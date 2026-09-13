Conductor atropelló a dos presuntos delincuentes tras un robo en el norte de Bogotá: todo quedó en video

En el sitio quedó una camioneta Dodge Journey plateada con la defensa delantera desprendida y atravesada sobre el puente entre Suba y Usaquén - crédito @horusperegrinus/X

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Un episodio de justicia a mano propia dejó a dos presuntos ladrones reducidos y lesionados en el norte de Bogotá, luego de que el conductor de una camioneta interviniera tras un aparente intento de robo.

El hecho ocurrió sobre el puente de la calle 183, que cruza la Autopista Norte, en un sector que conecta las localidades de Suba y Usaquén. La cuenta Horus difundió videos que mostraron las consecuencias del incidente.

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Según el reporte, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían atacado físicamente a un ciudadano. La víctima era un adulto mayor, que vestía una camisa blanca con pantalón gris, sufrió heridas de consideración y permaneció en el lugar con abundante sangrado.

La intervención del conductor de una Dodge Journey plateada detuvo a los señalados agresores. El hombre usó la camioneta para atropellarlos y dejarlos inmóviles tras advertir el ataque contra el ciudadano.

Un conductor atropelló a presuntos ladrones en motocicleta durante un intento de robo en el puente de la calle 183 sobre la Autopista Norte de Bogotá - crédito Captura de video

El caso se convirtió en un episodio de justicia a mano propia porque el conductor decidió intervenir con su vehículo antes de la llegada de las autoridades. Los dos presuntos asaltantes quedaron reducidos en el puente, mientras la víctima recibía atención de las personas que estaban en la zona.

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La camioneta también resultó afectada durante el hecho. El vehículo perdió la defensa delantera y quedó detenido en la mitad del puente.

Durante los registros audiovisuales se logra escuchar mientras los delincuentes fueron retenidos por la comunidad: “Mire hermano como lo volvió. Allá está el señor”. En otro de los videos publicados por la cuenta, dejó ver el rostro de uno de los delincuentes, evidenciando sangre en su nariz y varios ciudadanos reclamando para dejar ver su identidad.

La ubicación de la Dodge Journey provocó congestión vehicular sobre la estructura vial. Las imágenes divulgadas por el perfil Horus registraron la presencia de conductores y peatones alrededor de los involucrados.

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El ciudadano agredido permanecía con abundante sangrado tras el intento de robo en Bogotá - crédito @horusperegrinus/X

Algunos testigos cuestionaron a los presuntos delincuentes por el estado en el que quedó el ciudadano atacado. Los dos hombres también presentaban lesiones en el rostro luego de recibir golpes de algunas personas presentes.

La Policía llegó posteriormente al sitio para controlar la situación. Los uniformados redujeron a los señalados asaltantes, los esposaron y los dejaron a disposición de las autoridades.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el intento de robo, las circunstancias en que el conductor atropelló a los presuntos agresores y la responsabilidad de aquellos que participaron en las agresiones posteriores.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “todo el peso de ley para estas 🐀🤬“; ”Excelente, duro contra esas ratas”; “Ese ya estaba en otro capítulo”; “Lo dejaron vivo? que mal. Estas raticas prouribistas le hacen mucho daño a la sociedad”; “En bolsa Blanca esos P.E.S.T.E, Sin camaras, sin videos, nadie vio, nadie sabe, esa P.L.A.G.A acabarla de ese modo no vuelven a dañar a nadie!”; “Hay que hacer una limpieza social ni la hijueputa en el país”; “Ahí si lloran esas locas pero para quitarle la vida a alguien si tranquilitos y de sangre fría”: fueron algunos de los mensajes.

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Algunos presentes golpearon a los presuntos ladrones y les recriminaron las heridas que le habrían causado a la víctima - crédito Captura video

Balacera en Engativá, Bogotá, tras intento de robo de una camioneta de alta gama: hay un capturado

La Policía de Engativá frustró un hurto de una camioneta de alta gama en el barrio El Muelle, en Bogotá, luego de un intercambio de disparos con uno de los presuntos responsables. El hombre recibió un impacto en una pierna y quedó capturado.

El caso ocurrió entre la noche del lunes 7 de septiembre y la madrugada del martes 8 de septiembre, cuando varios sujetos armados, según la información conocida, habrían intimidado a las personas que viajaban en el vehículo.

Según reportó Citytv, una patrulla que realizaba controles en el sector detectó la situación después de una alerta de la ciudadanía. Los agentes sorprendieron a uno de los sospechosos cuando, presuntamente, apuntaba con un arma de fuego contra los ocupantes de la camioneta.

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El presunto delincuente disparó contra los uniformados al notar la presencia policial. Los agentes respondieron con sus armas de dotación y lograron reducirlo tras herirlo en una de sus extremidades inferiores.

El detenido fue llevado a un centro asistencial tras el procedimiento

El comandante de la estación de Policía de Engativá, José Bejarano, indicó que los policías cumplían labores de patrullaje y control cuando recibieron el aviso sobre el intento de hurto.

“Una vez la ciudadanía alerta a la Policía Nacional, quien se encontraba realizando labores de patrullaje y control en el sector, sorprenden a este ciudadano intimidando con arma de fuego a los ocupantes de una camioneta”, señaló el oficial a Citytv.

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La intervención derivó en un enfrentamiento porque, de acuerdo con la versión de la Policía Metropolitana, el hombre atacó a los agentes antes de que pudieran detenerlo. La institución sostuvo que los uniformados actuaron frente a una amenaza contra su integridad y lograron impedir que el robo se concretara.

Bejarano explicó ante el medio que el sospechoso abrió fuego contra los policías. “Al advertir la presencia de la Policía Nacional, este ciudadano dispara contra la integridad de nuestros uniformados”, afirmó.

El comandante agregó que los policías utilizaron sus armas de dotación debido a la situación que enfrentaban. El disparo impactó al hombre en una pierna y permitió que los agentes lo redujeran.

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