Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha Fifa en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

El estadio Olímpico Pascual Guerrero es la casa de la selección Femenina y sede del Mundial Femenino Sub-20 de 2024 - crédito Alcaldía de Cali

Guardar

La Selección Colombia jugará en Cali durante la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre, en un partido que servirá para preparar los próximos objetivos del equipo de Néstor Lorenzo después del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero y todavía no tiene rival confirmado.

Parte de los ingresos por la venta de entradas será destinada a la construcción de la sede propia de la Liga Vallecaucana de Fútbol y a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La iniciativa busca apoyar la recuperación de la ciudad y fortalecer la estructura administrativa y deportiva del fútbol regional.

PUBLICIDAD

Oweimar Giraldo, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, confirmó el partido a 90 Minutos y explicó que la Federación Colombiana de Fútbol ya otorgó el aval para realizarlo. “Recibimos por parte de la Federación Colombiana de Fútbol el aval de un partido de la Selección Colombia en el mes de noviembre de la fecha FIFA. Parte de los recaudos que se tengan por ingresos al escenario deportivo al del Pascual Guerrero van a llegar para catapultar esa idea de tener una sede propia de la Liga”, aseguró.

Así se ve el estadio Pascual Guerrero para el duelo América vs. Macará por la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

La organización pretende que los recursos permitan avanzar en una sede permanente, especialmente después de que la sede administrativa de la Liga tuvo que ser reubicada por las afectaciones en el edificio de Indervalle. Giraldo dijo al medio que el objetivo es que el proyecto esté listo para el centenario de la Liga Vallecaucana de Fútbol, previsto para 2031.

PUBLICIDAD

No hay mayores detalles sobre si será la selección absoluta masculina o la femenina. También podría tratarse de partidos de preparación de las divisiones menores.

La otra oferta que tiene la selección Colombia para jugar en la fecha FIFA de noviembre

Néstor Lorenzo quiere asegurar el primer puesto del grupo K en el Mundial de Norteamérica 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección Colombia recibió una oferta para disputar partidos amistosos en Asia durante la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre de 2026. El ofrecimiento habría llegado a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), según informó As Colombia en el programa Es Un Hecho.

El eventual regreso al continente se produciría después de más de tres años. La última presentación de Colombia en Asia fue el 28 de marzo de 2023, cuando derrotó 2-1 a Japón con goles de Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal; durante esa misma fecha FIFA también empató 2-2 con Corea del Sur.

PUBLICIDAD

Antes de esos compromisos, el equipo enfrentará a México el 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6 de octubre. Los tres partidos se jugarán en Estados Unidos, donde Colombia también venció a Costa Rica por 3-1 y a Jordania por 2-0 durante 2026.

El técnico Néstor Lorenzo entregará la convocatoria de la Selección Colombia en la semana del 14 de septiembre, de acuerdo con información divulgada por Fabio Poveda en el programa “Blog Deportivo”, de Blu Radio. La lista servirá para los partidos de preparación de septiembre y octubre, dentro del proceso hacia la Copa América de 2028 y las eliminatorias del Mundial 2030.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido contra Ghana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, Estados Unidos., 3 de julio, 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

“Lo que se ha podido conocer al respecto es que Lorenzo entregará los convocados en la semana del 14 de septiembre. Por ahora no hay nada más al respecto”, dijo Poveda. Esta será la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026, torneo en el que Colombia llegó a octavos de final y fue eliminada por Suiza.

La convocatoria estará marcada por el anuncio de retiro de Juan Fernando Quintero y la posible despedida del arquero David Ospina, quien se recupera de una lesión y no pudo completar su fichaje por Atlante.

Gustavo Puerta y Richard Ríos también cambiaron de club: el primero llegó a Olympiakos, de Grecia, y el segundo a Al Ittihad, de Arabia Saudita. Ambos tendrán algunas semanas para sumar minutos antes de los partidos.

PUBLICIDAD