Colombia

Alias Araña, negociador de paz de Gustavo Petro, fue acusado por la Fiscalía: lo señalan de al menos 16 homicidios

El ente acusador atribuyó los crímenes a Geovany Andrés Rojas y pidió enviarlo a prisión, aunque negó su responsabilidad, por hechos ocurridos mientras dirigía los Comandos de Frontera en Caquetá entre 2020 y 2024

La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía
La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, a quien señala como máximo cabecilla de los autodenominados Comandos de Frontera, una estructura armada vinculada a las disidencias de las Farc.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, recibió una medida de aseguramiento en un centro carcelario por cuenta de varios hechos que habrían ocurrido entre el departamento de Caquetá entre 2020 y 2024.

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La Fiscalía estableció que las acciones armadas atribuidas a alias Araña dejaron 16 víctimas mortales en los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania.

Según el ente acusador, la organización habría seleccionado como objetivos a personas señaladas de colaborar con otros grupos ilegales o con las autoridades. La investigación también incluyó ataques contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

Las víctimas fueron cuatro líderes sociales, cinco firmantes de paz y otras siete personas. La imputación sostiene que el cabecilla habría dado las órdenes para ejecutar los ataques.

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La acusación indica que los líderes sociales representaban un obstáculo para los intereses ilícitos del grupo. La Fiscalía relacionó esa situación con la disputa por el control de la pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales.

“Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un obstáculo para los intereses ilícitos de la organización porque se oponían al control ejercido por los Comandos de Frontera en la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, comentó la Fiscalía.

Uno de los casos ocurrió el 2 de diciembre de 2023 en la vereda Aguas Negras, ubicada en la zona rural de Solita. La lideresa social María Isabel Ramos Álzate fue abordada por varios hombres armados cerca del río Caquetá. Los atacantes la llevaron hasta su vivienda y allí le dispararon en repetidas ocasiones.

La Fiscalía incluyó este homicidio dentro de los hechos que atribuye al señalado cabecilla de los Comandos de Frontera. El expediente vincula el asesinato con la persecución contra dirigentes sociales que se oponían al dominio del grupo armado.

“Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras de Solita. Varios hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate en inmediaciones del río Caquetá y la trasladaron hasta su lugar de residencia. Posteriormente, le dispararon en repetidas ocasiones”, señaló el ente acusador.

Otro de los hechos investigados corresponde al homicidio del firmante de paz Jorge Riaño Ramos. El ataque ocurrió el 15 de noviembre de 2020 en la vereda Santander, en el área rural de Florencia.

Riaño Ramos estaba en su vivienda cuando fue atacado con ráfagas de fusil. La Fiscalía también atribuyó ese crimen a la estructura dirigida presuntamente por alias Araña.

Los cargos incluyen homicidio y delitos relacionados con armas

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Geovany Andrés Rojas por concierto para delinquir y homicidio, bajo circunstancias de agravación.

La lista de delitos también contempla fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La acusación sumó el presunto manejo de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

La diligencia judicial se realizó después de que la Fiscalía reuniera información sobre los ataques armados. El procesado rechazó su responsabilidad frente a los cargos.

El material aportado también señala que alias Araña participó en los diálogos de la llamada Paz Total promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Los crímenes atribuidos habrían ocurrido mientras la estructura mantenía conversaciones con delegados oficiales.

El cabecilla fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos por un proceso relacionado con narcotráfico. Tras la detención, quedó a disposición de las autoridades y fue trasladado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

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