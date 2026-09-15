Colombia

James Rodríguez le dijo adiós a la selección Colombia: estas son las cifras que dejó en su paso por la ‘Tricolor’, con la que disputó tres mundiales

A sus 35 años, el mediocampista le puso punto final a su estancia en el combinado nacional, en una noticia que sacudió las redes sociales, pues se pensaba que podía estar en el proceso de Néstor Lorenzo con miras a la Copa América 2028

James Rodríguez dio el paso al costado y se retiró de la selección Colombia, siendo el jugador que más veces vistió la camiseta - crédito REUTERS
James Rodríguez dio el paso al costado y se retiró de la selección Colombia, siendo el jugador que más veces vistió la camiseta - crédito REUTERS
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En una noticia que sacudió al país futbolero, el volante James Rodríguez anunció en la tarde del martes 15 de septiembre su retiro definitivo de la selección Colombia de mayores, en una era que se extendió por 15 años y que lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados de la historia, con registros que serán difíciles de igualar en los años que se avecinan.

El mediocampista, que recientemente sacudió el mercado de pases del balompié nacional, volvió a ser noticia: al anunciar en sus redes sociales que daba un paso al costado y dejaba de vestir la camiseta que mejor le quedó. Así lo demuestran las cifras que cosechó con la ‘Tricolor’, que vistió por última vez el 7 de julio de 2026, en el adiós de la Copa del Mundo 2026.

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Ante Suiza, en Vancouver, James Rodríguez disputó su último partido en una Copa del Mundo y, de la misma manera, en la selección Colombia - crédito EFE
Ante Suiza, en Vancouver, James Rodríguez disputó su último partido en una Copa del Mundo y, de la misma manera, en la selección Colombia - crédito EFE

Los números que dejó James Rodríguez con la selección Colombia

En total fueron 131 partidos los que disputó el creativo con la amarilla, convirtiéndose en el jugador con más presencias. Pero no solo eso: integró la nómina del equipo nacional en tres ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, disputadas en Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, Canadá y México 2026, con un registro que dejó altas, pero también bajas.

“Siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, fue el mensaje con el que dijo adiós, en el mismo año en el que se despidió otro de los más grandes del fútbol sudamericano y mundial: Lionel Messi, que también cerró su etapa en el ámbito de selecciones al despedirse del representativo argentino.

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James Rodríguez realizó su debut con la selección Colombia de mayores en 2011 ante Bolivia - crédito FCF
James Rodríguez realizó su debut con la selección Colombia de mayores en las eliminatrias mundialistas, en 2011 ante Bolivia - crédito FCF

A su vez, marcó 31 goles, que lo dejan como el segundo máximo goleador del elenco ‘Cafetero’, solo superado por el ‘Tigre’ Radamel Falcao García, que convirtió en 36 ocasiones, en un total de 104 compromisos. Como asistidor también dejó su impronta, pues habilitó a sus compañeros en 44 oportunidades, liderando ese registro que da cuenta de su talento.

El debut oficial con el equipo patrio se dio el 11 de octubre de 2011, por las eliminatorias mundialista, cuando el entonces técnico Leonel Álvarez le permitió sumar sus primeros minutos, llevando la 5 en su espalda, en la victoria (2-1) ante su similar de Bolivia. Ese día asistió a Dorlan Pabón, en un juego en el que empezó a mostrar sus cualidades técnicas.

Mientras que su última presencia, como se mencionaba, fue el 7 de julio de 2026, en el choque ante Suiza, por los octavos de final de la cita orbital, en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá), en un duelo que quedó 0-0, pero que se definió por penales y dejó como victorioso al cuadro helvético. Aquella vez jugó sus últimos 66 minutos vistiendo la ‘Tricolor’.

James Rodríguez es el segundo máximo goleador de los últimos 11 Mundiales. Imagen: Real Madrid C.F.
James Rodríguez fue el goleador de la Copa del Mundo de Brasil 2014 - crédito @RealMadrid/X

En cuanto a sus goles, la primera celebración se dio el 3 de junio de 2012, en la victoria (0-1) ante Perú en el estadio Monumental de Lima, por las clasificatorias. En contraste, su última conquista fue la del 5 de septiembre de 2025, en la goleada (3-0) ante Bolivia, por la ronda rumbo a la Copa del Mundo 2026, que tuvo como sede el Metropolitano en Barranquilla.

En su palmarés también se destaca que es el artillero del equipo colombiano en las máximas citas de la FIFA, pues acumuló seis tantos en 13 encuentros; con la particularidad de que todos los anotó en el mundial de Brasil, en el que se consagró como goleador del torneo. Con ello supera al defensor central Yerry Mina, que registró tres goles en los mundiales.

La gran frustración de James Rodríguez fue la derrota en la gran final de la Copa América 2024, ante Argentina, que lo privó de celebrar un título con la 'Tricolor' - crédito Luisa González/REUTERS
La gran frustración de James Rodríguez fue la derrota en la gran final de la Copa América 2024, ante Argentina, que lo privó de celebrar un título con la 'Tricolor' - crédito Luisa González/REUTERS

A nivel continental, James Rodríguez estuvo en las versiones de la Copa América de 2015, en Chile; 2016, en Estados Unidos; 2019, en Brasil y, la más reciente, en suelo norteamericano, en 2024, en la que fue elegido el mejor jugador del torneo, aunque quedó el sinsabor de que perdió la gran final, justamente ante Argentina. Acumuló 20 encuentros, con tres goles.

Fue dirigido por un total de cinco técnicos en propiedad y tres temporales, siendo ellos el ya mencionado Leonel Álvarez, los argentinos José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo, el portugués Carlos Queiroz y, también, Reinaldo Rueda. Además de los interinos Héctor Cárdenas, Arturo Reyes y Amaranto Perea; algunos de ellos de su resorte, y otros lejos de su pensar.

De esta manera, el que es considerado para gran parte del país futbolero el mejor futbolista que portó el emblema nacional, se despidió de su más grande sueño. Y dejó un legado que, en líneas generales, solo le hizo falta un título, siendo esa, quizá, su gran deuda por saldar en su prolongada etapa con la selección Colombia, de la que se convirtió en un ídolo.

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