 2024.

El volante de Atlético Nacional vivió 12 años de satisfacción con los “Cafeteros”: desde la consolidación en el Mundial de Brasil 2014 como uno de los jugadores de élite tras coronarse como goleador del certamen orbital, hasta el premio al mejor jugador del certamen continental que se llevó a cabo en Norteamérica.

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El empate ante Chile que devolvió a Colombia a un Mundial

El volante que en ese entonces jugaba en el FC Porto, fue clave en un partido sufrido ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, y conseguir el cupo al Mundial de Brasil 2014-crédito Raúl Palacios/Colprensa

El 11 de octubre de 2013, Colombia perdía 3-0 ante Chile en Santiago, por las eliminatorias sudamericanas. El equipo dirigido entonces por José Pékerman reaccionó en el segundo tiempo, igualó 3-3 y aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2014.

James Rodríguez convirtió uno de los penales de la remontada, en un partido que selló el regreso colombiano a una Copa del Mundo después de 16 años. La selección no participaba de un Mundial desde Francia 1998.

El gol y la asistencia ante Japón en la fase de grupos de Brasil 2014

El volante fue clave para sellar la clasificación ante Japón en Cuiabá, el 24 de junio de 2014-crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Colombia llegó al último partido de la fase de grupos con la clasificación a octavos de final asegurada, pero cerró esa instancia con una victoria 4-1 ante Japón, el 24 de junio de 2014.

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James ingresó en el segundo tiempo y participó en dos acciones decisivas. Primero asistió a Jackson Martínez y, sobre el final, definió ante el arquero Eiji Kawashima tras una jugada individual dentro del área. La selección Colombia terminó primera de su zona con nueve puntos, tres triunfos y nueve goles a favor.

Ese encuentro completó la presentación de James en la primera fase: había anotado también frente a Grecia y Costa de Marfil.

El doblete contra Uruguay y la clasificación histórica a cuartos de final

El momento cuando el volante "Cafetero" se catapultó al éxito-crédito Oliver Weiken/EFE

El 28 de junio de 2014, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Rodríguez firmó la actuación más recordada de su carrera internacional. Marcó los dos tantos del triunfo 2-0 frente a Uruguay, en los octavos de final.

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El primero llegó con un control de pecho fuera del área y una volea de zurda que superó al arquero Fernando Muslera. El segundo fue el desenlace de una combinación colectiva que culminó con una definición dentro del área.

Colombia avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. El primer gol de James, además, recibió meses después el Premio Puskás de la FIFA al mejor tanto de 2014.

La Bota de Oro que obtuvo en el Mundial de Brasil

El "Cafetero" fue el goleador del Mundial de Brasil 2014-crédito @jamesrodriguez/X

El recorrido colombiano en Brasil terminó el 4 de julio de 2014, con la derrota 2-1 ante el seleccionado local en los cuartos de final. James convirtió de penal el descuento de Colombia y alcanzó seis goles en cinco partidos.

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Rodríguez terminó como máximo goleador del Mundial de Brasil 2014, por delante del alemán Thomas Müller, que marcó cinco tantos. La Bota de Oro confirmó el impacto de su torneo, en el que también registró dos asistencias.

Aquel Mundial transformó su proyección internacional y dejó a Colombia con su mejor actuación histórica en la competencia hasta esa edición.

El liderazgo y las seis asistencias en la Copa América 2024

James Rodríguez durante la final de la Copa América 2024 recibiendo el premio al mejor jugador de la Copa América-crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Diez años después de Brasil 2014, James asumió la capitanía de Colombia en la Copa América disputada en Estados Unidos. El equipo llegó a la final tras una campaña invicta, aunque cayó 1-0 ante Argentina el 14 de julio de 2024, en tiempo suplementario.

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El volante cerró el certamen con un gol y seis asistencias, una cifra récord en una sola edición de la Copa América. La Confederación Sudamericana de Fútbol lo eligió como el mejor jugador del torneo.

La final no terminó con el título para Colombia, aunque consolidó a James como el conductor de un equipo que volvió a disputar una definición continental después de 23 años.