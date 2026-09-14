James Rodríguez se inspiró en estas dos leyendas de la NBA para elegir el número 23 para jugar con Atlético Nacional

James Rodríguez eligió el #23 para jugar en el segundo semestre del 2026 con Atlético Nacional inspirado por LeBron James y Michael Jordan - crédito Reuters y Atlético Nacional

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Atlético Nacional, en medio de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador ante cerca de 40.000 hinchas en el estadio Atanasio Girardot, confirmó el número que usará el capitán de la selección Colombia, al menos por lo que resta del segundo semestre de 2026.

La elección del número está fuertemente ligada a la NBA y dos de los jugadores más importantes en la liga de baloncesto de Estados Unidos: Michael Jordan y LeBron James. Así lo explicó el mismo cuadro Verdolaga en la publicación en donde anuncian el #23 como la dorsal que usará el considerado como el fichaje más importante en la historia del fútbol profesional colombiano.

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“Hay números que no solo hacen parte de una camiseta, hacen parte de la historia. Esos que dejan de pertenecer a un deporte para pertenecer a la grandeza misma…. el 23 vistió a Jordan de eternidad, a LeBron de imperio, y hoy viste al más grande. @jamesdrodriguez ya tiene su dorsal de leyenda", decía el mensaje en los posts de redes sociales.

Atletico Nacional confirmó el numero que llevará James este semestre -crédito @nacionaloficial/X

James Rodríguez no podía usar la 10 de Atlético Nacional en 2026 porque el dorsal ya está registrado por Edwin Cardona para el campeonato en curso. El reglamento impide reasignar durante el torneo un dorsal que un jugador inscrito ya utilizó en partidos oficiales. Cardona ha llevado ese número durante la competencia, por lo que el cambio no puede hacerse de manera automática.

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Entre las alternativas disponibles aparecían el 11, el 5, el 18 y el 55; el 11 fue utilizado por James en el Bayern Múnich; el 5 lo llevó por primera vez en la Selección Colombia y el 55, que usó en São Paulo.

El capitán de la Tricolor en repetidas ocasiones ha dejado ver su gusto por el baloncesto, practicando este deporte en sus tiempos libres. Durante su paso por el Minnesota de la Major League Soccer, el colombiano fue recibido por los Timberwolves, franquicia de la NBA de esta ciudad y realizó un homenaje en medio del partido para darle la bienvenida.

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El futbolista colombiano James Rodríguez saluda a aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (Colombia). EFE/ STR

Además, James mantiene una estrecha relación con una de las figuras de la NBA, Jimmy Butler. El alero de los Golden State Warriors ha visitado Medellín y Envigado junto con la figura de la selección Colombia y recientemente estuvo apoyando a la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugó en México, Estados Unidos y Canadá.

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional antes del partido del domingo ante Águilas Doradas, en el estadio Atanasio Girardot. La afición verdolaga recibió al volante colombiano con una ovación durante el acto organizado por el club.

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Así fue la presentación oficial del capitán de la selección Colombia con la camiseta del "Verdolaga"-crédito @nacionaloficial/X

Ante el micrófono, James agradeció el recibimiento y expresó su expectativa por el futuro en el equipo: “De corazón, muchas gracias, espero que podamos tener muchas alegrías juntos y sobre todo muchos títulos. Porque este es un club muy ganador y yo también lo soy”.

El futbolista llegó al escenario junto a sus hijos Salomé y Samuel, quienes llevaban camisetas de Nacional. Ambos caminaron con él por un pasillo formado por niños con banderas del club, mientras el jugador saludaba a los hinchas.

Luego, James se abrazó con David Ospina, su compañero y referente del equipo, y recibió la camiseta con el número 23. Se la puso ante el público y volvió a levantar los brazos para saludar a los aficionados antioqueños.

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Su debut podría ser el 16 de septiembre ante Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. De no darse su convocatoria, esta se postergaría para el duelo contra Llaneros en Villavicencio o contra Millonarios de local el jueves 24 de septiembre.