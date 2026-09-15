Colombia

Encuentran muerta a colombiana en Panamá: autoridades consideran el caso como un posible feminicidio

Melany Cadavid Román, procedente de Medellín (Antioquia), fue hallada por pobladores locales en el corregimineto de Burunga, distrito de Arraiján, que alertaron a las autoridades

Melany Cadavid Román tenía 27 años - crédito red social Facebook
Melany Cadavid Román tenía 27 años - crédito red social Facebook
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Las autoridades panameñas investigan la muerte de Melany Cadavid Román, ciudadana colombiana de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 12 de septiembre en una zona cercana a una vía pública del corregimiento de Burunga, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La víctima presentaba lesiones visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo, que han llevado a plantear como una de las hipótesis un presunto caso de abuso sexual y posterior homicidio.

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El hallazgo se produjo hacia las 06:57 a. m., después de que residentes alertaran sobre una mujer tendida a un costado de la carretera, en un área con árboles y vegetación.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron que la joven estaba boca arriba y no tenía signos vitales.

La escena fue acordonada y puesta a disposición de la Fiscalía de Panamá Oeste, que asumió las diligencias para establecer las circunstancias de la muerte, recoger pruebas e identificar a los posibles responsables.

De acuerdo con la información conocida, funcionarios de investigación y peritos llegaron al lugar hacia las 09:04 a. m. y el levantamiento del cuerpo concluyó alrededor de las 09:37.

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La víctima fue identificada por documentos encontrados en un bolso

La identificación de Melany Cadavid Román como ciudadana colombiana se produjo tras el hallazgo de documentos personales dentro de un bolso que estaba en el lugar.

Vecinos del sector señalaron que la joven proveniente del departamento de Medellín (Antioquia) alquilaba una habitación en Burunga y trabajaba en un establecimiento nocturno de la zona. Esa información deberá ser verificada por las autoridades durante la investigación.

Las primeras inspecciones determinaron que el cuerpo presentaba traumatismos aparentes en el rostro y en otras partes del cuerpo.

El Ministerio Público de Panamá investiga el caso como un posible femicidio, de acuerdo con reportes de medios locales. Nueva información sobre el femicidio en Burunga

La Fiscalía espera los resultados forenses para establecer la causa de muerte

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado capturas ni han identificado a personas sospechosas por el homicidio de la colombiana.

Los estudios forenses serán determinantes para precisar la causa de muerte, el momento en que ocurrió el ataque y si existieron otros delitos relacionados.

La Fiscalía también deberá establecer los últimos movimientos de la víctima y recopilar testimonios de personas que la conocían o que estuvieron en cercanías del lugar.

El caso quedó bajo indagación preliminar mientras se analizan las pruebas recogidas en Burunga.

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Homicidio colombianaCiudadana colombianaPanamáMelany Cadavid RománFeminicidioBurungaHallan cuerpo sin vidaColombia-Noticias

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