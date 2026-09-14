Este fue el emotivo mensaje de Salomé Rodríguez luego de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Nacional en el estadio Atanasio Girardot

James Rodríguez aceptó que sus dos hijos son hinchas y esto pesó en su decisión de volver al fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional

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El fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional reunió el 13 de septiembre a más de 44.000 espectadores en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el capitán de la selección Colombia ingresó al campo junto a sus hijos Salomé y Samuel. La decisión de volver al fútbol colombiano estuvo influida por el entusiasmo de ambos, seguidores del conjunto verde.

La presentación convirtió a Salomé Rodríguez en una de las protagonistas de la jornada. La hija mayor del mediocampista compartió en Instagram fotografías del recorrido que hizo con su padre, tomados de la mano, mientras el estadio los ovacionaba y se revelaba el dorsal 23 que utilizará en el club.

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“Alguien que me despierte de este sueño”, escribió Salomé al expresar su emoción por la llegada de Rodríguez al equipo del que es hincha. La joven mostró imágenes de la ceremonia junto al futbolista.

Post de Salomé Rodríguez en el día de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito Instagram

James Rodríguez explicó que la opinión de sus hijos tuvo peso en la elección de Atlético Nacional. Durante la rueda de prensa en la sede deportiva de Guarne, afirmó: “Influyó mucho, mis hijos son hinchas de este club y ellos están felices”.

El volante recordó la reacción de Salomé cuando le comunicó que vestiría la camiseta verdolaga: “Cuando se lo dije a mi hija, casi que lloraba”. Samuel también recibió la noticia con entusiasmo, en especial por su afinidad con el color verde desde el paso de David Ospina por el equipo.

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“Mi hijo también; a él le está gustando mucho el verde, desde que estaba David”, señaló Rodríguez sobre Samuel y el arquero, tío de Salomé. Ospina y su familia asistieron al acto de bienvenida de su excuñado, tras haber estado vinculados a Atlético Nacional en distintas temporadas.

El futbolista contó que le resultó difícil rechazar la propuesta cuando el club se contactó con él, por el afecto y la admiración que siente por una institución de la que fue hincha durante su infancia. También sostuvo que buscaba que sus hijos disfrutaran esta etapa: “Quiero que ellos se sientan felices también”, declaró.

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Maluma celebró en Instagram el fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/ Instagram

La contratación provocó reacciones entre hinchas, usuarios de redes sociales y figuras del entretenimiento vinculadas con Medellín. Maluma respondió al anuncio oficial de Atlético Nacional en Instagram con el mensaje: “Qué chimba, uffff”, que acumuló miles de interacciones.

El artista urbano Blessd también celebró la incorporación con una frase breve: “Vamos Nacional”. El creador de contenido y deportista Mateo Carvajal escribió “Bienvenido, crack” en la publicación del club.

Cuándo será el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

Su debut podría producirse el 16 de septiembre frente a Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Si no es convocado, su estreno se postergaría para el encuentro ante Llaneros en Villavicencio o para el duelo como local contra Millonarios, programado para el jueves 24 de septiembre.

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James Rodríguez fue presentado ante la hinchada como nuevo refuerzo de Atlético Nacional -crédito @nacionaloficial/X

James Rodríguez eligió el número 23 para jugar en Atlético Nacional durante el segundo semestre de 2026, una camiseta inspirada en Michael Jordan y LeBron James, debido a que la 10 ya está inscrita a nombre de Edwin Cardona para el campeonato en curso.

En sus redes sociales, la institución explicó la decisión con un mensaje: “Hay números que no solo hacen parte de una camiseta, hacen parte de la historia. Esos que dejan de pertenecer a un deporte para pertenecer a la grandeza misma…. el 23 vistió a Jordan de eternidad, a LeBron de imperio, y hoy viste al más grande. @jamesdrodriguez ya tiene su dorsal de leyenda”.

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La confirmación se produjo durante la presentación del capitán de la selección Colombia ante cerca de 40.000 hinchas en el estadio Atanasio Girardot, antes del partido del domingo frente a Águilas Doradas.

El reglamento impide reasignar durante un torneo un número que un futbolista inscrito ya utilizó en encuentros oficiales. Cardona ha llevado la 10 durante la competencia, por lo que James debió optar por otra alternativa.