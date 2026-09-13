El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

El cantante y su equipo volvieron de un show en Boyacá cuando se presentó el siniestro en Barbosa, un hecho que dejó dos fallecidos y que sigue bajo investigación oficial - crédito El Verídico/Facebook

Guardar

Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala murieron en la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2026, cuando la motocicleta en la que viajaban chocó con el bus que transportaba a la agrupación de Martín Elías Jr. en Barbosa, Santander, de acuerdo con el reporte que entregó Blu Radio.

Los hechos se presentaron cuando el grupo regresaba de una presentación realizada la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá, de acuerdo con las publicaciones del cantante en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores.

PUBLICIDAD

El siniestro ocurrió cerca de las 3:00 a. m. en la entrada a Barbosa, en un tramo de la vía nacional que comunica a Puente Nacional con San Gil. Las víctimas, de 26 y 27 años, se movilizaban en la motocicleta.

Socorristas de la Cruz Roja trasladan a una persona en camilla hacia una ambulancia en una carretera nocturna con tráfico detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera información entregada por las autoridades competentes indicó que el vehículo de dos ruedas impactó contra el autobús tras una maniobra indebida. También se manejó la hipótesis de que los ocupantes de la moto participaban en presuntas carreras clandestinas, aunque las autoridades no habían confirmado esa posibilidad, según El Universal.

El peritaje preliminar sobre la invasión del carril

El capitán José Javier Caballero, encargado de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía, afirmó que la motocicleta invadió el carril por el que circulaba el bus. El hecho fue reportado a las 4:00 en el kilómetro 7 de la carretera.

PUBLICIDAD

“El peritaje indicó que se trató de una imprudencia de la motocicleta, que fue la que invadió el carril”, explicó Caballero. El oficial sostuvo que el vehículo llevaba a dos ocupantes y que ambos fallecieron como consecuencia del impacto.

El joven cantante presumió enredes sociales la compra de una camioneta de lujo por sus 17 años - crédito @martineliasjr/ Instagram

La identidad de los fallecidos fue confirmada como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala. Las autoridades de tránsito continuaban con el peritaje para establecer las causas exactas del choque y determinar eventuales responsabilidades, informó Blu Radio.

El regreso de la agrupación desde Chiquinquirá

El bus transportaba a los músicos de Martín Elías Jr. después de su actuación en Chiquinquirá. La información inicial señalaba que el grupo se dirigía hacia Barranquilla, aunque ese destino no había sido confirmado.

PUBLICIDAD

Ni el cantante ni los integrantes de su agrupación se habían pronunciado en sus redes sociales sobre lo sucedido. El artista es hijo mayor de Martín Elías Díaz, quien murió en un accidente de tránsito, y en 2024 también tuvo un siniestro vial con su bus que no dejó víctimas mortales.

El accidente mortal de Martín Elías (padre), el 14 de abril de 2017

Martín Elías Díaz Acosta, conocido como El Gran Martín Elías o Terremoto, era hijo del legendario vallenato Diomedes Díaz. Murió a los 26 años en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del Viernes Santo de 2017, luego de ofrecer un concierto en Coveñas, Sucre.

La advertencia materna de Patricia Acosta a Martín Elías antes de su muerte conmociona al mundo del vallenato - crédito X

El siniestro se produjo a las 7:30 de la mañana en la Transversal del Caribe, en el sector de Aguas Negras, a cinco kilómetros del municipio de San Onofre (Sucre). La camioneta Toyota TXL en la que viajaba, conducida por Armando Quintero Ponce, volcó y dio vueltas por el aire. Según testigos, el vehículo intentó esquivar una motocicleta que se atravesó en la vía.

PUBLICIDAD

El cantante iba sin cinturón de seguridad y en el asiento del copiloto, cambiándose de ropa. Tras el volcamiento, salió expulsado por el vidrio panorámico y chocó directamente contra el asfalto. Fue trasladado primero al hospital de San Onofre —que no contaba con equipamiento suficiente— y luego a la Clínica Santa María de Sincelejo, donde falleció a las 12:45 del mediodía tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y cinco paros cardiorrespiratorios.

La investigación determinó que la camioneta circulaba a 157 km/h en una vía con límite de 50 km/h. Eso fue, según la Fiscalía, la causa del accidente.