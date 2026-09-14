Juegos Suramericanos 2026, colombia se destaca en gimnasia, natación y clavados: así va en el medallero y las opciones de preseas para hoy, 14 de septiembre

Colombia abrió los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de oro y cuatro de plata, y quedó tercera en el medallero general - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia abrió los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de oro y cuatro de plata durante la jornada del domingo 13 de septiembre, resultados que la ubicaron en el tercer puesto del medallero general y anticiparon una nueva fecha con cinco disciplinas nacionales en competencia.

Brasil lidera la clasificación con 14 oros, ocho platas y siete bronces, para 28 preseas. Colombia ocupa el segundo lugar con cuatro oros, cinco platas y un bronce, mientras Argentina es tercera con tres oros

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La primera consagración colombiana llegó en los clavados. Daniela Zapata ganó el trampolín femenino de un metro en el Centro Acuático Provincial tras dominar sus cinco ejecuciones y sumar 253.00 puntos.

La brasileña Anna Rodrigues obtuvo la plata con 241.40 unidades y su compatriota Luana Wanderley fue bronce con 238.20. La colombiana Viviana Uribe finalizó quinta con 202,30 puntos.

Thomas Mejía conquistó el segundo oro de Colombia en Santa Fe 2026 al imponerse en el concurso completo individual de gimnasia artística masculina. - crédito Comité Olímpico Colombiano

El segundo título se definió en el Invencible Arena de Rosario, donde Thomas Mejía se impuso en el concurso completo individual de gimnasia artística masculina. El deportista acumuló 78.750 puntos en los seis aparatos.

La gimnasia también aportó una plata por equipos masculinos. La formación estuvo integrada por Tomás Mejía, Ángel Barajas, Yan Zabala, Daniel Villa, Juan Ramos y Jorman Álvarez.

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La natación de carreras cerró el día con tres segundos puestos. Laura Sofía Melo fue plata en los 200 metros combinado individual femenino con 2:15.53, a 28 centésimas de la brasileña Agatha Marcondes, ganadora con 2:15.25.

El relevo femenino de 4×200 metros libre, compuesto por Samantha Baños, Mariana Cabezas, Melo y Jasmin Pistelli, registró 8:24.09. Brasil se llevó el oro con 8:12.89 y Argentina terminó tercera con 8:24.60.

Daniela Zapata le dio a Colombia el primer oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al ganar el trampolín femenino de un metro en clavados - crédito Comité Olímpico Colombiano

Sebastián Camacho, David Arias, Juan García y Juan Morales consiguieron la otra plata en el relevo masculino de 4×200 metros libre, con un tiempo de 7:27.22. Brasil ganó la prueba con 7:22.39 y Argentina completó el podio con 7:29.44.

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La esgrima tuvo sus primeras pruebas en el CAP Estadio Salvador Bonilla. Tatiana Prieto fue novena y Laura Guerra terminó undécima en florete individual femenino, ambas dentro del cuadro de 16; en sable individual masculino, Juan Pacheco ocupó el noveno puesto y Jacob Cardona fue duodécimo.

En voleibol playa, Yefferson De la Hoz y Juan Noriega debutaron con triunfo sobre los paraguayos Maximiliano Pérez y Matías Yegros. La dupla colombiana ganó 2-0, con parciales de 21-12 y 21-13, en 34 minutos.

Mercy Beleño y Sara Pérez perdieron 2-0 ante Venezuela, con marcadores de 21-19 y 22-20. Luego vencieron a Argentina en el primer set por 21-18, pero las locales remontaron con parciales de 21-11 y 15-11 para imponerse por 2-1.

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Así va Colombia el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Brasil lideró el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 14 oros, mientras Colombia ocupó el segundo puesto y Argentina quedó tercera - crédito Comité Olímpico Colombiano

Brasil: 14 medallas de oro; 8 medallas de plata; 6 medallas de bronce. Colombia: 4 medallas de oro; 5 medallas de plata; 1 medallas de bronce. Argentina: 3 medallas de oro; 1 medallas de plata; 7 medallas de bronce. Uruguay: 1 medallas de oro; 0 medallas de plata; 0 medallas de bronce. Venezuela: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 3 medallas de bronce. Ecuador: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 1 medallas de bronce. Perú: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 0 medallas de bronce. Chile: 0 medallas de oro; 0 medallas de plata; 4 medallas de bronce. Paraguay: 0 medallas de oro; 0 medallas de plata; 1 medallas de bronce.

Estas son las competencias más impotantes del 14 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Colombia tendrá el lunes actividad en BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La delegación nacional sumará este lunes 14 de septiembre los debuts de BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico. Serán dos corredores de BMX, cuatro ciclomontañistas, 16 pesistas, siete patinadores artísticos y ocho patinadores de velocidad.

Liszurley Villegas y Luis Rincón competirán en BMX Freestyle hasta el martes 15 en el BMX Park del Eco Parque de Rafaela. Cada participante realizará dos recorridos cronometrados de un minuto tanto en clasificación como en la final, evaluados por dificultad y calidad de ejecución; las pruebas entregarán puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional.

El cross-country olímpico de ciclomontañismo se disputará íntegramente el lunes en el Circuito MTB del Autódromo del Club Atlético de Rafaela. Ana María Roa, Gloria Garzón, Jhonnatan Botero e Iván López competirán en una carrera con vueltas de entre 3,5 y cuatro kilómetros, con una duración prevista de entre una hora y 20 minutos y una hora y 40 minutos.

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El levantamiento de pesas se extenderá hasta el jueves 17 en el Gimnasio N.° 5 del Club Atlético Provincial de Rosario. Habrá 16 categorías, ocho femeninas y ocho masculinas, con medallas definidas por el total acumulado de cada competencia.

La nómina colombiana incluye a Duván Ferrer, Juan Martínez, Julieth Rodríguez, Antonina Moya, Karen Mosquera, Marcos Bonilla, Nayibe Medina, Rafael Cerro, Yeinny Geles, Rohelys Galvis, Valeria Rivas, María Mena, Gustavo Maldonado, Francisco Mosquera, Jhonatan Rivas y el doble medallista olímpico Luis Javier Mosquera.

El patinaje de velocidad se desarrollará hasta el miércoles 16 en el Patinódromo Roberto Tagliabué de Rosario, con pruebas de 200 metros meta contra meta, 500 metros + distancia, 1.000 metros velocidad, 5.000 metros puntos y 10.000 metros eliminación. La disciplina otorgará cinco oros, cinco platas y cinco bronces por rama, además de cuatro cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027: uno femenino y uno masculino en velocidad y fondo.

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Gabriela Rueda, Kollin Castro, Jacobo Mantilla, Jhon Edwar Tascón, Camila Giraldo, Sara Muñoz, Alejandro Lenis y Santiago Vásquez integran el equipo de velocidad. En patinaje artístico, las pruebas de libre y solo danza se realizarán hasta el martes 15 en el Invencible Rosario, con Brayan Carreño, Jeshua Folleco, Paulina Ruíz, Deivi Rojas, Paulina Pérez, Laura Rodríguez y Hannah Castillo en la delegación colombiana.