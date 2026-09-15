Colombia

TransMilenio anunció que estas tarjetas quedarán inhabilitadas para ingresar al sistema: cuál es la razón

La plataforma aplicará la medida desde el 1 de octubre de 2026 y el producto dejará de servir para ingresar y validar viajes en estaciones y buses de Bogotá

Un pasajero utiliza su billetera digital para acceder al sistema de Transmilenio, aprovechando la nueva funcionalidad de pago sin contacto - crédito Transmilenio
TuLlave informó que el saldo disponible en las tarjetas híbridas se podrá utilizar hasta el cierre de 2026 - crédito Transmilenio
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Los usuarios de tarjetas híbridas Scotiabank Colpatria que las usan para pagar viajes en TransMilenio y el Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público) deberán cambiar su medio de acceso al transporte público de Bogotá antes de octubre.

La funcionalidad de transporte de esas tarjetas será deshabilitada el 1 de octubre de 2026, según informó TuLlave. La decisión afecta tanto el ingreso a las estaciones del sistema troncal como la validación de pasajes en los buses zonales.

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El cambio alcanza a quienes tienen el producto financiero conocido como Davibank y lo utilizan para sus recorridos diarios. A partir de la fecha anunciada, la tarjeta podrá conservar sus funciones financieras, pero dejará de servir como mecanismo de pago dentro del sistema integrado de transporte.

TuLlave comunicó la medida de forma directa: “Desde el 1 de octubre de 2026, las tarjetas híbridas Scotiabank Colpatria (Davibank) ya no tendrán habilitada la funcionalidad de transporte”.

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