Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

Emmanuel Restrepo desmintió varios mitos alrededor de las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN Cortesía

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El actor Emmanuel Restrepo desmintió en el programa radial Pa’ Picarrr de la emisora Vibra uno de los rumores más persistentes alrededor de MasterChef Celebrity: que la producción edita deliberadamente el comportamiento de los participantes para construir personajes que no responden a su personalidad real.

La aclaración llegó de alguien que tiene autoridad para hacerla. Restrepo, quien participa en la temporada actual del reality del Canal RCN, explicó que el propio equipo de producción les advirtió desde el primer día que no manipulaba las actitudes de los concursantes.

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“Nosotros no los estamos editando. Ustedes dicen lo que dicen y nosotros los ponemos. No tenemos cómo inventarnos”, reprodujo el actor, citando las palabras del jefe de producción al inicio de las grabaciones.

La producción descartó la edición de conductas desde el arranque

El actor Emmanuel Restrepo sería uno de los cuatro finalistas de esta temporada - crédito @emmanuelrestrepozapata/IG

Restrepo reconoció que él mismo llegó al programa con dudas sobre el tema. Fue la emisión de los capítulos al aire lo que terminó por convencerlo.

“Yo tenía mis dudas y ahora que está al aire y que yo lo veo, yo digo: de verdad, no hay cómo editar”, afirmó ante los conductores del espacio radial. El actor señaló que lo que el público percibe —su carácter respetuoso con los jueces, su tendencia a molestarse o sus episodios de llanto— es simplemente lo que él es.

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“Si a mí me ven molestón, si a mí me ven que soy muy respetuoso y con los jueces, llorón, eso soy, no es que me estén editando”, dijo. Sus compañeros de panel en Pa’ Picarrr lo interrumpieron para agregarle el calificativo que él mismo aceptó sin reparos.

El perfil de cada concursante se construye a partir de lo que se graba, no al revés

Una frustración con su preparación durante el reto de salvación, provocó que el actor rompiera en llanot - crédito Canal RCN cortesía

Otro de los mitos que Restrepo abordó tiene que ver con un supuesto contrato previo al inicio del programa en el que se le asignaría a cada participante un “perfil” de antemano –el villano, el llorón, el peleador–, como si se tratara de un guion acordado.

El actor aclaró que el proceso funciona al revés. “Van construyendo tu perfil después de que te ven y lo van editando, pero uno se comporta de alguna manera”, explicó. Es decir, la edición parte del material real que cada participante genera con su conducta, no de un molde previo que se le impone.

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Uno de los conductores del programa sí precisó que existe un margen técnico de intervención: el volumen de ciertas actitudes puede subirse en la edición para que resulten más evidentes. Restrepo lo admitió sin mayor resistencia. Ese ajuste, sin embargo, dista de inventar una personalidad que no existe.

La teoría de los asistentes que cocinan por los famosos

Las teorías de conspiración alrededor del reality no se detienen en la edición de conductas.

Emmanuel Restrepo pidió explicaciones ante el silencio del jurado, buscando entender los errores cometidos en el reto - crédito cortesía Canal RCN

Restrepo mencionó en el espacio radial que recientemente leyó una versión que lo dejó entre la risa y el asombro: que los participantes no cocinan ellos mismos, sino que cuentan con asistentes que preparan los platos en su lugar.

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“También el otro día leí que nosotros no cocinábamos, que teníamos asistentes que cocinaban por nosotros”, contó el actor, y la anécdota generó carcajadas entre los conductores del programa. Uno de ellos completó la idea señalando que la teoría también explicaría por qué a veces los platos salen mal: si hubiera un profesional detrás, los resultados serían impecables.

Restrepo no profundizó en una refutación formal de ese rumor. La sola mención bastó para que el absurdo de la hipótesis quedara en evidencia.

Un actor que reconoce lo que es, sin filtros

La participación de Restrepo en MasterChef Celebrity Colombia ha sido una de las más comentadas de la temporada. El actor, conocido por su papel de Carmelo en la producción Rigo, llegó al programa sin ocultar que ganar no era su prioridad, aunque eso no le impidió vivirlo con una intensidad que él mismo describió como agotadora.

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El actor confesó en una entrevista por qué rompió en llanto durante el reto de salvación - crédito Canal RCN Cortesía

En episodios anteriores del mismo espacio radial, el actor ya había hablado del estado de tensión permanente que genera el formato. “Te pone a prueba mentalmente, entonces estás con los nervios de punta todo el tiempo”, había dicho a los conductores de Vibra.

Esa misma honestidad es la que aparece ahora cuando habla de la edición. Para Restrepo, el debate sobre si el programa construye artificialmente los personajes pasa por alto algo elemental: que las cámaras, en ese contexto de presión extrema, simplemente registran lo que cada persona ya es.