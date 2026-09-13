Colombia

Capturan a sujeto en Chía, Cundinamarca, que habría robado un computador, quedó en libertad y, horas después, volvió a delinquir

Habitantes del municipio interceptaron al sospechoso tras la desaparición de un computador portátil en una clínica veterinaria

Lo retuvieron tras un robo en una veterinaria de Chía y luego habría participado en otro hurto - crédito @ColombiaOscura/X
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Habitantes del municipio de Chía, Cundinamarca, retuvieron a un hombre luego de que presuntamente robara un computador portátil de una clínica veterinaria el 11 de septiembre de 2026.

Horas después de recuperar la libertad, habría participado en un nuevo hurto de una bicicleta mediante la modalidad del “cambiazo”, según difundió la cuenta Colombia Oscura.

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El primer episodio ocurrió en un establecimiento veterinario del municipio, en las imágenes divulgadas en redes sociales se observa al hombre cuando se lleva el computador portátil; varias personas ,al darse cuenta, lo alcanzaron y entregaron a las autoridades.

El hombre retenido por la comunidad en Chía fue señalado por un nuevo caso bajo la modalidad del cambiazo - crédito @ColombiaOscura/X

El segundo caso habría ocurrido pocas horas después

El portal citado señaló que el hombre fue liberado poco después del primer incidente y, más tarde, volvió a ser captado en un hecho que las publicaciones atribuyeron a un robo de bicicleta. Con la mala suerte de que, de nuevo, fue capturado por personas que esta vez lo golpearon dejándolo con heridas en la espalda y cabeza, y, posteriormente, fue entregado a las autoridades.

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La modalidad conocida como “cambiazo” consiste, por lo general, en sustituir un objeto por otro o distraer a la víctima durante una transacción para apoderarse de un bien. En este caso, no se precisaron las circunstancias en las que habría ocurrido el segundo hecho ni si la bicicleta fue recuperada.

La secuencia provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, varios de los cuales cuestionaron la actuación de las instituciones frente a los robos denunciados. Algunos comentarios incluyeron llamados a ejercer violencia contra el presunto responsable. “La justicia se alimenta del delito”, escribió uno de los usuarios.

Señalan a un hombre por el robo de un computador y una bicicleta en pocas horas en Chía - crédito @ColombiaOscura/X

Los hechos conocidos en Chía no permiten establecer, por ahora, si existe una investigación abierta, si el sospechoso fue identificado por las autoridades o si las víctimas presentaron denuncias.

El caso volvió a poner atención sobre los hurtos de objetos personales y bicicletas en el municipio, así como sobre las reacciones ciudadanas ante presuntos delincuentes que son liberados sin que se conozca públicamente el avance de los procesos judiciales.

Un presunto ladrón fue rodeado por vecinos en Chía tras el hurto de un portátil en una veterinaria - crédito @ColombiaOscura/X
Un presunto ladrón fue rodeado por vecinos en Chía tras el hurto de un portátil en una veterinaria - crédito @ColombiaOscura/X

Comunidad tomó justicia por mano propia en dos casos de hurto en Pereira

Un hombre señalado por residentes como presunto autor de un hurto fue agredido por varias personas en el sur de Pereira, Risaralda, luego de que una grabación difundida el 11 de septiembre mostrara golpes con palos y ladrillos contra el sospechoso.

El video, que circuló en plataformas digitales, registra al ciudadano con un casco de motocicleta mientras permanece rodeado por varias personas. Ese elemento habría amortiguado parte de los impactos durante la golpiza, según las versiones que acompañaron la publicación.

En la secuencia se escuchan gritos como “piñata”, “agáchese” y “hay que quitarle el casco”. Algunas personas también planteaban que el hombre portaba un arma blanca y buscaban que la soltara.

Entre los comentarios que acompañaron la grabación, varios usuarios justificaron el castigo físico y sugirieron nuevas agresiones para obligar al señalado a entregar el supuesto objeto cortopunzante.

Vecinos agredieron a un hombre señalado de hurto en Pereira, según imágenes difundidas en redes - crédito @ColombiaOscura/X

“Tenían que darle en la mano”, escribió un internauta. Otro sostuvo que los golpes debían dirigirse a “otras partes” del cuerpo para lograr que soltara el presunto cuchillo. Esas publicaciones no aportaron pruebas que corroboren la acusación contra el hombre.

Un caso similar había sido divulgado tres días antes

El 8 de septiembre de 2026, otro video mostró la retención de un ciudadano acusado de cometer hurtos en Pereira. En esas imágenes, varias personas lo habían atado a un poste con cinta adhesiva y vinipel.

Algunas publicaciones lo mencionaron como alias El Zarco, aunque no divulgaron su identidad completa ni información que permitiera verificar esa referencia. La grabación tampoco estableció el lugar, la hora ni las circunstancias de la supuesta captura.

El episodio generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos internautas respaldaron la inmovilización bajo la expresión “paloterapia”, otros reclamaron que los responsables de delitos sean puestos a disposición de las autoridades.

En ambos casos, el contenido compartido en redes sociales no permitió determinar si los hombres fueron entregados a la Policía, si existían denuncias previas o si las acusaciones contaban con elementos probatorios.

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