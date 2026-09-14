Deportes

Juegos Suramericanos 2026, colombia se destaca en gimnasia, natación y clavados: así va en el medallero y las opciones de preseas para hoy, 14 de septiembre

La delegación cafetera viajó a Argentina con más de 400 deportistas que competirán hasta el 26 de septiembre en el evento que hace parte del ciclo olímpico

Colombia abrió los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de oro y cuatro de plata, y quedó tercera en el medallero general - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia abrió los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de oro y cuatro de plata, y quedó tercera en el medallero general - crédito Comité Olímpico Colombiano
Guardar

Colombia abrió los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de oro y cuatro de plata durante la jornada del domingo 13 de septiembre, resultados que la ubicaron en el tercer puesto del medallero general y anticiparon una nueva fecha con cinco disciplinas nacionales en competencia.

Brasil lidera la clasificación con 14 oros, ocho platas y siete bronces, para 28 preseas. Colombia ocupa el segundo lugar con cuatro oros, cinco platas y un bronce, mientras Argentina es tercera con tres oros

PUBLICIDAD

La primera consagración colombiana llegó en los clavados. Daniela Zapata ganó el trampolín femenino de un metro en el Centro Acuático Provincial tras dominar sus cinco ejecuciones y sumar 253.00 puntos.

La brasileña Anna Rodrigues obtuvo la plata con 241.40 unidades y su compatriota Luana Wanderley fue bronce con 238.20. La colombiana Viviana Uribe finalizó quinta con 202,30 puntos.

Thomas Mejía conquistó el segundo oro de Colombia en Santa Fe 2026 al imponerse en el concurso completo individual de gimnasia artística masculina. - crédito Comité Olímpico Colombiano
Thomas Mejía conquistó el segundo oro de Colombia en Santa Fe 2026 al imponerse en el concurso completo individual de gimnasia artística masculina. - crédito Comité Olímpico Colombiano

El segundo título se definió en el Invencible Arena de Rosario, donde Thomas Mejía se impuso en el concurso completo individual de gimnasia artística masculina. El deportista acumuló 78.750 puntos en los seis aparatos.

La gimnasia también aportó una plata por equipos masculinos. La formación estuvo integrada por Tomás Mejía, Ángel Barajas, Yan Zabala, Daniel Villa, Juan Ramos y Jorman Álvarez.

PUBLICIDAD

La natación de carreras cerró el día con tres segundos puestos. Laura Sofía Melo fue plata en los 200 metros combinado individual femenino con 2:15.53, a 28 centésimas de la brasileña Agatha Marcondes, ganadora con 2:15.25.

El relevo femenino de 4×200 metros libre, compuesto por Samantha Baños, Mariana Cabezas, Melo y Jasmin Pistelli, registró 8:24.09. Brasil se llevó el oro con 8:12.89 y Argentina terminó tercera con 8:24.60.

Daniela Zapata le dio a Colombia el primer oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al ganar el trampolín femenino de un metro en clavados - crédito Comité Olímpico Colombiano
Daniela Zapata le dio a Colombia el primer oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al ganar el trampolín femenino de un metro en clavados - crédito Comité Olímpico Colombiano

Sebastián Camacho, David Arias, Juan García y Juan Morales consiguieron la otra plata en el relevo masculino de 4×200 metros libre, con un tiempo de 7:27.22. Brasil ganó la prueba con 7:22.39 y Argentina completó el podio con 7:29.44.

La esgrima tuvo sus primeras pruebas en el CAP Estadio Salvador Bonilla. Tatiana Prieto fue novena y Laura Guerra terminó undécima en florete individual femenino, ambas dentro del cuadro de 16; en sable individual masculino, Juan Pacheco ocupó el noveno puesto y Jacob Cardona fue duodécimo.

En voleibol playa, Yefferson De la Hoz y Juan Noriega debutaron con triunfo sobre los paraguayos Maximiliano Pérez y Matías Yegros. La dupla colombiana ganó 2-0, con parciales de 21-12 y 21-13, en 34 minutos.

Mercy Beleño y Sara Pérez perdieron 2-0 ante Venezuela, con marcadores de 21-19 y 22-20. Luego vencieron a Argentina en el primer set por 21-18, pero las locales remontaron con parciales de 21-11 y 15-11 para imponerse por 2-1.

Así va Colombia el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Brasil lideró el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 14 oros, mientras Colombia ocupó el segundo puesto y Argentina quedó tercera - crédito Comité Olímpico Colombiano
Brasil lideró el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 14 oros, mientras Colombia ocupó el segundo puesto y Argentina quedó tercera - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. Brasil: 14 medallas de oro; 8 medallas de plata; 6 medallas de bronce.
  2. Colombia: 4 medallas de oro; 5 medallas de plata; 1 medallas de bronce.
  3. Argentina: 3 medallas de oro; 1 medallas de plata; 7 medallas de bronce.
  4. Uruguay: 1 medallas de oro; 0 medallas de plata; 0 medallas de bronce.
  5. Venezuela: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 3 medallas de bronce.
  6. Ecuador: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 1 medallas de bronce.
  7. Perú: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 0 medallas de bronce.
  8. Chile: 0 medallas de oro; 0 medallas de plata; 4 medallas de bronce.
  9. Paraguay: 0 medallas de oro; 0 medallas de plata; 1 medallas de bronce.

Estas son las competencias más impotantes del 14 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Colombia tendrá el lunes actividad en BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia tendrá el lunes actividad en BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La delegación nacional sumará este lunes 14 de septiembre los debuts de BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico. Serán dos corredores de BMX, cuatro ciclomontañistas, 16 pesistas, siete patinadores artísticos y ocho patinadores de velocidad.

Liszurley Villegas y Luis Rincón competirán en BMX Freestyle hasta el martes 15 en el BMX Park del Eco Parque de Rafaela. Cada participante realizará dos recorridos cronometrados de un minuto tanto en clasificación como en la final, evaluados por dificultad y calidad de ejecución; las pruebas entregarán puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional.

El cross-country olímpico de ciclomontañismo se disputará íntegramente el lunes en el Circuito MTB del Autódromo del Club Atlético de Rafaela. Ana María Roa, Gloria Garzón, Jhonnatan Botero e Iván López competirán en una carrera con vueltas de entre 3,5 y cuatro kilómetros, con una duración prevista de entre una hora y 20 minutos y una hora y 40 minutos.

El levantamiento de pesas se extenderá hasta el jueves 17 en el Gimnasio N.° 5 del Club Atlético Provincial de Rosario. Habrá 16 categorías, ocho femeninas y ocho masculinas, con medallas definidas por el total acumulado de cada competencia.

La nómina colombiana incluye a Duván Ferrer, Juan Martínez, Julieth Rodríguez, Antonina Moya, Karen Mosquera, Marcos Bonilla, Nayibe Medina, Rafael Cerro, Yeinny Geles, Rohelys Galvis, Valeria Rivas, María Mena, Gustavo Maldonado, Francisco Mosquera, Jhonatan Rivas y el doble medallista olímpico Luis Javier Mosquera.

El patinaje de velocidad se desarrollará hasta el miércoles 16 en el Patinódromo Roberto Tagliabué de Rosario, con pruebas de 200 metros meta contra meta, 500 metros + distancia, 1.000 metros velocidad, 5.000 metros puntos y 10.000 metros eliminación. La disciplina otorgará cinco oros, cinco platas y cinco bronces por rama, además de cuatro cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027: uno femenino y uno masculino en velocidad y fondo.

Gabriela Rueda, Kollin Castro, Jacobo Mantilla, Jhon Edwar Tascón, Camila Giraldo, Sara Muñoz, Alejandro Lenis y Santiago Vásquez integran el equipo de velocidad. En patinaje artístico, las pruebas de libre y solo danza se realizarán hasta el martes 15 en el Invencible Rosario, con Brayan Carreño, Jeshua Folleco, Paulina Ruíz, Deivi Rojas, Paulina Pérez, Laura Rodríguez y Hannah Castillo en la delegación colombiana.

Temas Relacionados

Juegos SuramericanosComité Olímpico ColombiaSanta Fe 2026Medallero Juegos SuramericanosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias

El vigente bicampeón del fútbol colombiano, Junior FC, es penúltimo con apenas tres unidades en siete partidos, luego de la derrota contra Alianza FC que respira en el descenso

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias

James Rodríguez se inspiró en estas dos leyendas de la NBA para elegir el número 23 para jugar con Atlético Nacional

LeBron James con Los Angeles Lakers y Michael Jordan con los Chicago Bulls fueron dos de los más grandes basquetbolistas que sirvieron de inspiración para el volante en usar un número distinto al 10

James Rodríguez se inspiró en estas dos leyendas de la NBA para elegir el número 23 para jugar con Atlético Nacional

La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo

Lucumí fue titular con la “Vechia Signora” en este compromiso válido por la fecha cuatro de la Serie A, sin embargo fue sustituido al minuto 45 por recibir tarjeta amarilla

La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo

Filtración de supuesto salario de James Rodríguez en Atlético Nacional genera críticas: Carlos Antonio Vélez lo desmintió

El capitán de la selección Colombia ganaba 684.000 dólares en Minnesota United, de acuerdo con la información oficial que publica en su sitio web la Asociación de Jugadores de la MLS

Filtración de supuesto salario de James Rodríguez en Atlético Nacional genera críticas: Carlos Antonio Vélez lo desmintió

Luis Fernando Suárez, entrenador con pasado en selecciones nacionales, aseguró que Colombia no necesita un brusco recambio generacional

El director técnico colombiano dirigió a Ecuador de 2004 al 2007, a Honduras de 2011 a 2014 y Costa Rica de 2021 al 2023

Luis Fernando Suárez, entrenador con pasado en selecciones nacionales, aseguró que Colombia no necesita un brusco recambio generacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias

James Rodríguez se inspiró en estas dos leyendas de la NBA para elegir el número 23 para jugar con Atlético Nacional

La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo

Filtración de supuesto salario de James Rodríguez en Atlético Nacional genera críticas: Carlos Antonio Vélez lo desmintió

Luis Fernando Suárez, entrenador con pasado en selecciones nacionales, aseguró que Colombia no necesita un brusco recambio generacional