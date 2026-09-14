Ministra Juliana Gutiérrez justificó el recorte presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espiella al deporte: “Para cuidar las finanzas del país”

Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte, espera que las nuevas medidas de seguridad funcionen para acabar la violencia en los estadios - crédito Ministerio del Deporte

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Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte de Colombia, defendió la inversión deportiva dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027, pese a que la asignación prevista para su cartera representa una reducción del 40% frente a los recursos de este año.

La funcionaria se pronunció en su perfil de Instagram ante la semana decisiva del trámite presupuestal en el Congreso. Allí sostuvo que el Gobierno busca preservar las finanzas públicas sin abandonar el gasto social, los programas deportivos ni la atención a las regiones.

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“Hoy el Presupuesto General de la Nación 2027 entra en una semana decisiva en el Congreso. Son $634,9 billones que deben responder a una realidad fiscal compleja, pero también a las prioridades de los colombianos. Desde el Gobierno seguimos trabajando para cuidar las finanzas del país sin renunciar a la inversión social, al deporte y a las regiones” escribió la gerente de la cartera.

Post de Juliana Gutiérrez en Instagram sobre el recorte presupuestal al Deporte - crédito Instagram

El proyecto presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella asciende a $634,9 billones de pesos colombianos para la vigencia de 2027.

Las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen previsto debatir y votar el monto global del Presupuesto General de la Nación el 14 de septiembre de 2026 a las 2:00 p. m.. La cifra debe quedar definida antes del 15 de septiembre para que el proyecto avance hacia su primer debate unificado.

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Luego de esa votación, la ponencia pasará al debate conjunto de las comisiones económicas. El trámite deberá completarse antes de que finalice septiembre, con miras a que las plenarias de Senado y Cámara aborden el proyecto durante las primeras semanas de octubre.

Colombia tendrá el lunes actividad en BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La propuesta oficial supone un aumento de $ 59,9 billones frente a los montos iniciales previstos para la vigencia anterior. El incremento general equivale al 10,3%.

El Gobierno ha explicado que buena parte de esos recursos se destinará al pago de obligaciones acumuladas, pasivos institucionales y compromisos que habían quedado sin financiación en sectores de la administración pública.

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El Marco Fiscal de Mediano Plazo fijó para 2027 un techo de déficit de 9,4% del producto interno bruto. La proyección oficial contempla una reducción gradual de ese indicador hasta niveles cercanos al 2,3% en los años posteriores.

Gutiérrez aludió a esa restricción al afirmar que el presupuesto debe responder a “una realidad fiscal compleja”, pero sostuvo que las prioridades ciudadanas deben mantenerse dentro de la discusión legislativa.

Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó en 40% el presupuesto del deporte

El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano

El Ministerio del Deporte tendría una asignación de $ 297.700 millones en 2027, frente a los $ 496.100 millones que recibió en 2026. La diferencia es de casi $ 200 mil millones y representa un recorte del 40% para la cartera. La reducción ocurre mientras el presupuesto total de la Nación crece 10,3%.

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La disminución ha generado inquietud en el sector deportivo porque coincide con el comienzo de competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los recursos del Ministerio del Deporte cubren programas de formación, competencia, recreación, actividad física y deporte escolar. También respaldan la presencia de atletas colombianos en certámenes internacionales.

Javier Suárez, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá y miembro de la Comisión de Atletas, advirtió que el presupuesto destinado a recreación y actividad física caería 62,5%.

Post de Javier Suárez sobre el recorte presupuestal al deporte para el 2027 - crédito Instagram

Suárez también señaló que los fondos para la formación de deportistas disminuirían 34,7%. En su análisis, el deporte sería uno de los sectores con mayor reducción dentro de la propuesta presupuestal.

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Carlos Ramírez, bicicrosista y doble medallista olímpico de bronce, en Infobae Colombia expresó preocupación por la reducción de recursos. El deportista recordó que el presupuesto del sector ha descendido durante los últimos gobiernos.

Ramírez alertó sobre el efecto que podría tener la falta de recursos en programas como Atleta Excelencia, dirigido a deportistas con mejor posición dentro del sistema del Ministerio del Deporte.

El campeón olímpico planteó que el deporte necesita una participación más amplia de las empresas: “El deporte también debería ser un poquito más público-privado”, propuso al referirse a la dependencia de los recursos estatales.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, en charla con Infobae Colombia atribuyó las limitaciones presupuestales a obligaciones que el Estado debe cubrir. Según su evaluación, el país enfrenta un ajuste por deudas y compromisos que no estaban incluidos en presupuestos anteriores.

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Londoño sostuvo que la inversión en deporte debe contemplar infraestructura, promoción de la actividad física y acompañamiento integral para los atletas. Ese respaldo incluye entrenadores, nutrición y atención psicológica.