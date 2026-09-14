Impactante video de una joven que se lanzó por un tobogán en Cocorná, Antioquia: la adolescente quedó inconsciente en la piscina

Un centro recreativo del municipio de Cocorná, Antioquia, fue escenario de un incidente en uno de sus balnearios, luego de que los rescatistas ingresaron a la piscina para auxiliar a una joven que quedó inconsciente.
El episodio ocurrió al final del recorrido de una atracción acuática y quedó registrado en un video difundido en X por Colombia Oscura. Las imágenes muestran a varias personas que corren hacia el agua después del fuerte impacto tras caer del tobogán.
PUBLICIDAD
La mujer descendió por el tobogán y golpeó con fuerza la superficie de la piscina al llegar al final. Tras caer, permaneció aparentemente inconsciente dentro del agua, por lo que otras personas debieron intervenir para sacarla.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD