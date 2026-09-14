Levy Rincón, influencer afín a Gustavo Petro, anunció que la UNP no le retirará su esquema de seguridad: “A los que lloran”

Levy Rincón acusó a De la Espriella de estar detrás de un posible atentado en su contra - crédito Instagram de Levy Rincón/UNP

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Levy Rincón, reconocido creador de contenido político colombiano, dio nuevos detalles sobre la situación de su esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Luego de que el sábado 12 de septiembre denunciara la suspensión de dicho grupo de escoltas para su protección en el país, en la noche del 13 de septiembre anunció en sus redes sociales que la entidad reversó dicha decisión y podrá continuar protegido por los integrantes de seguridad.

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Según explicó en su cuenta de X, el influencer afín a la administración de Gustavo Petro señaló que la UNP le notificó dicha decisión por medio de un correo electrónico, argumentando que el estudio de riesgo seguía notificando posibles vulneraciones a su integridad.

El activista ratificó la permanencia de su esquema de seguridad en las redes sociales - crédito @LevyRincon/X

“Desde la UNP acaban de enviarme un correo ratificando mi esquema de seguridad debido al estudio de riesgo que se me realizó en el mes de Julio”, indicó Rincón en un mensaje difundido en las redes sociales.

Pese a ello, el activista político emitió nuevas críticas hacia Didier Blanco, designado como director de la UNP en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, al calificarlo como “corrupto” y al responsabilizarlo por la suspensión inicial de su esquema.

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Incluso, acusó al propio presidente de la República y al encargado de la entidad, al igual que al director general de la Policía Nacional de posibles represalias en su contra. “Dejo constancia que el corrupto Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, quien ordenó quitármelo, seguro hará lo posible para que yo sea asesinado. ¡Hago responsables a Abelardo de la Espriella, Didier Blanco y Jesús Alejandro Barrera (Director de la policía nacional) de cualquier atentado en mi contra (sic)”, advirtió.

Levy Rincón responsabilizó a Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por posibles represalias contra su vida - crédito Defensores de la Patria

Finalmente, Levy Rincón dedicó su mensaje a quienes han cuestionado que le sea otorgado un esquema de seguridad, y lo relacionó con varios episodios polémicos del actual mandatario colombiano.

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“¡A los que lloran por el pago de mi esquema pues bien puedan háganlo también por los miles de millones de pesos que se gasta el presidente ilegítimo montando en helicóptero para verse con los miembros del clan Char! Por ahora sigo con escoltas y camioneta convencional”, concluyó.

El esquema de seguridad de Levy Rincón consiste en dos escoltas y una camioneta convencional para su recorrido por el territorio colombiano.

El influenciador Levy Rincón afirmó que enfrenta riesgo extraordinario por amenazas, atentados e intentos de asesinato en Cali y Bogotá - crédito @levyrincon/IG

Denuncia inicial

El sábado 12 de septiembre, Levy Rincón utilizó su cuenta de X para denunciar la suspensión de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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En su publicación, el creador de contenido señaló que dicha decisión obedeció a una nueva evaluación que, según él, habría concluido que no necesita protección, pese a que afirma estar bajo riesgo extraordinario por amenazas, atentados e intentos de asesinato en Cali y Bogotá.

El influenciador sostuvo que la última revisión de su situación se había realizado hace dos meses, pero que Blanco ordenó un estudio de riesgo “exprés” que derivó en la suspensión. Según su relato, las evaluaciones practicadas durante cuatro años habían determinado que enfrentaba un riesgo extraordinario.

Rincón cuestionó el procedimiento en una publicación en X y vinculó la decisión con Abelardo de la Espriella, a quien acusó de ejercer presión judicial en su contra por medio de la firma De la Espriella Lawyers. También afirmó que el presidente, al que considera ilegítimo, tiene embargado un vehículo de su propiedad.

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El influenciador Levy Rincón señaló al director de la UNP y al director de la Policía Nacional como responsables de su seguridad, ante el retiro de su esquema - crédito @LevyRincon/X

“El señor designado por el lavador de plata de Alex Saab y estafador de narcotraficantes @ABDELAESPRIELLA pasó por encima del estudio de riesgo que se me hizo hace dos meses y que me vienen haciendo hace 4 años que determina riesgo extraordinario debido a las amenazas, atentados e intentos de asesinato tanto en Cali como en Bogotá”, escribió Rincón.

También acusó a Jesús Alejandro Barrera Peña, actual director de la Policía Nacional, de haber emprendido una persecución en su contra desde 2020, cuando el oficial era director de la Dirección de Inteligencia.

Según afirmó, esa actuación estaría relacionada con denuncias que hizo sobre la compra de un software que presuntamente se utilizó para interceptaciones ilegales contra la oposición.

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La UNP también tendría programada una evaluación de riesgo para Edwin Palma Egea, exministro de Minas y Energía, y para exministras de Deporte, Vivienda y Ciencia, según información revelada por la periodista Darcy Quinn de La FM.