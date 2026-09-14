Ministerio de Trabajo realizó inspección a tienda de Zara en Unicentro Bogotá tras denuncia de empleada que aseguró que la obligaron a irse descalza para la casa

Ministerio de Trabajo verificará obligaciones laborales de Texmoda S.A.S. - crédito Ministerio de Trabajo - Toby Melville/REUTERS

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El Ministerio del Trabajo realiza este lunes 14 de septiembre de 2026 una inspección laboral sin previo aviso en un establecimiento de Zara ubicado en el Centro Comercial Unicentro, en Bogotá. La visita busca verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

La diligencia se adelanta en un local operado por Texmoda S.A.S. y estuvo a cargo de la Dirección Territorial Bogotá, por medio del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral.

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La cartera explicó en un comunicado que sus funcionarios revisarán las condiciones existentes en el lugar, así como la aplicación de la normativa a cargo del empleador. El procedimiento permitirá establecer si la empresa cumple los requerimientos legales relacionados con sus trabajadores.

“La actuación se realiza sin previo aviso”, indicó el Ministerio. La entidad precisó que el mecanismo hace parte de sus facultades de inspección, vigilancia y control.

Inspección laboral en Zara evaluará posibles medidas preventivas - crédito @MinTrabajoCol/X

La revisión abarca varios aspectos de la operación del establecimiento. Entre ellos figuran la existencia de vínculos laborales ajustados a la ley, los aportes al sistema de seguridad social y la implementación de medidas de prevención de riesgos dentro del sitio de trabajo.

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El Ministerio de Trabajo señaló que la actuación permitirá una constatación directa y objetiva de las condiciones en las que se desarrolla la actividad comercial. La visita del ministerio se da en plena controversia, tras hace unos días una empleada de dicha tienda denunciar en redes sociales malas prácticas.

El proceso tiene como finalidad recopilar información sobre la situación laboral y contrastarla con las obligaciones que deben observar los empleadores. Una vez termine el recorrido, los funcionarios elaborarán un acta y un informe con los resultados. Esos documentos definirán los pasos posteriores de la autoridad laboral.

“Se elaborarán el acta y el informe correspondientes”, indicó la comunicación oficial. El Ministerio agregó que, si los hallazgos lo justifican, podrá requerir a la empresa un plan de mejoramiento.

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Ministerio de Trabajo inspecciona un establecimiento de Zara en Bogotá - crédito MinTrabajo

La autoridad laboral indicó que también podría adoptar medidas preventivas conforme a las conclusiones de la inspección.

El procedimiento se desarrolla con garantías de debido proceso y respeto por los derechos de las partes, según el documento. La entidad afirmó que mantendrá sus acciones de vigilancia en distintos sectores y regiones del país.

“El objetivo es proteger los derechos de los trabajadores”, señaló el Ministerio. La cartera añadió que busca promover el acatamiento de las normas laborales y asegurar que las verificaciones se realicen bajo criterios objetivos.

Trabajadora de Zara denunció que salió descalza de un local en Unicentro

Una empleada de Zara aseguró que salió descalza de un local de Unicentro, en Bogotá, luego de que sus superiores le solicitaran devolver un par de zapatos de dotación que la tienda le había prestado durante su jornada. María Alejandra Rojas difundió en redes sociales videos y audios de la discusión.

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La joven admitió que el calzado no era suyo. Explicó que la administración se lo facilitó porque acudió inicialmente al trabajo con tacones, pese a que el reglamento interno exige el uso de tenis para desempeñar las labores dentro del establecimiento.

La joven aseguró que el requerimiento se produjo al terminar su turno y pidió que se revise el trato que recibió - crédito @maria.a.rojas84/ TikTok

Según el relato, los supervisores pidieron la devolución del artículo al terminar el turno. Rojas señaló que advirtió que no llevaba otro par para volver a casa. “¿Entonces me tengo que ir descalza?”, preguntó en una de las grabaciones.

La encargada respondió que no le ordenaba retirarse sin zapatos, pero insistió en que debía entregar el producto. “El calzado lo tienes que devolver”, afirmó. En otro momento, agregó: “No me importa cómo te vayas”.

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Rojas sostuvo que el conflicto no se limitó al préstamo de los zapatos. Según su versión, existían tensiones previas por una lesión que sufrió en la mano derecha el 23 de agosto, mientras participaba como arquera en una actividad recreativa relacionada con el trabajo.

La trabajadora afirmó que buscó que el caso fuera reconocido como accidente laboral. Señaló que, al comienzo, acudió a su Entidad Promotora de Salud (EPS) porque no aparecía afiliada a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Después, indicó, la ARL le otorgó una incapacidad de 10 días, medicamentos y estudios médicos. Un especialista habría ordenado una tomografía por una posible fractura de escafoides y prolongó la incapacidad.

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El 10 de septiembre de 2026, tras regresar al establecimiento, Rojas dijo que recibió la orden de devolver el par que usaba. “El calzado no es mío”, reconoció, aunque cuestionó que la medida se mantuviera pese a no disponer de otro para salir.

La joven negó una versión que circuló en redes sociales sobre un supuesto segundo par guardado en su bolso. También sostuvo que existe un registro de su llegada a casa sin calzado.