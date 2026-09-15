Bogotá abrió más de 600 cursos gratuitos en Academia Atenea tras los resultados de Pisa 2025: así puede inscribirse

Bogotá abrió más de 600 cursos gratuitos en Academia Atenea para formación en competencias básicas, tecnología, inteligencia artificial y preparación para el empleo - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

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Bogotá abrió más de 600 cursos gratuitos a través de ‘Academia Atenea’, una plataforma digital de la Agencia Distrital Atenea que ofrece formación en competencias básicas, tecnología, inteligencia artificial, habilidades socioemocionales y preparación para el empleo. La convocatoria está disponible para jóvenes y ciudadanía en general, sin restricciones de edad o nivel educativo indicadas en la información suministrada.

La oferta se presenta tras los resultados de las pruebas Pisa 2025, que reflejaron dificultades de los estudiantes colombianos en Matemáticas y Lectura. La plataforma permite que los usuarios se registren, seleccionen una ruta de aprendizaje y avancen desde cualquier dispositivo, según sus tiempos y necesidades.

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Academia Atenea ofrece cursos sin costo en áreas académicas, digitales y laborales para ampliar las opciones de formación de la ciudadanía. La plataforma incluye contenidos de ciencias, programación, seguridad informática, turismo, atención al cliente, liderazgo y uso de inteligencia artificial, entre otros temas vinculados con estudios posteriores y búsqueda de empleo.

La convocatoria de Academia Atenea está disponible para jóvenes y ciudadanía en general, con acceso desde cualquier dispositivo y rutas de aprendizaje según los tiempos del usuario - crédito Agencia Atenea

Pisa 2025 expuso brechas en Matemáticas y Lectura

Los resultados de PISA 2025 señalaron que el 71% de los estudiantes colombianos no alcanzó el nivel básico esperado en Matemáticas. En Lectura, la proporción fue de 55%, de acuerdo con la información entregada sobre la evaluación.

Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas y ocupó el sexto puesto entre los países latinoamericanos evaluados, según el informe ¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?, elaborado por Argentinos por la Educación con base en los resultados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

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El resultado del país estuvo ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, situado en 373, pero 82 unidades por debajo de la media de la Ocde, que fue de 463 puntos. La información señala retrocesos en Matemáticas y Lectura, junto con una mejora leve en Ciencias.

En Lectura, Colombia alcanzó 399 puntos, 10 menos que en 2022. En Ciencias obtuvo 414 puntos, aunque el resultado se ubicó 47 unidades por debajo del promedio de la Ocde, fijado en 461.

Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas en PISA 2025, superó el promedio latinoamericano y quedó 82 puntos por debajo de la media de la Ocde - crédito Icfes

El director general de la Agencia Distrital Atenea, Víctor Saavedra, afirmó que los resultados requieren ampliar las alternativas de aprendizaje. “Academia Atenea es una herramienta que permite ampliar el acceso a contenidos gratuitos y fortalecer capacidades”, señaló.

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Cursos de ciencias, tecnología y habilidades laborales

La plataforma reúne cursos de formación básica en química, física, ecología, biotecnología, aprovechamiento de agua, cambio climático y gestión de residuos y economía circular. Entre los contenidos disponibles aparecen Fundamentos de Química Orgánica, Aldehídos y cetonas y Fundamentos de campos eléctricos y óptica.

En el componente digital, los usuarios pueden acceder a cursos como Fundamentos de Programación con ADA School, Uso básico de la computadora con Windows 11, Fundamentos de HTML y Desarrollo de sitios web responsivos. La oferta también incluye formación en administración de bases de datos relacionales, seguridad informática y servicios de infraestructura en la nube.

Academia Atenea dispone de alternativas relacionadas con inteligencia artificial y transformación digital. Entre ellas están Fundamentos de inteligencia artificial aplicada, el Diplomado en Transformación Digital como Estrategia 360, Creación de modelos 3D para entornos virtuales y el Diplomado en Blockchain y Aplicaciones Financieras.

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Academia Atenea ofrece cursos de ciencias, programación, seguridad informática, bases de datos, nube e inteligencia artificial aplicada para ampliar la formación digital - Imagen Ilustrativa Infobae

La programación incorpora cursos para fortalecer competencias de atención, comunicación y gestión. Los interesados pueden elegir contenidos sobre protocolos de servicio, habilidades de negociación, presentación, lenguaje corporal, investigación empresarial, responsabilidad social y educación financiera.

También hay rutas enfocadas en el acceso al empleo, como Proyéctate al mundo laboral TECH, Desarrollador de contenido digital y Analista de optimización en motores de búsqueda. La plataforma ofrece además formación en turismo, ecoturismo, mantenimiento industrial, uso de equipos de protección personal y cuidado de adultos mayores.

Entre los cursos de bienestar y desarrollo personal figuran Conéctate: Desarrollo socioemocional para familias de adolescentes, Conéctate: Desarrollo socioemocional para educadores y Conéctate: Potencia tu desarrollo socioemocional. También se ofrecen contenidos como Mejore la redacción de su currículum con IA generativa y Crea un Elevator Pitch usando Inteligencia Artificial Generativa.

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La entidad señaló que la plataforma busca responder a cambios en el mundo laboral, donde se requieren conocimientos tecnológicos, capacidad de actualización y herramientas para la toma de decisiones. La Administración de Carlos Fernando Galán plantea que Academia Atenea conecte la formación con alternativas educativas y de trabajo.

Cómo registrarse en Academia Atenea

La Agencia Distrital Atenea presentó Academia Atenea a jóvenes que terminan el servicio militar en Bogotá como una opción de formación y acceso al empleo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para acceder, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial Academia Atenea desde cualquier dispositivo. Allí podrán explorar el catálogo, escoger un curso o una ruta de aprendizaje e iniciar sesión con una cuenta existente o crear un usuario nuevo.

El registro requiere completar un formulario con los datos solicitados por la plataforma. Una vez finalizado ese paso, el usuario podrá comenzar el proceso formativo de manera personalizada.

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La oferta disponible incluye cursos como Promotor Turístico, Anfitrión Turístico, Diseñador de oferta turística, Introducción al ecoturismo, Técnico en seguridad informática, Administrador de bases de datos relacionales, Cuidador de adultos mayores e IA en el fútbol: Entienda cómo funciona la nueva era del deporte.