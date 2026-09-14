Dos nuevos temblores se registraron en la mañana del lunes 14 de septiembre en el Chocó: el sismo volvió a sentirse en Cali, Pereira, Armenia y Manizales

Temblores en Chocó el lunes 14 de septiembre de 2026 - crédito Jesús Aviles

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Dos sismos sacudieron en el municipio de Sipí (Chocó) durante la mañana del lunes 14 de septiembre y fueron percibidos en distintas ciudades de Colombia, con mayor presencia de reportes en el Pacífico colombiano.

El primer movimiento ocrrió a las 9:57 a. m. y tuvo una magnitud de 4,3. El epicentro se ubicó en Sipí, a 43 kilómetros de Nóvita, de acuerdo con el reporte .

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En esta misma zona se registró un segundo movimiento a las 10:01 a. m. de 3,7, con una profundidad de 46 kilómetros. Ambos eventos tuvieron su epicentro en cercanías del municipio y fueron informados por el Servicio Geológico Colombiano.

El organismo localizó el epicentro del segundo movimiento a 11 kilómetros del municipio de Sipí, en Chocó.

Según el SGC se reportó un movimiento telúrico, de magnitud de 4,3 en el departamento de Chocó - crédito SGC

La secuencia sísmica concentró la atención en el Pacífico colombiano, donde se registraron las principales percepciones de los dos temblores.

Más temblores del lunes 14 de septiembre

La jornada registró cinco sismos en Colombia, con movimientos reportados en Santander, Norte de Santander y Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las magnitudes oscilaron entre 2 y 2,5, mientras que los eventos de mayor profundidad se localizaron en el municipio de Los Santos.

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El SGC informó que la actividad comenzó a la 1:59 a. m., cuando un temblor de magnitud 2 tuvo epicentro en Los Santos, Santander, a 150 km de profundidad. En ese mismo municipio ocurrió otro movimiento a las 4:55 a. m., con magnitud 2,2 y una profundidad de 153 km.

Cerca de las 5:06 a. m., la entidad reportó un sismo de 2,2 de magnitud en Los Patios, Norte de Santander. El material disponible no precisó la profundidad de ese movimiento telúrico.

Cerca de cinco movimientos telúricos se registraron en territorio colombiano - crédito SGC

Más tarde, a las 7:05 a. m., el municipio de Istmina, en Chocó, registró un temblor de 2,5 de magnitud y 37 km de profundidad, según el organismo. La secuencia concluyó con otro reporte a las 9:25 a. m. en Sií, Chocó. El movimiento tuvo una magnitud de 2,4, de acuerdo con la información difundida por el SGC.

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El Servicio Geológico Colombiano recordó a la población que puede reportar la percepción de los movimientos a través de la plataforma Sismo Sentido. La herramienta permite que las personas describan la intensidad con la que sintieron un temblor.

Temblores domingo 13 de septiembre

El domingo dejó cuatro sismos registrados en Colombia, con movimientos localizados en Chocó, el mar Caribe y Santander. El último de la jornada ocurrió en Los Santos y alcanzó una magnitud de 4,0, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.

Durante el 13 de septiembre, las autoridades identificaron actividad sísmica en distintos puntos del país y a diferentes profundidades. No se conocieron reportes de afectaciones ni daños asociados a los eventos, según el comunicado más reciente del organismo encargado del monitoreo geológico.

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El movimiento registrado en Los Santos, Santander, ocurrió a las 12:55 p. m. Su foco se ubicó a 155 kilómetros de profundidad, una condición que lo diferenció de los demás temblores reportados durante ese día.

La información oficial situó el epicentro en ese municipio santandereano, una zona que figura con frecuencia en los registros sísmicos nacionales. El evento puso fin a la secuencia de movimientos informados durante el domingo.

El reporte del organismo no indicó que el sismo hubiera causado daños materiales o personas afectadas. Tampoco se divulgaron novedades sobre alteraciones derivadas del fenómeno en el área del epicentro.

La profundidad del temblor fue uno de los datos centrales de la notificación. El punto de origen quedó ubicado a una distancia considerable bajo la superficie terrestre.

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La primera alerta se produjo a las 2:10 a. m. en las inmediaciones de Sipí, Chocó. Ese movimiento alcanzó una magnitud de 3,8 y tuvo una profundidad de 39 kilómetros.

Más tarde, a las 7:59 a. m., se registró otro evento sísmico cerca de Istmina, también en el departamento de Chocó. La magnitud fue de 3,0 y la profundidad quedó establecida en 46 kilómetros.

Los dos movimientos ocurrieron en una misma región del país, aunque correspondieron a horarios y características diferentes. La secuencia mostró actividad desde las primeras horas de la jornada.

Los reportes difundidos permitieron establecer el orden temporal de los eventos: primero Sipí, luego Istmina y, horas después, los movimientos ubicados en el Caribe y Santander.

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A las 11:26 a. m., las autoridades detectaron un sismo en el mar Caribe. La medición informó una magnitud de 2,9. El evento fue clasificado como superficial. Esta denominación indica que ocurrió a poca distancia bajo la superficie terrestre, según la descripción incluida en los datos oficiales.

La ubicación marítima lo distinguió de los otros tres fenómenos registrados durante el día, cuyos epicentros se ubicaron en territorio continental. La jornada reunió, así, movimientos en áreas geográficas separadas.

El sismo del Caribe antecedió al de Los Santos por poco más de una hora. Ambos fueron informados antes de que concluyera el mediodía del domingo.

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