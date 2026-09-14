Impactante video de una joven que se lanzó por un tobogán en Cocorná, Antioquia: la adolescente quedó inconsciente en la piscina

El hecho ocurrió cuando la mujer impactó contra el agua al finalizar el recorrido de la atracción en la piscina - crédito Captura de video

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Un centro recreativo del municipio de Cocorná, Antioquia, fue escenario de un incidente en uno de sus balnearios, luego de que los rescatistas ingresaron a la piscina para auxiliar a una joven que quedó inconsciente.

El episodio ocurrió al final del recorrido de una atracción acuática y quedó registrado en un video difundido en X por Colombia Oscura. Las imágenes muestran a varias personas que corren hacia el agua después del fuerte impacto tras caer del tobogán.

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La mujer descendió por el tobogán y golpeó con fuerza la superficie de la piscina al llegar al final. Tras caer, permaneció aparentemente inconsciente dentro del agua, por lo que otras personas debieron intervenir para sacarla.