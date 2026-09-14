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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias

El vigente bicampeón del fútbol colombiano, Junior FC, es penúltimo con apenas tres unidades en siete partidos, luego de la derrota contra Alianza FC que respira en el descenso

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
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Con el 90% de jugada la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026, Millonarios FC y Deportivo Cali tuvieron celebradas actuaciones que les permite terminar la jornada entre los ocho mejores del campeonato. En el descenso, Cúcuta Deportivo volvió a la zona roja, mientras que Jaguares y Alianza FC toman un leve respiro. América vs. Deportivo Pasto es el único partido pendiente por jugarse.

El Deportivo Cali se impuso 1-2 al Once Caldas en el Palogrande y consiguió su tercer triunfo en la Liga. El gol de Juan Dinenno en el minuto 82 selló la victoria. Nicolás Benedetti adelantó al conjunto vallecaucano tras una combinación con Johan Martínez.

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Jefry Zapata igualó para el local luego de una jugada colectiva que inició Andrés Roa, pero Emanuel Reynoso asistió a Dinenno para el gol decisivo. Once Caldas presionó durante el segundo tiempo, aunque no logró volver a marcar.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Millonarios es segundo en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Millonarios de Alberto Gamero venció 2-1 a Cúcuta en el estadio General Santander y consiguió su primer triunfo desde el regreso del entrenador. Rodrigo Ureña abrió el marcador y Rodrigo Contreras definió el partido cinco minutos después del empate local.

El conjunto bogotano fue ofensivo durante los 90 minutos, aunque volvió a mostrar dificultades defensivas, especialmente en acciones de balón detenido. Javier Burrai cometió un error en la igualdad de Gustavo Torres, pero sostuvo al equipo con varias atajadas ante oportunidades claras del rival. Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026:

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  1. América de Cali: 20 puntos / +16 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Millonarios: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 16 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 15 puntos / +10 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  5. Independiente Medellín: 15 puntos / +5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  6. Atlético Bucaramanga: 13 puntos / +4 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  9. Llaneros FC: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  10. Internacional de Bogotá: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 10 puntos / 0 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 9 puntos / +1 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  13. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -6 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  14. Fortaleza FC: 8 puntos / -2 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  15. Boyacá Chicó: 8 puntos / -7 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  16. Jaguares FC: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  17. Deportivo Pereira: 6 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  18. Alianza FC: 5 puntos / -9 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  19. Junior FC: 3 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 2 puntos / -8 diferencia de gol / 8 partidos jugados.

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Al final de la fase todos contra todos descienden los dos equipos con peor promedio acumulado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Junior de Barranquilla perdió 1-0 este sábado ante Alianza Valledupar por la décima fecha de la Liga BetPlay II-2026 y cayó a la penúltima posición con 3 puntos. Alianza se adelantó en el marcador en el minuto tres. Ever Meza aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y venció al arquero Mauro Silveira para anotar el único gol del partido.

Esto le permitió al cuadro vallenato tomar distancia de sus rivales cercanos en el descenso con una ventaja de nueve puntos.

La ubicación de cada equipo en la tabla del descenso de 2026 surgirá del promedio de puntos conseguido entre 2024 y 2025. Para obtenerlo, se dividirá la cantidad de unidades acumuladas por cada club en esas dos temporadas entre el total de partidos que disputó durante ese período.

El partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo terminó 1-1, con gol de penal de Cristian Dájome, empate de Carlos Rentería y expulsión final de Miguel Pernía-crédito @Cucutaoficial/X
El partido entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo terminó 1-1, con gol de penal de Cristian Dájome, empate de Carlos Rentería y expulsión final de Miguel Pernía-crédito @Cucutaoficial/X
  • 20. Cúcuta Deportivo: 25 puntos / -19 diferencia de gol / 28 partidos jugados / 0.89 promedio.
  • 19. Boyacá Chicó: 94 puntos / -24 diferencia de gol / 104 partidos jugados / 0.90 promedio.
  • 18. Jaguares FC: 25 puntos / -18 diferencia de gol / 27 partidos jugados / 0.93 promedio.
  • 17. Alianza FC: 113 puntos / -23 diferencia de gol / 105 partidos jugados / 1.08 promedio.

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