Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella prometió que “en unos meses” quedará lista importante obra en Quibdó: “Tenemos todos los recursos”

El ministro de Comercio, Industria y Turismo (CIT), Mauricio Gómez Amin, afirmó que Constructora Capital se comprometió a construir el malecón

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín confirmó la viabilidad del proyecto - crédito Presidencia
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El 15 de septiembre de 2026, el ministro de Comercio, Industria y Turismo (CIT), Mauricio Gómez Amin, afirmó que Constructora Capital se comprometió a construir el malecón de Quibdó, Chocó, y a entregarlo “en unos meses”, tras una gestión del gobierno de Abelardo de la Espriella con empresas privadas.

Durante el anuncio, Gómez sostuvo: “Hoy tenemos el compromiso de Constructora Capital. Es la empresa que va a construir nuestro malecón y se compromete a que esté listo en unos meses. Yo creo que es una de las constructoras más serias de Colombia”.

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En el evento, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, preguntó si el proyecto cuenta con el respaldo financiero necesario: “¿Ya tenemos todos los recursos fondeados con las empresas privadas?”. A lo que el jefe de cartera respondió de manera positiva.

Gobierno de Abelardo de la Espriella prometió que “en unos meses” quedará construido el Malecón de Quibdo - crédito Mauricio Gómez Amín/X
Gobierno de Abelardo de la Espriella prometió que “en unos meses” quedará construido el Malecón de Quibdo - crédito Mauricio Gómez Amín/X

Se oficializó la entrega en el barrio Medrano de Quibdó de la primera de 1000 viviendas donadas por la Fundación Grupo Argos para familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que golpeó con fuerza al Chocó y dejó daños materiales y miles de hogares con la necesidad de recomenzar.

El líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que la visita no tenía como objetivo realizar anuncios, sino presentar resultados de la respuesta estatal. “Vine a entregar hechos concretos, querida gobernadora”, expresó durante el acto de entrega de casas para los damnificados.

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De la Espriella sostuvo que el sismo derribó viviendas, destruyó proyectos de vida y dejó a numerosas familias sin certezas sobre su futuro. También aseguró que, desde el inicio de la emergencia, prometió a los afectados el respaldo de Presidencia.

La primera casa de un plan de mil viviendas

El jefe de Estado señaló que seguirán trabjando para que el departamento logre recuperarse de los efectos del terremoto de 7,4 - crédito Presidencia

Abelardo de la Espriella dijo en su intervención que su Gobierno impulsará la recuperación “con velocidad, con gerencia y convocando al país alrededor de un mismo propósito”. Definió ese proceso como una reconstrucción y una “Patria milagro” para las zonas afectadas.

La vivienda entregada en Medrano corresponde al inicio de la donación de Fundación Grupo Argos. El jefe de Estado agradeció a la empresa y explicó que decidió encabezar personalmente el acto porque cada cifra representa a una familia, una historia y una oportunidad de empezar de nuevo.

“Con cada llave que entregamos hay una nueva oportunidad que se abre para esas familias”, señaló.

A su vez, afirmó que ha viajado al Chocó más veces que cualquier otro presidente en un período corto. Contó que le dijo a la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, que podría cansarse de verlo con tanta frecuencia, aunque manifestó su deseo de que eso no ocurra.

Subsidios, materiales y reparaciones tras el sismo

Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, reconoció el apoyo del Gobierno nacional al departamento tras el terremoto - crédito @NubiaCarolinaCC/X
Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, reconoció el apoyo del Gobierno nacional al departamento tras el terremoto - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Nubia Córdoba destacó el acompañamiento del Gobierno nacional en la atención de la emergencia. La gobernadora del Chocó señaló que la administración territorial ha debido coordinar el respaldo de los distintos actores que participaron en la respuesta ante una crisis de esa dimensión.

La funcionaria sostuvo que la gestión no recayó únicamente en el sector público: la filantropía, las empresas privadas, la cooperación internacional y la solidaridad de ciudadanos de todo el país aportaron a acelerar las medidas. Córdoba añadió que las acciones legales a cargo del Estado fueron lideradas por el presidente de la República y ejecutadas en el ámbito territorial.

El Chocó fue el primer departamento en iniciar el pago del subsidio de arrendamiento para los damnificados. También estabilizó la asistencia humanitaria, consolidó un banco de materiales y comenzó las etapas de construcción y reparaciones, de acuerdo con la disponibilidad de lotes que aporten los municipios.

La asistencia técnica para los procesos de caracterización está disponible para los afectados. Córdoba indicó que esas medidas avanzan junto con la estructuración de un Plan Chocó, planteado con la convocatoria del Gobierno nacional al sector empresarial.

La iniciativa busca ir más allá de reponer lo destruido por el terremoto del 10 de agosto de 2026: propone una transformación de fondo para potenciar el desarrollo integral del territorio y atraer inversión. La gobernadora advirtió que las precariedades históricas del departamento impiden resolver todos los problemas en un mes y señaló que la recuperación apunta también a reducir esas brechas.

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