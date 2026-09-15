Colombia

El ciclista español Óscar Sevilla salió ileso de un robo en Bogotá: dos ladrones en motocicleta lo amenazaron con un arma de fuego mientras entrenaba

El hecho ocurrió a las 8:20 a. m. en la Autopista Norte, a la altura de la calle 170; Sevilla conservó su bicicleta

El hispano-colombiano fue campeón de la Vuelta a San Juan en 2018. vueltaasanjuan.org - Oficial
Ciclista español Óscar Sevilla salió ileso de robo en Bogotá - crédito suministrada Infobae
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El ciclista español Óscar Sevilla fue asaltado este lunes 14 de septiembre de 2026, en el norte de Bogotá, donde dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta le robaron el celular mientras entrenaba. El hecho ocurrió a las 8:20 a. m. en la Autopista Norte, a la altura de la calle 170; Sevilla salió ileso y conservó su bicicleta.

“Hoy, 8:20 a. m., salí a entrenar y en la Autopista con calle 170 fui interceptado por una moto de alto cilindraje. Me amenazaron con un arma de fuego. No pudieron robarme la bicicleta, pero sí el celular”, escribió en su cuenta de X.

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El hecho ocurrió a las 8:20 a. m. en la Autopista Norte, a la altura de la calle 170; Sevilla salió ileso y conservó su bicicleta - crédito @oscarsevilla76/X
El hecho ocurrió a las 8:20 a. m. en la Autopista Norte, a la altura de la calle 170; Sevilla salió ileso y conservó su bicicleta - crédito @oscarsevilla76/X

El Team Medellín EPM repudió el asalto y confirmó que el corredor se encuentra bien señalando que dos hombres armados lo intimidaron para quitarle el celular.

“Nuestro corredor fue víctima de un robo esta mañana, cuando salía a entrenar, en la Autopista con 170 en Bogotá. Dos hombres armados, en una moto, lo intimidaron para quitarle el celular. Por fortuna, Óscar está bien. Desde el Team Medellín EPM rechazamos estos hechos que afectan no solo a Óscar, sino a toda la ciudadanía”, escribió el equipo en una misiva.

El equipo de ciclismo al que pertenece Sevilla rechazó el ataque al deportista - crédito Equipo EPM
El equipo de ciclismo al que pertenece Sevilla rechazó el ataque al deportista - crédito Equipo EPM

Sevilla denunció el caso en sus redes sociales y, según expuso, informó a unos patrulleros que pasaban por el sector. “Pasó una patrulla, denuncié el hecho y me dijeron que no podían hacer nada”, dijo el ciclista, quien fue nacionalizado colombiano en 2012 y es amigo de Egan Bernal.

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No es la primera vez que el pedalista sufre un robo en Colombia. En 2018, cinco delincuentes lo interceptaron mientras entrenaba, le quitaron el teléfono y la bicicleta, y le fracturaron un brazo.

A la cárcel, cinco integrantes de banda dedicada al robo de bicicletas de alta gama en Bogotá

El ciclista español será compañero de Miguel Ángel López en el Team Medellín. Foto: @oscarsevilla76
En 2018, cinco delincuentes lo interceptaron mientras entrenaba, le quitaron el teléfono y la bicicleta, y le fracturaron un brazo. - crédito @oscarsevilla76

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá aplicaron medidas sobre bienes de la banda Los de Pablito, dedicada al robo y comercialización de bicicletas, por más de $3.300.000.000. La estructura operaba en Suba, Usaquén y La Calera, donde seleccionaba ciclistas con vehículos de gama media y alta, algunos de los cuales fueron llevados a zonas despobladas mediante engaños para ser asaltados.

Las autoridades recuperaron ocho inmuebles en el centro de Bogotá y en los barrios Pensilvania, Camelia, Coruña, Murillo Toro, Nuevo Techo y La Favorita. También incautaron dos automotores que la organización utilizaba para transportar las bicicletas robadas.

Los operativos permitieron recuperar 70 bicicletas, con valores individuales de entre $3.000.000 y $12.000.000. El valor asociado a esos hurtos ascendía a $300.000.000.

Inmuebles usados para guardar, reparar y vender bicicletas

Las propiedades afectadas eran usadas para almacenar, reparar y comercializar los vehículos sustraídos. Las autoridades explicaron: “El material probatorio recaudado le permitió a la Policía Judicial establecer cómo los bienes sobre los que recayeron las medidas cautelares eran usados por los integrantes de la banda para almacenar, reparar y comercializar ciclas robadas”.

La organización enviaba las bicicletas a Ecuador mediante encargos, donde podían venderlas por una cotización mayor. La Fiscalía atribuyó a los detenidos al menos 30 robos de bicicletas avaluadas en más de $500.000.000, cometidos principalmente en el norte de Bogotá.

Dos integrantes simulaban pertenecer a un club deportivo para acompañar a ciclistas hasta sectores aislados, donde se producía el asalto. Los investigadores determinaron que la banda se había especializado en identificar bicicletas de mayor valor para aumentar sus ingresos ilegales.

En algunos ataques, los asaltantes usaron armas blancas y de fuego. Una de las víctimas recibió dos impactos en una pierna, un hecho presenciado por su madre, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

El robo al ciclista Óscar Sevilla y las capturas

Juez de control de garantías envió a cárcel a 5 hombres, integrantes de banda “The Roll”. Investigados por hurtar bicicletas alta gama - crédito @FiscaliaCol/X
Juez de control de garantías envió a cárcel a 5 hombres, integrantes de banda “The Roll”. Investigados por hurtar bicicletas alta gama - crédito @FiscaliaCol/X

El ciclista colombo-español Óscar Sevilla fue una de las víctimas de la banda: le robaron su bicicleta en marzo de 2018. Ese mismo año, las autoridades desmantelaron la estructura tras capturar a 15 de sus 17 integrantes, que fueron judicializados y recibieron medidas de aseguramiento.

Imágenes difundidas por Noticias RCN mostraron a un hombre que guardaba en un parqueadero la bicicleta robada al deportista. Esas grabaciones fueron utilizadas por la Sijín de la Policía Nacional para capturar a cinco hombres señalados como presuntos integrantes del grupo.

Durante la audiencia de imputación, el fiscal indicó que Sevilla identificó a los delincuentes en fotografías. A los procesados se les imputaron los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir, cargos que fueron considerados al imponer las medidas cautelares sobre los bienes.

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