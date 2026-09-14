Operativo donde fue abatido ‘Bendito Menor’ genera dudas en La Guajira: periodistas locales señalan que no hay rastros de enfrentamientos y habría presencia de menores de edad

El cuerpo de alias Bendito Menor fue presentado por el Gobierno nacional en una bolsa blanca en Riohacha - crédito @MarioCordoba/X / @CNotiWeb/X

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Continúan conociéndose detalles sobre la operación ‘Centinela de la Patria’ liderada por uniformados de la Policía Nacional de Colombia, que dio de baja a Nain Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, señalado líder de las Autodefensas Co0nquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) o también denominados como Los Pachenca.

El operativo, registrado en la madrugada del 4 de septiembre de 2026 en un inmueble del barrio Los Olivos de Riohacha (norte de Colombia), dejó cuatro personas muertas, así como la incautación de material de guerra e intendencia.

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Además de Pérez Toncel, también fueron abatidos su pareja sentimental Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, así como dos integrantes de su esquema de seguridad, identificados como alias El Tío y alias Casiloco.

La versión oficial sostiene que los cuatro ocupantes de la vivienda opusieron resistencia armada ante el grupo Los Lobos, compuesto por 16 comandos de operaciones especiales de la Policía Nacional, y que fueron abatidos durante el enfrentamiento. No obstante, residentes del sector de La Guajira dieron nuevas versiones de lo ocurrido.

Las autoridades llegaron por aire a la casa donde se ocultaba alias Bendito Menor, ubicada en La Guajira - crédito Dijín y @generaljmora/X

Contrastes con versión oficial

De acuerdo con testimonios recopilados por el programa Reporte Coronell de Caracol Radio, los habitantes de la zona no habrían escuchado disparos o forcejeos durante la intervención policial.

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Dichas versiones fueron reveladas por los periodistas locales Ramón Campos y César Molinares, quienes aseguraron al citado medio de comunicación que, durante una inspección al inmueble, no encontraron rastro de que hubiera existido un enfrentamiento armado. Incluso, advirtieron que la puerta de la residencia no fue violentada por la fuerza pública.

“Pasadas las once de la noche, los vecinos solo vieron la entrada y salida de vehículos de personas que estaban en esa casa. Ese día, aseguran que no sintieron ningún tiroteo, y que solamente después de que un carro salió de la casa, a los pocos minutos, entró la Policía”, expresó Campos a la cadena radial mencionada.

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Del mismo modo, advirtieron que la vivienda no sería propiedad del ‘Bendito Menor’ sino que fue alquilada por uno de sus escoltas que, además, estaba trabajando como instructor de una escuela de conducción.

Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín

“El señor Orlando Javier Paternina (alias El Tío) había alquilado la casa y él allí vivía, y eso lo sabía todo el mundo. Los niños estudiaban en un colegio cercano, iban con vecinos al colegio”, afirmó el comunicador, agregando que su muerte se produjo mientras se encontraba descansando en una de las piezas del inmueble.

Así mismo, no descarta que en el día del operativo, los hijos del supuesto escolta de Pérez Toncel también habrían estado en ese inmueble. “Si hubiera habido un tiroteo, incrementaba las posibilidades de que estos menores hubieran sido asesinados también”, complementó.

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De otro lado, el periodista Cesar Molinares indicó que existirían incoherencias en la incautación de armamento, al recordar que las autoridades incautaron tres armas de fuego de los cuatro abatidos, por lo que asegura que uno de ellos se encontraba desarmado.

A su vez, detalló que en la vivienda habían cámaras de seguridad, pero que en la operación fueron dañadas por los integrantes de la Policía. “Me parece que hay una evidencia más bien clara de que hubo un exceso de fuerza por parte de la fuerza pública, y que es una situación que indiscutiblemente, para haber reducido a este criminal y a sus cómplices o a sus acompañantes, pues digamos que hay posibilidades de que hubiera habido una salida diferente a esta situación”, recalcó.

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Habitantes de La Guajira sienten temor ante posibles represalias de las Acsn por muerte de alias Bendito Menor - crédito Pares

Por último, ambos comunicadores coincidieron en que los habitantes de Riohacha no sienten seguridad ante la muerte de ‘Bendito Menor’, sino que están atemorizados por el futuro de la organización armada, ante el posible sucesor en su puesto.

Nain Andrés Pérez Toncel, de 26 años, tenía órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir. También pesaba sobre él una circular roja de Interpol para su aprehensión internacional.

El hombre había recorrido la estructura criminal de Los Pachenca desde el sicariato hasta convertirse en jefe del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La peligrosidad que le atribuían las autoridades no despejó los interrogantes sobre el operativo que acabó con su vida.

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