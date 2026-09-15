Alias Niche, cabecilla del frente del ELN, encargado de emplear drones explosivos contra la Fuerza pública, fue neutralizado en Bolívar

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El Ejército Nacional neutralizó a alias Niche, señalado como cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, durante operaciones militares en la vereda Corcovado, en Morales, sur de Bolívar.

La acción afecta la estructura de mando y control de ese frente guerrillero, según la información suministrada por la institución militar. Alias Niche integraba el esquema de seguridad de alias Arbey, identificado como cabecilla militar de la organización.

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El hombre era acusado de planear y ejecutar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil mediante drones cargados con explosivos y áreas preparadas. Las autoridades lo señalaban también por su presunta participación en el atentado contra la base militar de San Lucas, ocurrido el 28 de febrero, que dejó 14 uniformados afectados y una aeronave dañada.

Así lo celebró el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez: “Seguimos a la ofensiva contra el ELN. En zona rural de Morales, Bolívar, nuestras tropas sostuvieron combates contra integrantes de este grupo armado organizado que comete actos terroristas en la región. En desarrollo de operaciones militares fue neutralizado alias Niche, señalado como presunto cabecilla de una comisión armada del frente de guerra Darío Ramírez Castro, asimismo fueron incautadas armas y material de guerra”.

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La operación del Ejército en Bolívar dejó además cuatro integrantes del ELN neutralizados y el decomiso de seis armas largas - crédito Ejército

Entre líneas seguidas, Soto aseguró: “No vamos a permitir que estos grupos criminales sigan utilizando las armas para intimidar a las comunidades y desafiar la autoridad del Estado. Nuestra ofensiva continuará, con inteligencia militar, precisión y presencia permanente en el territorio”.

Alias Niche acumulaba 11 años de trayectoria criminal y había pertenecido a distintos frentes del ELN. Además, tenía una orden de captura por concierto para delinquir, terrorismo y reclutamiento de menores de edad.

Durante el mismo operativo, las tropas neutralizaron a otros cuatro integrantes de la estructura armada. Los militares incautaron seis armas largas, munición, proveedores y material de intendencia.

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Uno de los soldados resultó herido en medio de la operación y fue trasladado al Hospital Universitario de Bucaramanga. El Ejército sostuvo que el resultado reduce la capacidad de esa estructura para ejecutar acciones terroristas en el sur de Bolívar.

Las autoridades señalaron que alias Niche planeaba ataques con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil - crédito Ejército

“Mi reconocimiento a los soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, de la Primera Divisón, que estuvieron en la línea de combate. A nuestro soldado profesional que resultó herido durante la operación militar toda mi solidaridad y el acompañamiento del Ejército. Su estado de salud es estable y permanece bajo atención médica”, agregó el mayor José Bertulfo.

Finalmente, afirmó que continúan detrás del ELN. “Donde pretendan delinquir, encontrarán un Ejército decidido a enfrentarlos”, concluyó Soto.