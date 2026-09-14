Colombia

Fecode y centrales obreras anunciaron jornadas de marchas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella: convocaron a paro nacional en noviembre

La jornada fue acordada con la CUT, el Pacto Histórico y otras 12 agrupaciones, como parte de la preparación de una protesta de alcance país prevista para noviembre contra Abelardo de la Espriella

La principal causa del paro de maestros en Bogotá fue la crisis del sistema de salud del magisterio y las dificultades en trámites administrativos - crédito @fecode/X
Fecode convocó una movilización nacional en Colombia para el 14 de octubre junto con la CUT, el Pacto Histórico y otras 12 organizaciones sociales - crédito @fecode/X
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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a una nueva movilización nacional para el 14 de octubre junto con la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el Pacto Histórico y otras 12 organizaciones sociales.

Según indicó el sindicato de docentes, la jornada se planteó como antesala de un paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella que las agrupaciones buscan iniciar en noviembre.

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La convocatoria surgió de un encuentro realizado en Bogotá el 11 y 12 de septiembre, al que asistieron más de 1.500 delegados de sindicatos, colectivos sociales, organizaciones campesinas, comunidades étnicas y fuerzas políticas de distintas regiones del país.

El comunicado del encuentro nacional fijó para el miércoles 14 de octubre una jornada de manifestaciones en Colombia. Las organizaciones aún no informaron los lugares de concentración ni los recorridos previstos en ciudades como Bogotá y Medellín.

La jornada del 14 de octubre funcionará como antesala de un paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella que las organizaciones buscan iniciar en noviembre - crédito Fecode
La jornada del 14 de octubre funcionará como antesala de un paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella que las organizaciones buscan iniciar en noviembre - crédito Fecode

Según indicaron los sindicalistas, la movilización busca respaldar una agenda de defensa de la soberanía, la democracia, la paz, los servicios públicos y las reformas sociales. También anticipa afectaciones a la circulación en las principales capitales, aunque no se conocen los detalles operativos de las protestas.

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La declaración plantea que la actividad de octubre será parte de la preparación de una huelga de alcance nacional. El documento propuso organizar una campaña para que la medida comience el 11 o el 20 de noviembre, sin precisar cuál de las dos fechas quedará finalmente definida.

Fecode difundió la decisión a través de su cuenta de X. “El Encuentro llama a construir la más amplia unidad popular, fortalecer la organización desde los territorios y preparar la movilización nacional”, indicó la federación docente.

La organización añadió que la convocatoria apunta a defender “la soberanía, la democracia, la paz, los derechos conquistados y los servicios públicos, incluida la educación pública”.

Los delegados reunidos en Bogotá declararon su oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. Los líderes del magisterio lo acusan de orientar al país hacia una mayor subordinación a los intereses de Estados Unidos y de promover decisiones contrarias a los derechos laborales, sociales y políticos.

La interrupción de la jornada escolar afecta no solo el aprendizaje, sino también el acceso al principal alimento diario de miles de alumnos - crédito @fecode/X
Las organizaciones dijeron que la protesta defenderá la soberanía, la democracia, la paz, los servicios públicos y las reformas sociales, aunque aún no definieron recorridos ni puntos de concentración - crédito @fecode/X

La declaración sostiene que las organizaciones defenderán las reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas, menciona la reforma laboral, la entrega de tierras a campesinos, la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado y medidas en materia educativa y pensional.

El comunicado también atribuye al actual gobierno la intención de permitir bases militares estadounidenses y desarrollar operaciones conjuntas con tropas de ese país. Los colectivos cuestionaron, además, lo que describieron como una política de privatización de entidades estatales y servicios públicos. En ese apartado mencionaron a Ecopetrol, Cenit, el Grupo Bicentenario y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La declaración también rechaza una eventual ampliación del porte de armas, el fortalecimiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la reanudación de la aspersión aérea con glifosato y la aplicación de técnicas de fracturación hidráulica.

La defensa de la educación y de los territorios aparece entre los ejes

La Federación Colombiana de Educadores incluyó la defensa de la educación pública entre los argumentos de la jornada. El documento rechaza la precarización del sistema educativo y denuncia una presunta persecución contra dirigentes sindicales del magisterio.

Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Fecode sostuvo que la movilización también busca defender la educación pública y denunció precarización del sistema educativo y persecución contra dirigentes sindicales del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El texto también plantea la protección de la salud, el agua y los servicios básicos como derechos fundamentales. Las organizaciones incluyeron ese punto en una plataforma que reúne reclamos laborales, ambientales y territoriales.

Otro de los ejes consiste en impedir lo que los convocantes definieron como un intento de eliminar la referencia al campesinado en el lenguaje oficial. Para los firmantes, esa medida afectaría la identidad, la cultura y las luchas de las comunidades rurales.

El plan de acción contempla una jornada mundial de solidaridad con el pueblo palestino para el 10 de octubre. Cuatro días después tendrá lugar la movilización preparatoria del paro nacional.

Ante la atenta mirada de grupos sindicales y estudiantiles se desarrolla el Cabildo Abierto en la Plaza de Bolívar para dar cierre al Paro Nacional de 48 horas en Bogotá - crédito @fecode/X
El comunicado rechazó una eventual ampliación del porte de armas, el fortalecimiento de las EPS, la aspersión aérea con glifosato y el fracking en Colombia - crédito @fecode/X

La CUT celebrará sus 40 años el 16 de noviembre. El cronograma también prevé actividades por el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, programadas para el 24 de noviembre.

La agenda incluye una conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Hacia el final de ese mes, las organizaciones anunciaron un Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos.

El documento plantea mantener las campañas de solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto, las inundaciones y los incendios. Los convocantes propusieron impulsar una organización independiente de las personas damnificadas.

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