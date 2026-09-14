Colombia

Santiago Cruz arranca en Bogotá su gira más ambiciosa con cuatro conciertos y un álbum recién salido

El cantautor abrirá una semana clave en la capital con formatos distintos, tres escenarios y el estreno en directo de su nuevo trabajo discográfico, antes de llevar ese show por varios países hasta 2027

Santiago Cruz abrirá este 16 de septiembre en Bogotá el Tour Sigo en Pie, la gira más ambiciosa de su trayectoria, con una propuesta que se despliega en cuatro conciertos de formatos diferentes repartidos en tres escenarios de la capital colombiana entre el 16 y el 22 de septiembre.
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Santiago Cruz abrirá este 16 de septiembre en Bogotá el Tour Sigo en Pie, la gira más ambiciosa de su trayectoria, con una propuesta que se despliega en cuatro conciertos de formatos diferentes repartidos en tres escenarios de la capital colombiana entre el 16 y el 22 de septiembre. La semana coincidirá además con el lanzamiento de “Fragmentos”, el undécimo álbum de estudio del cantautor tolimense.

El recorrido bogotano funciona como preludio de un itinerario que se extenderá hasta febrero de 2027 por Colombia, Estados Unidos, Europa y México, con más de 30 conciertos confirmados. “Visitaremos más de 15 ciudades, y por primera vez haremos gira en Europa, que nos llevará a Alemania, Suiza, Bélgica y Francia, además de cerrar en España”, anticipó el artista sobre el tramo internacional del tour.

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Un álbum completo por primera vez en vivo

La primera fecha, el 16 de septiembre en el Teatro Panorama, coincide con el día exacto del lanzamiento de “Fragmentos” y lleva el nombre de “Fragmentos en Concierto”.
La primera fecha, el 16 de septiembre en el Teatro Panorama, coincide con el día exacto del lanzamiento de “Fragmentos” y lleva el nombre de “Fragmentos en Concierto”.

La primera fecha, el 16 de septiembre en el Teatro Panorama, coincide con el día exacto del lanzamiento de “Fragmentos” y lleva el nombre de “Fragmentos en Concierto”. Será la primera vez que el público escuche el disco de principio a fin en un escenario, en una noche que incluye una conversación entre Cruz y el actor Juan Pablo Raba sobre las historias y procesos emocionales detrás de cada canción.

“Fragmentos” reúne once canciones, diez inéditas y un cover, construidas alrededor de la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo. Tres sencillos anticiparon el disco: “Donde Quiera Que Estés”, dedicada a la memoria del padre del artista; “4 Vasos y 1 Florero”, colaboración con el músico uruguayo Cardellino; y “Sigo en Pie”, tema que da nombre a la gira.

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El público elige el repertorio y llega la presentación oficial

El 17 de septiembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá “Fragmentos Olvidados | Lados B – Elige el Setlist”, un concierto dedicado a canciones que no suelen ocupar el centro de sus presentaciones.
El 17 de septiembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá “Fragmentos Olvidados | Lados B – Elige el Setlist”, un concierto dedicado a canciones que no suelen ocupar el centro de sus presentaciones.

El 17 de septiembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá “Fragmentos Olvidados | Lados B – Elige el Setlist”, un concierto dedicado a canciones que no suelen ocupar el centro de sus presentaciones. En este caso, será el propio público el que construya el repertorio al elegir las diez canciones que integrarán el setlist de la noche.

Un día después, el 18 de septiembre, el mismo Gaitán será escenario de la presentación oficial del “Tour Sigo En Pie”, ya con localidades agotadas. Este espectáculo combina los grandes éxitos de Cruz con temas de “Fragmentos” y es el formato que después recorrerá el resto de las ciudades del itinerario, tanto en Colombia como en el extranjero.

Piano y voz para el cierre en el Teatro Colón

El ciclo bogotano concluye el 22 de septiembre en el Teatro Colón con “Fragmentos Íntimos – Piano y Voz”, también con entradas agotadas.
El ciclo bogotano concluye el 22 de septiembre en el Teatro Colón con “Fragmentos Íntimos – Piano y Voz”, también con entradas agotadas.

El ciclo bogotano concluye el 22 de septiembre en el Teatro Colón con “Fragmentos Íntimos – Piano y Voz”, también con entradas agotadas. Acompañado únicamente por piano, Cruz interpretará sus canciones en el formato más desnudo de los cuatro, en uno de los escenarios patrimoniales más importantes de la capital colombiana.

Los cuatro conciertos son producidos por Páramo Presenta y la venta de boletas se habilitó desde el 8 de mayo a través del sitio oficial del artista.

Un recorrido que se extiende hasta 2027

Tras el cierre en Bogotá, la gira continúa entre el 24 de septiembre y el 14 de octubre por Estados Unidos.
Tras el cierre en Bogotá, la gira continúa entre el 24 de septiembre y el 14 de octubre por Estados Unidos.

Tras el cierre en Bogotá, la gira continúa entre el 24 de septiembre y el 14 de octubre por Estados Unidos, con fechas en Orlando, Miami, Atlanta, Washington, Filadelfia, la sección de Queens en Nueva York, Boston, Chicago, San Luis, Seattle, San Francisco y Los Ángeles. El 24 de octubre, Cruz se presentará en la Arena USC de Cali, antes de iniciar su primer paso por Europa.

Entre el 8 y el 13 de noviembre, el tour pasará por Colonia, Múnich, Berlín y Hamburgo, en Alemania, y por Zúrich, en Suiza. El 15 de noviembre llegará a Bruselas, Bélgica, y entre el 17 y el 22 de noviembre recorrerá Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, en España, además de París, Francia. El año cerrará el 12 de diciembre con un concierto en el Teatro Metropolitano de Medellín, mientras que el tramo mexicano de la gira está previsto entre el 4 y el 6 de febrero de 2027, con fechas en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Más de dos décadas de carrera

Santiago Cruz
Santiago Cruz

Santiago Cruz acumula más de 20 años de trayectoria y seis nominaciones al Latin Grammy, entre ellas en las categorías Mejor Álbum Cantautor, Grabación del Año y Mejor Canción Cantautor. En 2021 publicó su primer libro, Diciembre, otra vez, un repaso íntimo por episodios de su vida personal y artística. En los últimos años reforzó su proyección internacional con los álbumes Nueve y Quince de Caminos, además de conciertos con entradas agotadas en escenarios como el Movistar Arena de Bogotá.

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