Gustavo Petro e Iván Cepeda canunciaron que solicitarán réplica a la alocución de Abelardo de la Espriella tras fuertes señalamientos en su contra: “Rechazo la acusación de corrupción”

El anuncio de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS

Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirigió al país el domingo 13 de septiembre de 2026 y mencionó presuntos hallazgos en la gestión de Gustavo Petro, a los que atribuyó parte de la crisis fiscal que atraviesa el país.

Asimismo, afirmó que durante la administración anterior se habrían cometido irregularidades y actos de corrupción que afectaron los recursos públicos. También aseguró que el gobierno de Petro comprometió $10 billones en el lapso de una semana.

PUBLICIDAD

“La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro”; “yo recibí unas finanzas públicas en un estado lamentable”; y “Petro y su gobierno tomaron decisiones ilegales” fueron algunas de las frases que pronunció el presidente.

Abelardo de la Espriella mencionó presuntos hallazgos en la gestión de Gustavo Petro, a los que atribuyó parte de la crisis fiscal que atraviesa el país - crédito Presidencia

Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro anunció en su cuenta oficial de X que solicitará el derecho a réplica. Según el exmandatario, el discurso del jefe de Estado “busca engañar a la nación para ocultar su propia incapacidad”.

“Solicitaré la replica al discurso de Abelardo que busca engañar a la nación para esconder su propia incapacidad. Que Abelardo no sea capaz de imitar lo que hizo mi gobierno cuando fuimos los que pagamos la deuda que dejó su vicepresidente como ministro de hacienda de Duque (sic)”, expresó Petro.

PUBLICIDAD

Según Petro, pese a las supuestas trabas por parte de la Corte Constitucional y el Congreso, su gestión logró bajar la deuda, hizo crecer la inversión productiva, el empleo y “redujo la pobreza y el hambre sustancialmente”.

“Rechazo la acusación de corrupción sobre mi gobierno de un hombre cuya riqueza solo ha salido del narcotráfico al cual no solo defendía sino asesoraba en su versión más sanguinaria. Abelardo acusa a mi gobierno porque su vida es indefendible (sic)”, expresó.

Y agregó: “Solo la estafa a sus clientes y la mentira de un hombre sin principios y de muchas patrias ajenas es la explicación de su ignorancia para manejar el gobierno y delega sus propias responsabilidades y las de su ministro de hacienda en Restrepo que solo enseñó en su propia gestión a sobre endeudar a Colombia (sic)”.

PUBLICIDAD

El expresidente Gustavo Petro anunció en su cuenta oficial de X que solicitará el derecho a réplica - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Petro señaló que si Abelardo de la Espriella “reduce el gasto social y endeuda el país de nuevo” la economía colombiana será condenada.

“Corrupción es entregar la soberanía nacional y destruir su economía por no tener la valentía de colocarle impuestos a los más ricos de Colombia, y dejar de servir una política de seguridad que nos lleva a enterrar más cadáveres (sic)”, aseveró Petro.

Pronunciamiento de Iván Cepeda.

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda rechazó la eventual intervención de la Policía en universidades y sostuvo que una medida de ese tipo vulneraría la autonomía universitaria establecida en la Constitución colombiana.

PUBLICIDAD

A través de una publicación, Cepeda afirmó que responderá a varios puntos de la alocución de Abelardo de la Espriella. El político de oposición señaló que el Pacto Histórico ejercerá su derecho de respuesta, a pedido del expresidente Gustavo Petro.

“Como lo ha solicitado el expresidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico hará uso de su respuesta a la alocución hecha en la noche de ayer, por Abelardo De la Espriella. Por mi parte, me referiré a algunos temas abordados en esa intervención (sic)”, indicó.

El senador cuestionó una frase que atribuyó a De la Espriella sobre la posibilidad de que la fuerza pública ingrese en instituciones de educación superior bajo el argumento de que la autonomía universitaria no puede prevalecer sobre el orden público.

PUBLICIDAD

Cepeda sostuvo que esa postura desconoce el artículo 69 de la Constitución, que reconoce la autonomía de las universidades. Según planteó, ese principio permite a las instituciones definir sus normas internas y protege su independencia frente a intervenciones externas.

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda rechazó la eventual intervención de la Policía en universidades y sostuvo que una medida de ese tipo vulneraría la autonomía universitaria establecida en la Constitución colombiana - crédito @IvanCepedaCast/X

“El anuncio de ingreso de la Policía a las universidades” representa, a su juicio, una amenaza contra ese marco constitucional. También afirmó que De la Espriella buscaría emitir disposiciones que limiten esa garantía.

En su pronunciamiento, Cepeda vinculó el debate con los hechos ocurridos durante el Paro Nacional, cuando se registraron denuncias por abusos de la fuerza pública. Además, aludió a antecedentes de intervenciones en universidades que, según expresó, terminaron con estudiantes fallecidos.

PUBLICIDAD

“Tal anuncio no solo es un atropello a la autonomía universitaria. También demuestra, una vez más, el talante autoritario y despótico de De la Espriella, quien busca estigmatizar, perseguir y violar los derechos de la juventud colombiana, y de la comunidad universitaria (sic)”, aseveró Cepeda.

El senador del Pacto Histórico afirmó que los jóvenes y la comunidad universitaria no deben ser tratados como “enemigos internos” ni como adversarios del Estado.